Los domingos: una historia que explora la vocación religiosa para ahondar en las grietas de la dinámica familiar

Los domingos (España, Francia /2025). Dirección y guion: Alauda Ruiz de Azúa. Fotografía: Bet Rourich. Edición: Andrés Gil.Elenco: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu. Duración: 116 minutos. Calificación: SP (Supervisión Parental Sugerida). Nuestra opinión: Excelente

Los domingos generó un intenso debate cuando se estrenó en España. Ganadora del galardón otorgado a la mejor película en el Festival de San Sebastián del año pasado y también de cinco premios Goya (tuvo 13 nominaciones), esta gran obra de Alauda Ruiz de Azúa -quien ya había cosechado muchos elogios con su ópera prima, Cinco lobitos, de 2022- aborda un tema espinoso que, sin embargo, no estuvo estrictamente en el foco de la polémica que despertó.

La mayor parte de las discusiones alrededor del film se centraron en la fe religiosa y los dogmatismos que la sostienen, pero Los domingos es sobre todo una minuciosa y reveladora radiografía de los baches en la dinámica familiar. Y si la película incomoda y genera posturas enfrentadas es porque plantea interrogantes, en lugar de ofrecer respuestas concluyentes.

Un verdadero abismo emocional se abre cuando Ainara, una joven de 17 años con una vida cotidiana usual dentro de una familia de clase media acomodada, comunica que desea ingresar en un convento de clausura. La decisión es legítima, claro, pero rompe por completo con las expectativas, el control y la lógica de su entorno social. La trama se desarrolla en el País Vasco, una de las comunidades autónomas más secularizadas y con menor fervor religioso de España.

Los domingos resultó ganadora como mejor película en el Festival de San Sebastián David Herranz

Pero Los domingos no se propone dilucidar si esa decisión es correcta o equivocada, sino más bien observar cómo ese anuncio inesperado explota como una bomba y desestabiliza las certezas de todos los que rodean a la protagonista.

La película también evita el trazo grueso. Ni la Iglesia Católica aparece retratada como una institución siniestra ni la familia representa automáticamente la racionalidad moderna. Todos los personajes tienen razones comprensibles, aunque sean incompatibles entre sí. La fe nunca es reducida a un mero mecanismo de manipulación (aunque las miradas más “laicas” lo hayan interpretado de esa manera en el marco de la controversia que disparó la historia), así como el escepticismo tampoco aparece como una postura moralmente superior.

Ruiz de Azúa explicó en más de una entrevista que precisamente buscaba provocar esa conversación. Ella misma se declara atea, pero ha insistido en que su objetivo fue tratar de comprender una experiencia que le resultaba ajena.

El film de Alauda Ruiz de Azúa se plante compleja, profunda y sensible David Herranz

El monumental trabajo de la joven Blanca Soroa (un debut cinematográfico que quedará en la historia grande del cine español) encaja a la perfección en el programa de una película cargada de ambigüedades. Interpreta su convicción con una elocuencia que vuelve imposible no identificarse con ella, incluso pensando que se equivoca, algo que cada espectador puede resolver por su cuenta porque Los domingos esquiva la prescripción e invita a la participación activa en la construcción de sentido.

También están fantásticos Miguel Garcés (el padre de Ainara), Nagore Aramburu (la monja que lidera el convento que elige la protagonista), Juan Minujín y Patricia López Arnaiz (tíos de la jovencita). La performance de López Arnáiz también es inolvidable. Atea convencida, supone que su sobrina ha conectado con una fantasía espiritual que de algún modo podría sanar la herida de la dolorosa ausencia de una madre que falleció cuando Ainara era una niña.

Su personaje es medular porque el amor que siente por Ainara es real, tangible, sincero, pero también agresivo, ya que no admite la contrariedad. En ella están sintetizadas las contradicciones que atraviesan esta película compleja, profunda y sensible que exhorta a pensar y toca el corazón con la misma arrolladora energía.