El diablo viste a la moda 2: la aclamada secuela llega finalmente al streaming

El diablo viste a la moda 2 logró imponerse como la película del momento aún antes de su estreno: sólo se necesitaron dos minutos de tráiler y todo el aura de sus icónicos personajes. Se trata de la secuela de la icónica película del 2006 protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep; a 20 años del estreno del film original, las actrices decidieron recuperar a la tímida Andrea Sachs y la despiadada Miranda Presley para continuar con su historia.

El film, que se estrenó en cines argentinos el 30 de abril (con funciones de preestreno desde el miércoles 29), se convirtió en uno de los grandes fenómenos de este año: superó las 500 mil personas en sus primeros cinco días, y alcanzó el millón de espectadores en apenas 15 días. A partir de este miércoles, El diablo vista a la moda 2 estará disponible en Disney+.

El Diablo Viste A La Moda 2 -Tráiler Oficial

En la aclamada secuela, Andrea Sachs (Anne Hathaway) regresa a trabajar a Runway con Miranda Prieslty (Meryl Streep), pero esta vez no como su asistente. La prestigiosa revista de moda atraviesa una fuerte turbulencia y contratan a Andy como editora de contenidos con la intención de que ayude a superar la tormenta. Además, ambas se reencuentran con Emily (Emily Blunt), que ahora es la jefa de comunicaciones de Dior.

Pocos saben que el film del 2006 está basado en una novela best seller con el mismo nombre. Esta fue escrita por la autora estadounidense Lauren Weisberger, quien se inspiró en su propia experiencia como asistente de Anna Wintour en Vogue. Se trató del primer libro de la escritora que resultó ser un éxito rotundo y se vendió en más de 30 países. Años más tarde, Fox compró los derechos para volverla una película bajo la dirección de David Frankel.

La película del 2006 está inspirada en la novela best seller de Lauren Weisberger Lauren Weisberger

En 2013, Weiberger escribió la secuela del libro llamado Revenge Wears Prada (La venganza viste Prada), que no le fue tan bien como la original. En esta versión, diez años después del primer libro, Andy y Emily crean The Plunge, una revista nupcial de alta gama y se convierten en editoras reconocidas. Además, la protagonista está por casarse con el amor de su vida, Max Harrison. Sin embargo, en la mañana de su boda, descubre una carta secreta que lo cambia todo. A diferencia de la versión del 2006, la secuela no está basada en esta historia.

Nuevas incorporaciones

Además de las tres protagonistas - y del retorno de Stanley Tucci como Nigel Kipling-, varios nombres se sumaron para el elenco de esta secuela:

Simone Ashley , conocida por su papel de Kate Sharma en Bridgerton, como Amari Mari, la nueva asistente de Miranda.

, conocida por su papel de Kate Sharma en Bridgerton, como Amari Mari, la nueva asistente de Miranda. Justin Theroux como Benji Barnes, el novio de Emily.

como Benji Barnes, el novio de Emily. Kenneth Branagh como Stuart, el marido de Miranda.

como Stuart, el marido de Miranda. Patrick Brammall como Peter, la atracción romántica de Andy.

como Peter, la atracción romántica de Andy. Lucy Liu como Sasha Barnes, la ex esposa de Benji.

como Sasha Barnes, la ex esposa de Benji. Caleb Hearon como Charlie, el segundo asistente de Miranda.

como Charlie, el segundo asistente de Miranda. Helen J. Shen como Jin, la asistente de Andy.

como Jin, la asistente de Andy. B. J. Novak como Jay Ravitz, el subdirector de operaciones de Runway.

como Jay Ravitz, el subdirector de operaciones de Runway. Rachel Bloom como Tessa, amiga de Andy.

Los personajes que no regresaron

Si bien esta nueva entrega logró reunir a gran parte del elenco original, no todos los personajes regresaron para la secuela. Las principales ausencias son los dos intereses amorosos de Andy en la película original, Nate Cooper y Christian Thompson. El primero era el novio de la protagonista en el comienzo de la historia, pero terminó rompiendo con ella por su cambio de personalidad al entrar a trabajar en Runway.

Según el elenco de El diablo viste a la moda, Nate Cooper, el personaje interpretado por Adrian Grenier, era el verdadero villano de la película Fox Pictures

El actor que lo interpretó, Adrien Garnier, dijo al medio Page Six que fue una “decepción” que no lo llamaran para la secuela, pero que entendía que había sido por el aumento de la crítica negativa hacia Nate. Sin embargo, el director David Frankel explicó que había pensado un posible cameo para él, pero que “ya era demasiado tarde en el calendario de producción”.

Simon Baker interpreta a Christian Thompson, un joven y atractivo escritor que ayuda a Andy TM and2006 Twentieth Century Fox

Por otro lado, Christian Thompson era un joven y atractivo escritor que ayudaba a Andy en las tareas imposibles que le daba Miranda. Sin embargo, la historia entre ellos no termina con un final feliz. Simon Baker, quien interpretó a Christian en la primera entrega, confirmó a Entertainment Tonight que no iba a estar en la secuela y que su personaje segurarmente estaría “vendiendo propiedades en Florida”.