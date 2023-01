Luz, cámara....¿chequeo de armas?: Hollywood cambia las reglas de seguridad en los rodajes tras el procesamiento de Alec Baldwin

escuchar

NUEVA YORK.-La noticia de que Alec Baldwin será juzgado por homicidio culposo por su participación en la muerte de una directora de fotografía, tras dispararle con un arma que le habían dicho que era segura de operar, hizo que el actor Steven Pasquale se retrotrajera al rodaje de Aliens vs. Depredador II, hace más de una década, cuándo a él y otros actores les entregaron rifles de tipo militar y les dijeron que empezaran a disparar. Se sintió seguro, recuerda Pasquale, porque confiaba en los profesionales de utilería y armamento que habían chequeado las armas y se las habían entregado. “Somos actores: no somos vaqueros, ni policías ni superhéroes reales”, dice Pasquale. “No somos Jason Bourne. No puedo ni pensar que a partir de ahora el actor sea responsable de la seguridad de las armas de utilería. Es un disparate.”

La acusación que pesa sobre Baldwin por ese disparo fatal durante un rodaje hizo que muchos actores recordaran su propia experiencia con armas en los sets de filmación, y que reflexionaran sobre las medidas de seguridad y la responsabilidad primaria sobre esas armas. El actor Michael Chiklis, estrella de series policiales como The Commish y The Shield, calificó el disparo como “un trágico accidente” y dijo que “en adelante no hay absolutamente ninguna razón para volver a usar un arma de fuego verdadera en un rodaje.”

La directora de fotografía Halyna Hutchins en 2019 Fred Hayes - Getty Images North America

Los fiscales de Nuevo México sostienen que Baldwin tenía la responsabilidad de asegurarse que el arma que le entregaron en el set de rodaje de Rust fuera segura, desatando un debate en la industria cinematográfica sobre los protocolos de seguridad de las armas. El sindicato SAG-Aftra, que representa a los trabajadores del cine, dice que esa responsabilidad no recae en los actores sino en profesionales capacitados para eso. Y numerosas actores y armeros recuerdan sus variadas experiencias con armas durante un rodaje, donde algunos actores aplican mayores precauciones que otros a la hora de usarlas en una escena de ficción.

Baldwin enfrenta dos cargos de homicidio culposo por el disparo que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins el 21 de octubre de 2021, cuando el revólver con el que estaba ensayando una escena — y que le habían asegurado que estaba “frío”, o sea que no contenía balas reales — se disparó repentinamente.

Michael Chiklis como Vic Mackey en la serie The Shield: "No hay razón para volver a usar un arma de fuego real en el rodaje de una película", dijo a NYT Prashant Gupta/FX

La fiscal del condado de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dijo que su planteo ante el tribunal será que Baldwin “no tomó las debidas precauciones y cuidados” cuando extrajo el anticuado revólver de su cartuchera, que debía haberse asegurado de que no contuviera balas verdaderas, y que no debería haberla apuntado hacia Hutchins. La fiscal agregó que la evidencia forense confirma que Baldwin gatilló el arma, algo que Baldwin niega: asegura que cuando martilló el revólver, el arma se disparó sola.

A medida que el juicio avance, las normas y prácticas de seguridad en la industria del cine y la TV probablemente queden en el centro de la escena. Los estándares de la industria indican que nadie debe recibir un arma sin previo entrenamiento en las medidas de seguridad requeridas para operarlas sin riesgos para sí o para terceros, pero que la responsabilidad de verificar el estado de las armas antes de utilizarlas en una escena recae en el jefe de utilería o en la persona designada por él para manejarlas.

Alec Baldwinm durante el rodaje del film Rust Instagram @AlecBaldwinInsta

Kirk Acevedo, un actor que ha trabajado extensamente con armas en series como Band of Brothers y la película La delgada línea roja, dice que la práctica habitual es que el armero del rodaje, responsable de las armas y municiones en el set, abra el arma adelante del actor para mostrarle que el tambor está vacío. Acevedo dice que si bien tiene armas propias y está capacitado y certificado para usarlas, muchos actores no tienen la experiencia de verificar sus propias armas. Y en algunos casos, señala, los actores son niños. “En todo caso, ese arma que uso en una película o en una serie no es mía — explica Acevedo —. Si yo soy un actor o una actriz que jamás disparó un arma en mi vida real, ¿cómo sabría que tengo que exigir todas esas cosas? A muchas personas hasta les cuesta apretar el gatillo para disparar”.

La armera de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, también enfrenta cargos de homicidio culposo. Su abogado, Jason Bowles, afirma que debería ser sobreseída. En entrevistas y testimonios judiciales, Baldwin ha asegurado que según las prácticas estándar de Hollywood, nadie espera que un actor tome la iniciativa de verificar las armas que le entregan. Su abogado, Luke Nikas, dice que Baldwin también debería ser sobreseído. A través de un comunicado, el sindicato SAG-Aftra afirmó que los lineamientos de la industria “no hacen responsable al actor de la verificación del estado de las armas”. Pero no hay un procedimiento unificado para todo Hollywoo: las normas de seguridad que se aplican a las armas son distintas en cada rodaje.

Kirk Acevedo en la miniserie “Band of Brothers”; el actor tiene experiencia personal en el manejo de armas de fuego, pero muchos de sus colegas, explicó a NYT no lo tienen y pedirles que se hagan cargo de la seguridad no es lo adecuado David James/HBO

Rubén Santiago-Hudson, que en la serie Castle interpretó a un policía y ahora interpreta a otro en la serie East New York, dice que se impuso a sí mismo estrictas reglas de verificación de las armas de utilería, desde que durante un ensayo en una obra un arma de fogueo se disparó tan cerca de otro actor que casi el daña el tímpano. “No me importa que se enojen porque tardo mucho en revisar y volver a revisar el arma”, dice Santiago-Hudson, y agrega que se asegura de no apuntar jamás directamente a otra persona, uno de los puntos sensibles en lo que ocurrió en el set de Rust. Después de la muerte de Hutchins, Baldwin le dijo a ABC News que apuntó con el arma hacia ella porque le habían asegurado que estaba “fría” y le indicaron que así lo hiciera para la escena. “En las redes hay miles de personas que me dicen: “Idiota, nunca se le apunta con el arma a alguien. Bueno, salvo que te digan que está vacía y que el director de fotografía te esté dando instrucciones sobre el ángulo de la toma que estamos por filmar”.

ARCHIVO- El Rancho Bonanza Creek, donde la película "Rust" estaba siendo filmada en Santa Fe, Nuevo México el 23 de octubre de 2021. El 20 de abril de 2022 las autoridades de seguridad en los lugares de trabajo de Nuevo México emitieron la máxima multa posible contra la productora del film

Días después del hecho, en el que también fue herido el director de la película, Joel Souza, los investigadores entrevistaron a otro de los actores de la película, Jensen Ackles, quien les dijo que se ocupa él mismo de verificar las armas que le entregan en el set. “Siempre hago mi propio chequeo, porque me parece lo más inteligente”. Pero agregó que no esperaba que sus colegas hicieran lo mismo, y les dijo a los detectives que si los actores fueran “la última línea de defensa” en la seguridad de un set, entonces “no confiaría en el 99,9% de las personas con las que trabajo”.

Los expertos dicen que para lograr una condena contra Baldwin, la fiscal tendría que demostrar que hubo negligencia por parte del actor. En ese sentido, uno de los problemas para los fiscales será el hecho probado de que a Baldwin le dijeron que el arma no contenía munición real. James J. Brosnahan, el abogado que representó a la productora de la película El cuervo en la que su estrella Brandon Lee recibió un disparo mortal, dice que para cualquier juez o jurado, lo fundamental será establecer la idea que se había hecho Baldwin en el momento en que Halls le entregó el arma. “Para establecer que una persona fue negligente en sus acciones, hay que probar que sabía que algo que estaba haciendo estaba mal y lo hizo de todos modos. Por ejemplo, saber que el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora en los Estados Unidos y apretar el acelerador del auto a 120 kilómetros por hora″.

El lugar donde se guardaban las armas en el set de Rust, precintado por la policía tras los allanamientos Getty Images

Los fiscales del caso de Brandon Lee, hijo de la estrella de las artes marciales Bruce Lee, no presentaron cargos en la Justicia penal porque el actor recibió el disparo de un arma que supuestamente solo contenía balas de fogueo. El caso Rust ya ha comenzado a cambiar el modo en el que se trabaja en la industria cinematográfica. Dwayne The Rock Johnson, héroe de acción cuya productora hace películas plagadas de armas, como Hobbs & Shaw, el spin-off de Rápido y furioso, ya informó que su compañía dejará de usar armas reales en el set.

Pero algunos son escépticos y no creen que un caso pueda modificar significativamente las prácticas de Hollywood.

(Traducción de Jaime Arrambide)

Graham Bowley, Julia Jacobs y Marc Tracy

The New York Times