A una semana de la tragedia, la armera de Rust se defiende: “Todo en la producción se volvió inseguro”

Hannah Gutierrez-Reed, encargada de la preparación de las armas en el set de la película de Alec Baldwin, Rust, rompió el silencio y negó ser la culpable de la trágica muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía que recibió una herida mortal durante el rodaje.

A través de un comunicado difundido por sus abogados, la armera de 24 años alegó que no está segura de cómo terminaron las balas de plomo real en el arma de fuego entregada al actor durante la filmación de las escena s.

El jueves 21 de octubre, el intérprete y productor de 63 años estaba ensayando con una pistola la escena de un tiroteo cuando el disparo hirió de muerte a Hutchins, de 42 años, y también al director Joel Souza, quien luego fue dado de alta tras recibir atención médica en un hospital.

Ante las especulaciones sobre quiénes fueron los verdaderos responsables de la muerte de la Hutchins, la armera afirma que los medios la han “difamado”, aunque admite que ella no podía concentrarse en su trabajo específico con las armas porque le habían encomendado otros dos roles durante el rodaje .

Gutiérrez-Reed insiste en el comunicado en que ella no es culpable de la muerte de Hutchins. Sobre ello, sus abogados exponen: “La seguridad es la prioridad número uno de Hannah en el set. En última instancia, el equipo nunca se habría visto comprometido si no se hubiera introducido munición real. Hannah no tiene idea de dónde vinieron las balas reales”, afirman los letrados.

La reacción de Alec Baldwin tras la tragedia

“En primer lugar, Hannah quiere dar su más profundo y sincero pésame a la familia y a los amigos de Halyna. Ella era una mujer inspiradora en el cine, a la que Hannah admiraba. También ofrece sus oraciones para una rápida recuperación de Joel”, expresa el escrito. Y continúa: “ Hannah está devastada y completamente fuera de sí por los acontecimientos que han ocurrido. La seguridad es la prioridad número uno de Hannah en el set. En última instancia, el rodaje nunca se hubiera visto comprometido si no se hubiera introducido munición real ”, señalan.

“Hannah no tiene ni idea de dónde salieron las balas reales. Ella y el jefe de utilería tenían el control de las armas y ella nunca fue testigo de que nadie disparara balas reales con estas armas y tampoco lo permitiría”, sigue el texto. “ Todo el set de producción se volvió inseguro debido a varios factores, incluyendo la falta de reuniones de seguridad. No es culpa de Hannah ”, apuntan los abogados.

Una foto aérea del Rancho Bonanza Creek en Santa Fe, Nuevo México

La armera, en el foco de una polémica con Nicolas Cage

Sin embargo, meses atrás Hannah Gutierrez-Reed habría tenido una discusión con Nicolas Cage luego de una escena que implicaba la utilización de armas en el set de The Old Way. Según el sitio The Wrap, la armera comenzó a probar las armas que se iban a utilizar en algunas escenas sin advertirle al equipo que estaba a su alrededor que iban a sonar disparos. Ello generó que su protagonista, Nicolas Cage, se enojara por su imprudencia, sobre todo cuando ocurrió una segunda vez. “Avisá. ¡Acabás de reventar mis malditos tímpanos!”, le habría gritado a la joven antes de abandonar el set.

Tras este incidente, Cage le habría dicho al asistente de dirección que por favor le pidiera a la joven armera que se retirara del set, ya que no estaba haciendo su trabajo correctamente. Según reporta el sitio, no fue solo el actor quien se quejó de la imprudencia de Gutierrez, sino que otros miembros del equipo también notaron que no se manejaba con los cuidados que requería su labor. Frente a estas versiones, salió a hablar uno de los productores de The Old Way, que negó estas acusaciones.

De todos modos, previo a la muerte de Hutchins, el equipo técnico de Rust había planteado varias quejas, denuncias y reclamos por presuntas malas condiciones de trabajo y fallas de seguridad en el set. Las protestas se acentuaron pocas horas antes del accidente registrado en ese lugar, que le costó la vida a la directora de fotografía.

Revelan que antes de la muerte de Halyna Hutchins hubo protestas y denuncias por fallas de seguridad en el rodaje de Rust instagram.com/francesfisher

El diario Los Angeles Times reveló que en las horas previas al trágico hecho, una decena de técnicos y trabajadores que participaban de la filmación del western en Nuevo México detuvieron la actividad y se concentraron para pedir mejores condiciones laborales. Entre quienes cuestionaban con más fuerza las precarias condiciones de trabajo estaba justamente la fallecida directora de fotografía. De acuerdo a los testimonios recogidos por el citado medio, Hutchins reclamó mayor seguridad y protección para su equipo durante el rodaje .

“Se habían registrado al menos dos fallas en el uso de armas de utilería la semana pasada. La falta de medidas de seguridad en el set eran muy serias”, reconoció una fuente anónima consultada por el diario. El reclamo comenzó a las 6.30 de la mañana del pasado jueves, el mismo día en que ocurrió la tragedia que culminó con la muerte de Hutchins. El equipo técnico de la película venía cuestionando sobre todo la falta de pago y el exceso de horas de trabajo sin compensación. Ese día se cumplían 12 de las 21 jornadas de rodaje previstas en el lugar.

No trascendió el dinero invertido en la producción, pero la prensa de Hollywood destacó que Rust es una película de bajo presupuesto para los estándares del cine estadounidense. La falta de recursos llevó, por ejemplo, a que parte del equipo fueera obligado a hacer 80 kilómetros por día desde la ciudad de Albuquerque (Nuevo México) hasta el lugar del rodaje en vez de instalarse en la ciudad de Santa Fe, a una distancia mucho más cercana. Algunos de los trabajadores señalaron que la producción les había garantizado alojamiento en hoteles de Santa Fe, pero no cumplieron el compromiso.