Maxxxine: con homenajes a De Palma y Hitchcock, Ti West despide a su heroína, capaz de todo por la fama

MaXXXine (Estados Unidos/2024). Guion, edición y dirección: Ti West. Fotografía: Eliot Rockett. Música: Tyler Bates. Elenco: Mia Goth, Kevin Bacon, Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Halsey, Lily Collins, Michelle Monaghan y Bobby Cannavale. Duración: 103 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años. Nuestra opinión: buena.

MaXXXine es la tercera parte de una serie de films que se inició en 2022 con X, en la que el realizador y guionista Ti West explora, como sugiere la proliferación de la antepenúltima letra del alfabeto, el vínculo entre el porno y el terror, dos géneros con múltiples similitudes. Para citar algunas: la estructura sincopada de continuos ciclos de tensión, acumulación y, digamos, descarga, el lugar central aunque no precisamente enaltecedor de las mujeres como objeto o víctima, los presupuestos mínimos y la audiencia mayoritariamente masculina.

Esa primera película transcurría en los años 70, cuando el porno acababa de abandonar la ilegalidad y se manufacturaba en unidades de guerrilla no muy distintas a las del cine independiente, momento en que uno de estos equipos de hippies y buscavidas alquila una locación para filmar sus escenas a la que resulta la familia más disfuncional desde los protagonistas de Masacre en Texas.

La segunda película, Pearl, registrada velozmente durante la pandemia, se corre al primer tercio del siglo XX y explora el pasado de uno de los dos personajes que interpreta por Mia Goth en X. Los tonos ocres dan lugar a un explosivo technicolor y las referencias pasan del cine de Tobe Hooper a El mago de Oz. El vínculo con el porno está aquí más desdibujado, pero se potencia el tercer tópico que interesa a West: nuestro enfermizo culto a la celebridad.

Esta tercera entrada hace una operación similar, pero en lugar de ir al pasado de uno de los personajes de la actriz en X, indaga cómo continúa su historia una década más tarde. 1985 reencuentra a Maxine Minx (Goth) convertida en una estrella porno que decide que el cine triple X no le proporciona el nivel de fama al que aspira e intenta dar el salto hacia el mainstream con un papel en la película de terror The Puritan II. Cuando su compañeras del porno aparecen brutalmente asesinadas y tanto un oleaginoso detective privado (Kevin Bacon) como un extraño vestido de cuero negro, que bien podría ser el asesino serial conocido como The Night Stalker, empiezan a acosarla, Maxine entiende que su vida está en riesgo y que será la próxima víctima.

La trama de asesinatos sanguinarios y la textura granular de la imagen remiten a la noble estirpe de las slasher movies estrenadas directamente en VHS en los años 80. La película también vuelve a algunas fuentes más prestigiosas como Vestida para matar y Doble de cuerpo, los dos magistrales pastiches de Brian de Palma sobre la obra de Hitchcock. A diferencia de estos films, en los que De Palma usa el género slasher para redondear ideas en ese momento innovadoras, West se conforma con la imitación. A pesar de algún apunte feminista, su película no presenta mayores diferencias con el cine que está citando. No hay aprovechamiento de una forma perimida para construir algo nuevo o subvertir nuestras expectativas, sino apenas el gesto nostálgico de la copia textual. Se trata un cover idéntico al original que, sobre todo en la comparación con los méritos del primer film de la serie, deja con gusto a poco.