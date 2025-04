Cómo está hoy el joven actor de Papá por siempre: su cambio y el crucial consejo que recibió de Robin Williams

Se hizo famoso en la década del 90, fue una de las estrellas infantiles más buscadas y hoy, después de una carrera que tuvo su auge en los 2000 y que luego se diluyó, tiene un podcast junto a sus hermanos. Fue en ese mismo espacio donde Matthew Lawrence, el niño de la exitosa película de 1993 Papá por siempre, reveló el crucial consejo que recibió de Robin Williams por aquel entonces y que resultó fundamental para su vida.

Auge y caída

Papá por siempre: cómo está hoy el niño de la película

Lawrence nació en Pensilvania el 11 de febrero de 1980 en el seno de una familia trabajadora. Luego de participar en algunas series de televisión, llegó Papá por siempre, su gran trampolín hacia la fama. Durante su adolescencia fue parte de varios proyectos en televisión y cine, y compartió set con sus dos hermanos, quienes también se dedicaron a la actuación. Formó parte de la popular serie Aprendiendo a vivir (Boy Meets World), en la que interpretó a Jack Hunter. Además, apareció junto a Christopher Lloyd en la producción de Disney Angels in the Endzone.

El actor también incursionó en el mundo de la música. Participó de proyectos como Gimme A Break y Brotherly Love. También cantó y tocó la guitarra en algunos capítulos de Aprendiendo a vivir. En la película de 2021, Mistletoe Mixup, interpretó “O Holy Night” con sus hermanos Joey y Andrew, con quienes formó una banda en 2017.

Con el tiempo, Lawrence se fue alejando poco a poco de la industria . Hace un par de años, en el marco del movimiento #MeToo, se animó a contar que vivió una experiencia de acoso y que ese hecho cambió su futuro: perdió un papel en Marvel tras negarse a desnudarse para un director.

Matthew Lawrence en 2023 al decir presente en un evento The Grosby Group

Aunque no identificó con nombre y apellido a la persona en cuestión, aseguró que se trataba de alguien muy importante dentro del negocio. “Perdí a mi agencia de representación porque fui a la habitación de un hotel -a la que no puedo creer que me enviaran- de un director muy prominente, ganador de un Oscar, que se presentó en bata, me pidió que me quitara la ropa y dijo que necesitaba tomarme fotos Polaroid”, alegó.

“Si hubiese hecho X, Y y Z, según me dijo, hubiese sido el próximo personaje de Marvel”, afirmó en su acusación. Lawrence también contó que después de ese episodio fue “despedido” por su agencia. “En mi opinión, no hay muchos hombres que hablen de esto en la industria”, sumó. Luego confió que “muchas veces” en su vida le propusieron “conseguir un papel importante”.

El crucial consejo de Robin Williams

Papá por siempre se convirtió en un clásico de los 90

En una charla con Entertainment Weekly luego de quedar afuera del reality The Masked Singer, Lawrence no solo recordó a Robin Williams, sino que además reveló el rol fundamental que tuvo en su vida . “No me di cuenta por aquel entonces, pero los seis u ocho meses que pasé en el set de Papá por siempre fueron el mayor aprendizaje que cualquiera puede tener cuando se trata de hacer películas y ser artista”, expresó. “Además, tener la oportunidad de estar cerca de Robin Williams y que él se interese en vos, como solía hacer con la gente. Pero, en particular, se interesó mucho por mí”, siguió.

“Él realmente cuantificó lo que era para mí ser un verdadero artista. Trabajé con gente estupenda, y definitivamente fue el artista más brillante con el que he trabajado”, continuó Lawrence. “Pero además de eso, tenía compasión, tenía humildad y también tenía estas cosas con las que luchaba”, aseguró en relación con su batalla contra el abuso de sustancias problemáticas que vivió el célebre actor.

Mara Wilson publicó hace poco una postal en su cuenta de Instagram con sus dos excompañeros de elenco: Matthew Lawrence y Lisa Jakub Instagram

“Realmente me explicó su vida y me involucró de una forma profunda. Me enseñó no solo sobre lo que pasa frente a la cámara, sino también mucho sobre lo que pasa detrás de ella, y cómo sentía que las sustancias impulsaban aún más el funcionamiento de su cerebro. Realmente se sinceró conmigo, nunca lo olvidaré. Hubo momentos en que me agarraba y me decía: ‘No te metas eso en el cuerpo’”.

Lawrence continuó su relato y aseguró que si bien creció en Hollywood se mantuvo alejado de “esas cosas” gracias a su experiencia con Williams. Hoy, más de 10 años después de la muerte del comediante, Lawrence dice que todavía lo conmueve su presencia. “Es una verdadera lástima que no esté con nosotros. No pasa un día sin que escuche su voz”, aseguró. “Incluso desearía, ahora con la inteligencia artificial, acudir a su familia y preguntarles: ¿Me permitirían usar su voz para alguna forma de expresión creativa? Porque la escucho todos los días, en mi cabeza”, completó.

