Murió a los 21 años la actriz que dobló a Poppy en Trolls y a más personajes animados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 08:50

Andrea Arruti, una reconocida actriz de doblaje mexicana de 21 años, murió según han informado varios medios de ese país como La Vanguardia. La joven le puso la voz a personajes de Disney como Izzy en Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás, y de films animados como Trolls, en donde dobló la voz de Anna Kendrik para el personaje principal, la dulce y divertida Poppy.

Aún no se ha divulgado la causa de su muerte, pero ha sido confirmada desde las redes sociales por un amigo de Andrea, Emilio Treviño, quien también es actor de doblaje y compartió con ella las grabaciones de Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás y series como Anne whith an E.

"Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas...buscar un por qué o para qué es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo creo que hoy para mí es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo...pues esas son las que al final de todo realmente importan", escribió el amigo de la joven desde su cuenta de Instagram en el posteo que incluye un collage de fotos con Arruti.

"Gracias por volar conmigo en el país de Nunca Jamás...jamás olvidaré cuando grabamos juntos esa serie...era tan bonito escucharte y sentir que me acompañabas en cada aventura, y gracias por compartir tu polvillo de hadas conmigo. Gracias por enseñarme a bailar y a reír sin parar cuando grabábamos Trolls...eres la Poppy más hermosa de todas", recordó con emoción en el posteo.

"Gracias por vivir conmigo una historia de amor tan incondicional, mágica, sincera, divertida y vulnerable cuando grabamos Anne with an E... escucharte en cada toma era muy especial para mí. Sin duda ese personaje reflejaba gran parte de ti. Tu sabes que siempre serás mi única e irreemplazable Anne", prosiguió para luego despedirse de la memoria de su amiga.

Andrea también dobló a Tiara en la quinta temporada de My Little Ponny ; a Elsa adolescente en Frozen, una aventura congelada ; y fue la voz de videojuegos en línea como Neeko de League of Legends, y a Ortensia en Epic Mickey 2.

Uno de los últimos posteos de la actriz en las redes sociales eran deseos de feliz año, saludos a sus fans y una foto en la que se la veía en una calle con la leyenda: "No se a dónde estoy yendo, pero estoy en camino".