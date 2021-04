Netflix: Fuerza Trueno, comedia con dos superheroínas sin química enredadas en una historia predecible

Fuerza Trueno (Thunder Force, Estados Unidos/2021). Dirección: Ben Falcone. Guion: Ben Falcone. Fotografía: Barry Peterson. Edición: Tia Nolan. Elenco: Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Melissa Leo. Duración: 105 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular.

Fuerza Trueno es una de esas producciones que tienen todo para funcionar: una premisa siempre atractiva, dos brillantes figuras al mando, intérpretes secundarios de lujo, y la posibilidad de recurrir al talento como comediante de Melissa McCarthy. Sin embargo, con excepción del trabajo de la actriz, el combo no llega a buen puerto, en gran medida por el guion y la dirección de Ben Falcone, quien no hace más que refritar películas similares y nunca logra darle una vuelta de tuerca innovadora a su historia de superheroínas.

El largometraje original de Netflix -una de las grandes apuestas del servicio de streaming para este 2021- comienza con un viaje al pasado en el que se nos muestra el origen de la amistad entre las protagonistas: Lydia, una adolescente con más ganas de disfrutar esa etapa que de proyectar a futuro; y Emily, su mejor amiga, quien tiene como meta convertirse en científica ¿Su propósito? Vengar la muerte de sus padres, quienes fueron asesinados por los denominados “malhechores”, las fuerzas malvadas que sobrevuelan la ciudad de Chicago. Eventualmente, Emily siente que Lydia la aleja de su propósito de desarrollar una tecnología de avanzada para destruir a los villanos, y rompe la amistad de un momento para otro, cargando el peso de la culpa en quien fuera su única confidente.

En esos primeros minutos ya se empieza a percibir una de las falencias de Falcone: apurar la historia de esas jóvenes, no darle tiempo para un desarrollo que justifique los pormenores de su reencuentro. Por otro lado, se vuelve inevitable el paralelismo con Cazafantasmas y el vínculo -también originalmente quebrado- entre Erin (Kristen Wiig) y Abby (McCarthy), mucho mejor explorado, con mayor sensibilidad, por un conocedor del género: el gran Paul Feig.

Trailer de Fuerza trueno - Fuente: YouTube

Por lo tanto, cuando por un hecho extremadamente forzado las amigas vuelven a verse en la vida adulta (interpretadas por McCarthy y Octavia Spencer), la magia simplemente no está, y no llegará nunca, lo cual es casi imperdonable para una película que pone el foco en la unión de dos superheroínas que se dedican a proteger a una ciudad. La falta de química entre las actrices atenta contra el relato.

Esas falencias se las podríamos adjudicar al predecible guion de Falcone, repleto de chistes anodinos que nos recuerdan a sus otras comedias: Tammy, La jefa y Life of the Party. El esposo de McCarthy, a pesar de sus buenas intenciones, no termina de capitalizar todas las facetas de la actriz -las cuales vimos en Damas en guerra y en la biopic ¿Podrás perdonarme?, los films que le valieron sus nominaciones al Oscar -, y la vuelve encasillar en el slapstick con un montaje eterno donde el humor físico parece ser el único recurso que quiere emplear para que la coprotagonista de Fuerza Trueno brille.

Melissa McCarthy en Fuerza Trueno Netflix

Esto nos conduce a otro punto débil del film: Octavia Spencer. A pesar de que le toca el personaje más serio e introvertido, la siempre talentosa actriz se mantiene en ese mismo tono durante todo el largometraje, incluso en el clímax, donde nunca termina de explotar como superheroína y empalidece ante la presencia arrolladora de su partenaire. Con un final que deja la puerta abierta para una secuela y algunos destellos de lograda comicidad de McCarthy y su dupla con Jason Bateman -quienes ya habían trabajado juntos en Ladrona de identidades-, Fuerza Trueno es una película que, de haber explorado en profundidad el vínculo de esas amigas, hubiese sido mucho más efectiva al llegar al momento de la acción.

Cuándo verla. Fuerza Trueno ya está disponible en Netflix.