Netflix: los estrenos de películas en abril de 2021

Este mes se suman al catálogo de Netflix thrillers sobrenaturales, una comedia romántica con la participación de Verónica Castro y, entre otras producciones, Fuerza Trueno, el ambicioso film original de la plataforma en el que Melissa McCarthy y Octavia Spencer interpretan a dos superheroínas.

*CORRE (ya disponible)

Luego de su magnético protagónico en la serie de Ryan Murphy, Ratched, que le valió una nominación al Globo de Oro, Sarah Paulson vuelve a Netflix, en este caso con un largometraje dirigido por Aneesh Chaganty, y coescrito por la cineasta junto a Sev Ohanian. Paulson interpreta a Diane, una mujer que da a luz prematuramente a su hija, Chloe, quien luego debe convivir con asma, arritmia, diabetes, e incluso parálisis. En su adolescencia la joven es criada por su madre en una casa de campo, donde no puede satisfacer su máxima pasión: estudiar tecnología e ingeniería. El hecho de encontrarse tan aislada del mundo hará que Chloe se replantee el comportamiento de su mamá, quien oculta varios secretos oscuros.

*COWBOYS DE FILADELFIA (ya disponible)

La ópera prima de Ricky Staub se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y ahora llega a la plataforma de streaming con los protagónicos de Idris Elba y el joven Caleb McLaughlin, quien saltó al estrellato por su papel de Lucas en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things. Basada en la novela Ghetto Cowboy de Greg Neri, el film cuenta la historia de Cole, un adolescente de quince años quien, tras ser expulsado de la escuela en Detroit, es enviado a Filadelfia para vivir con su padre, Harp, con quien no tiene una buena relación. Por su parte, Harp se dedica a la rehabilitación de caballos para vaqueros en la reconocida comunidad Fletcher Street Stables. Mientras más tiempo pasa junto a Harp y su primo Smush, Cole empezará a encariñarse con el lugar y a preocuparse cuando los establos se ven amenazados por un proyecto de gentrificación. Cowboys de Filadelfia cuenta en su elenco con las actuaciones de Jharrel Jerome, Byron Bowers y Lorraine Toussaint.

*FUERZA TRUENO (9 de abril)

Dos potencias se saludan. Melissa McCarthy y Octavia Spencer protagonizan una de las grandes apuestas originales de Netflix del año. Fuerza Trueno cuenta la historia de dos amigas que, tras muchos años sin verse, se reencuentran en la adultez. Como consecuencia de un tratamiento especial que se realizan, pasarán a tener superpoderes que les permitirán proteger a la ciudad de Chicago de las constantes amenazas de un temible villano. Esta comedia de superheroínas fue dirigida por Ben Falcone, marido de McCarthy, quien ya ha colaborado con su esposa en otras producciones. Las protagonistas son acompañadas por Jason Bateman -quien coprotagonizó con la actriz de Cazafantasmas la comedia Ladrona de identidades-, Bobby Canavale, Melissa Leo, y Pom Klementieff.

*AMOR Y MONSTRUOS (14 de abril)

Este mes llega a Netflix Amor y monstruos, la película de aventuras del cineasta Michael Matthews, que pone el foco en un sobreviviente del apocalipsis que busca desesperadamente a su novia. Joel Dawson (Dylan O’Brien) fue una víctima más de una invasión de monstruos que provocó que la humanidad se refugie en colonias subterráneas. Siete años después del espeluznante evento, logra finalmente comunicarse por radio con su novia de la escuela, Aimee (Jessica Henwick). El problema se presenta cuando la distancia geográfica entre ambos les impide un fácil acercamiento, por lo cual Joel deberá exponerse a posibles amenazas para volver a ver a su amada. Amor y monstruos fue nominada al Oscar este año en la categoría de mejor efectos visuales.

*TE VEO (21 de abril)

Dirigida por Adam Randall con guion de Devon Graye, Te veo es una prometedora película de terror que cuenta con el protagónico de Helen Hunt en un desafiante papel. La película comienza con la desaparición de un joven de 12 años en una situación extraña. Greg Harper (Jon Tenney) es el investigador designado para encontrar al niño, al tiempo que su esposa Jackie (interpretada por Hunt) empezará a experimentar episodios sobrenaturales que pondrán en peligro la vida familiar. “Un detective busca a un adolescente perdido, pero descubre una presencia maligna que se oculta en las grietas de su propio hogar disfuncional”, reza la sinopsis de Netflix sobre este regreso de Hunt con un personaje con muchos matices.

*DIME CUÁNDO TÚ (23 de abril)

Dime cuándo tú es la esperada ópera prima del mexicano Gerardo Gatica, productor de películas como Ya no estoy aquí y Museo. Su debut como realizador es una comedia centrada en el personaje de Will, un joven estadounidense de familia mexicana, quien perdió a sus padres cuando era niño, lo cual reforzó su lazo con sus abuelos. A pesar del afecto que recibió de ellos, nunca salió a explorar el mundo ni estuvo en contacto con gente de su generación y con sus mismas raíces, lo cual motivará a su abuelo a planearle un viaje a México que cambiará su vida. En dicha ciudad conocerá a Dani y Beto, dos amigos entrañables, y a una mujer de quien se enamorará a pesar de que ella parece no sentir lo mismo. Dime cuándo tú está protagonizada por Jesús Zavala, Ximena Romo, Héctor Bonilla, y la gran Verónica Castro.

*SOSPECHA MORTAL (29 de abril)

Esta película británica de acción dirigida por el italiano Andrea Di Stefano tiene como protagonista a Pete Koslow (Joel Kinnaman), un veterano militar y exconvicto que vive en carne propia los peligros de mantener una doble vida. Por un lado, es parte de la mafia polaca de Nueva York, para la cual opera como traficante. Por el otro, es un informante del FBI para quien colabora con el objetivo de que le reduzcan la sentencia por un homicidio involuntario. Asimismo no puede dejar de pensar en su esposa y su hija, por quienes se expone cotidianamente a esa existencia escindida. De un momento para otro, un hecho pondrá en jaque su doble misión y la integridad de su familia. Sospecha mortal cuenta con grandes nombres en su elenco: Ana de Armas, Rosamund Pike, Clive Owen y Common.

