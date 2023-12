Con Maestro de Bradley Cooper como el largometraje más ambicioso en llegar a la plataforma, repasamos los títulos que se suman al servicio de streaming para despedir el año

Milagros Amondaray PARA LA NACION

escuchar

Desde la primera entrega de la ambiciosa saga de Zack Snyder titulada Rebel Moon, pasando por una relectura del mundo de Riverdale hasta la biopic de Bradley Cooper sobre la figura de Leonard Bernstein, en diciembre la plataforma de streaming suma variados títulos a su catálogo. Asimismo, ya está disponible la producción nacional No me rompan, el segundo largometraje de Azul Lombardía, protagonizado por Julieta Díaz y Carla Peterson, que pasó por salas en septiembre y que se centra en dos mujeres que, tras conocerse en un grupo de manejo de ira, deciden exponer a un turbio cirujano en el que es tan solo el inicio de una amistad donde prima el empoderamiento femenino.

Aquí, las principales películas que llegan a Netflix en diciembre:

*La típica Navidad (6 de diciembre)

La típica Navidad Netflix

Llegó la festiva época del año a la plataforma de streaming. Después de sumar a su catálogo la serie italiana Odio la Navidad y de estrenar el pasado jueves 30 de noviembre los episodios especiales por las fiestas de la exitosa serie Virgin River , Netflix incorpora como título a tener en cuenta a La típica Navidad , una ficción que cruza comedia romántica con críticas socioculturales. La historia se centra en una mujer llamada Thea, que está experimentando un gran momento profesional cuando conoce al hombre con el que desea pasar el resto de su vida.

Tras una propuesta de matrimonio idílica, la pareja se propone seguir dando grandes pasos para afianzar su relación y, entre ellos, está la presentación de las familias. Para ese momento bisagra, eligen como contexto la Nochebuena y la colisión de sus respectivos backgrounds es lo que desatará situaciones de enredos en este flamante largometraje que adelantó la plataforma: “Tras comprometerse, Thea lleva a su novio indio a pasar la Navidad con su familia en Noruega, pero el choque de tradiciones termina en caos”, se reveló sobre el puntapié de este relato que promete muchas secuencias entre hilarantes y conmovedoras.

*Los Archies (7 de diciembre)

The Archies Netflix

Basado en las famosas novelas gráficas de Archie Comics, el largometraje de Zoya Akhtar ambientado en la India en la década del 60, muestra cómo “Archie y sus amigos viven el amor, la amistad y el futuro de Riverdale, donde el desarrollo amenaza a un querido parque”. Más allá de los guiños ineludibles al universo del que forma parte y a la serie Riverdale, la producción coescrita por Ayesha Devitre Dhillon, Reema Kagti y el realizador busca gestar un mundo propio.

Para ello apuesta por el género musical para determinadas secuencias, ya que los personajes centrales forman una banda cuyas composiciones están vinculadas con aquellas que pudieron verse en The Archie Show , la serie animada de 1941 de Bob Montana en la que nació The Archies, el grupo que inspiró la gestación de este film de corte teen.

Los Archies es una de las más interesantes producciones juveniles en sumarse al catálogo de Netflix este mes y tiene en su elenco a Agastya Nanda como Archie Andrews; Mihir Ahuja como Jughead Jones; Vedang Raina como Reggie Mantle; Khushi Kapoor como Betty Cooper; y Suhana Khan como Veronica Lodge.

*Dejar el mundo atrás (8 de diciembre)

Dejar el mundo atrás Netflix

El director, productor, showrunner y guionista Sam Esmail regresa con otra producción que promete inquietar al espectador. Según adelantó Netflix, Dejar el mundo atrás registra cómo “la escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro cuando un ciberataque los deja incomunicado y dos extraños llaman a la puerta” . Luego de esa invasión, ambas partes son conscientes de que en el mundo exterior están sucediendo hechos aterradores, por lo que deberán llegar a un acuerdo que les garantice sobrevivir “en un universo en pleno colapso”.

Esta no es la primera vez que Esmail coquetea con diversos géneros, desde la ciencia ficción al thriller psicológico: ya lo había hecho con su aclamada serie Mr. Robot, con su largometraje Comet -más ligero y cercano a la comedia romántica-, y con Homecoming, serie que produjo y dirigió y en la que trabajó con Julia Roberts, con quien se reencuentra en Dejar el mundo atrás.

Por otro lado, el realizador y la protagonista de Erin Brokovich también habían colaborado en la miniserie Gaslit. El largometraje de Esmail está basado en la novela de Rumaan Alam y tiene entre sus figuras a Roberts (productora del film), Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans y Kevin Bacon .

*Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (15 de diciembre)

Pollitos en fuga Netflix

La película de stop motion de Sam Fell, escrita por Karey Kirkpatrick, John O’Farrell y Rachel Tunnard, secuela de la comedia animada de Peter Lord y Nick Park, sigue el derrotero de una intrépida banda de pollos “que sale volando a salvar a los suyos de una nueva amenaza en una granja cercana donde se están cocinando negocios turbios”. 23 años después del estreno de la producción original, en esta entrega se nos presentará al personaje de Molly, hija de Ginger y Rocky, que cuenta con la voz de la revelación de la serie The Last of Us, Bella Ramsey.

“Molly es una heroína reacia. Es un poco como el personaje de Ripley en Alien. Está traumada por lo que ha vivido. No quiere volver atrás”, reveló una de las productoras del film. Su director, en tanto, aludió al contexto en el que se desarrolla la acción. “Nos trasladamos a la década del 60 y a la era de la agricultura industrial y nos imaginamos que esta granja fabricará nuggets y que la receta del primer nugget del mundo sería un secreto muy bien guardado. De allí ampliamos el relato hasta exagerarlo y así quisimos hacer una película de James Bond, pero con pollos ”, explicó Fell sobre el largometraje para el que también pusieron sus voces Thandiwe Newton, Zachary Levi e Imelda Staunton.

*Maestro (20 de diciembre)

Maestro Netflix

El gran estreno de Netflix del mes, que se posiciona fuerte para los premios Oscar 2024 es Maestro, el segundo largometraje de Bradley Cooper luego de la popular Nace una estrella. En este caso, el cineasta, también protagonista del film, se puso al hombro una biopic (coescrita con Josh Singer) sobre el compositor, director de orquesta y pianista Leonard Bernstein, siempre en función del vínculo que lo unía a su pareja. Como anticipó Netflix: “Esta intensa e imponente historia de amor sobre Leonard Bernstein y su esposa Felicia Montealegre es un tributo a la vida y al arte, un retrato emocionalmente épico de la familia y el amor” .

La película tuvo su estreno mundial el 2 de septiembre, en el Festival Internacional de Cine de Venecia y se perfila como una obra ambiciosa y detallista de Cooper, quien buscó imprimirle a su film una autenticidad extrema para la que se preparó durante años . Por otro lado, el realizador le da una gran importancia al rol de Felicia en el relato y a ese vínculo inoxidable que tuvo con el músico. La actriz, quien estuvo casada con Bernstein hasta los últimos días de vida del compositor, es personificada en Maestro por Carey Mulligan, quien seguramente coseche una nominación en los galardones de la Academia, de acuerdo a las primeras predicciones.

El film de Cooper, que cuenta con la dirección de fotografía del brillante Matthew Libatique, nominado al Oscar por su trabajo en Nace una estrella, cuenta en su elenco con los nombres de Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman .

*Rebel Moon (parte uno): La niña del fuego (22 de diciembre)

Rebel Moon: La niña de fuego Netflix

La anticipada space opera concebida y dirigida por Zack Snyder -y coescrita por el realizador junto a Kurt Johnstad y Shay Hatten- finalmente llega a Netflix para cerrar el año. En cuanto a la premisa, la plataforma dio a conocer algunos detalles: “Ante la amenaza del ejército de un líder tirano a un asentamiento en una luna remota, una forastera se convierte en su única esperanza de sobrevivir”.

La forastera en cuestión es Kora (interpretada por Sofia Boutella), una joven que tiene un pasado oculto y cuyo lugar de origen es una nave espacial de la que apenas quedan unos restos . Ante el proceder de un régimen totalitario, Kora armará un ejército para poder derrotar a Motherworld (Mundo Madre), ese imperio cruel que amenaza a la luna de Veldt.

El elenco de Rebel Moon: La niña de fuego se completa con Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Ray Fisher, Ed Skrein, Michiel Huisman, Fra Free, Jena Malone, y Doona Bae . Esta historia, originalmente concebida para integrar la saga de Star Wars, tiene una segunda parte, Rebel Moon: La guerrera que deja marcas, que se estrenará en la plataforma el 19 de abril de 2024.