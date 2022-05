¡Está irreconocible! Bradley Cooper interpretará a un reconocido compositor en “Maestro”, la próxima película biográfica de Netflix

Bradley Cooper sigue adelante con un nuevo proyecto que lo encuentra no solo como director, sino también como actor. En Maestro, el intérprete se pondrá en la piel de Leonard Bernstein, el reconocido compositor que tuvo un paso destacado en el cine. En las primera imágenes que se conocieron del film, el actor atravesó un proceso de caracterización que lo encontró notablemente cambiado.

En la biopic, que aún no tiene fecha de estreno, el director de Nace una estrella interpretará al prestigioso Bernstein en un tramo de su vida que abarca cerca de cuatro décadas. Desde sus comienzos en los años cuarenta, hasta su vejez en los años ochenta, el film propondrá un exhaustivo repaso sobre la vida del conductor de orquesta.

Este lunes salieron a luz varias fotos oficiales de Maestro, en las que Cooper se encuentra junto a su coprotagonista, Carey Mulligan, quien se pondrá en la piel de la esposa del artista, Felicia Montealegre. En las imágenes se puede ver a Cooper luciendo aspectos muy distintos, hasta llegar a una adultez en la que gracias a un copioso trabajo de maquillaje y caracterización, casi no se lo puede reconocer.

La película aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a las salas en algún momento del 2023. Sin lugar a dudas, Maestro es uno de los estrenos fuertes de la próxima temporada, ya que cuenta no solo con la dirección y actuación de Cooper sino que como productores asociados figuran dos nombres de gran atractivo: Steven Spielberg y Martin Scorsese.

Originalmente, el realizador de E.T. era quien estaba persiguiendo la idea de hacer un film centrado en Bernstein, pero su abultada agenda, y la aparición en escena de Bradley Cooper, cambió esos planes. En una entrevista que brindó hace pocos meses, el actor expresó su entusiasmo en lo referido a este proyecto: “Le pregunté a Steven si me permitiría dirigir. Él tiene un montón de intereses, y simplemente elige uno de ellos y pone al resto de las cosas en espera. Creo que él sabía que no iba a hacer la película por un tiempo. Entonces, fue lo suficientemente amable de entregármela a mí y eso es lo que estuve haciendo durante los últimos cuatro años y medio”.

Según reveló el actor, para intentar convencer a Spielberg que le dejara dirigir el film le mostró un fragmento de Nace una estrella, y sobre eso reveló: “Era la escena en la que Jackson llama a Ally al escenario, es uno de los momentos más importantes del film. Y cuando ella aparece en escena, Spilberg se levanta. En ese momento, yo pensé ‘¿justo ahora tiene que ir al baño? Listo, esto no va a llegar a ningún lado’. Pero de golpe, se me acerca, y siento su cara cerca de la mía. Ahí me dijo que yo iba a dirigir Maestro”.

Actualmente, Bradley Cooper se encuentra abocado a las tareas que le exige Maestro y a varios títulos de Marvel. Dado que él es la voz de Rocket Racoon, uno de los integrantes de Guardianes de la galaxia. Bradley está trabajando en el especial de navidad que protagonizará ese grupo, y en la tercera parte de esa saga.

Nacido en 1918, Leonard Bernstein fue un brillante compositor, pianista y director de orquesta, que desde una temprana edad marcó un notable interés y talento por la música. En su juventud comenzó una promisoria carrera que lo llevó a dirigir la Orquesta Filarmónica de Viena y la de Nueva York, entre otros muchos trabajos de gran prestigio. En su labor para el cine, Bernstein es ampliamente reconocido por haber compuesto las piezas de West Side Story.