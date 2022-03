Netflix: los estrenos de películas en marzo de 2022

Entre las novedades que llegan a la plataforma de streaming en marzo se encuentran dos largometrajes argentinos, una comedia con toques de ciencia ficción con Ryan Reynolds y Mark Ruffalo a la cabeza, y el rescate de dos films bien distintos pero igual de interesantes: la primera película de Downton Abbey y la descomunal producción de terror de Ari Aster, Midsommar.

Estas son las principales películas que arriban a Netflix este mes:

*EL PROYECTO ADAM (11 de marzo)

Ryan Reynolds y Mark Ruffalo comandan esta cruza de comedia y ciencia ficción sobre la historia de un piloto que viaja en el tiempo y emprende una misión para proteger al mundo de una amenaza, y lo hace con la compañía de su versión joven y de su fallecido padre. “Tras un aterrizaje forzoso en 2022, un piloto de combate y viajero del tiempo forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro”, adelanta Netflix sorbe el film, remarcando que la producción de Shawn Levy también esboza una reflexión sobre cómo “los recuerdos no cuentan todo el pasado, por lo que a veces hay que regresar para verlo con nuestros propios ojos”.

Reynolds protagoniza al piloto Adam Reed de adulto, mientras que Walker Skobell lo personifica de pequeño. Además de Ruffalo, quien tiene el rol del padre de Adam, en el cast hay grandes nombres como los de Catherine Kenner, Zoe Saldana y Jennifer Garner. El guion de El proyecto Adam, película que reunió a Reynolds con Levy tras el éxito de Free Guy: Tomando el control, estuvo a cargo de Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett, y Mark Levin.

*HOY SE ARREGLA EL MUNDO (16 de marzo)

Tras su paso por salas comerciales, la película de Ariel Winograd desembarca en la plataforma de streaming. Hoy se arregla el mundo muestra el cimbronazo que sufre David “el Griego” Samarás (Leonardo Sbaraglia), el productor del programa que da título al film, y que se encuentra pasando su peor momento en términos de audiencia. El escenario es catastrófico para este hombre adicto al trabajo, quien le dedica poco tiempo a su hijo Benito (Benjamín Otero), hasta que el fallecimiento de su expareja Silvina (Natalia Oreiro) lo pone de cara a una realidad ineludible: él no es el padre biológico de Benito y deberá ayudar al pequeño de 9 años a encontrar a su progenitor en lo que rápidamente se convierte en una road movie.

En diálogo con LA NACION, Winograd explicaba cómo el film viene, en cierto modo, a completar una trilogía. “Sin hijos, Mamá se fue de viaje y esta película hablan de la paternidad, y cada una toca una tecla distinta sobre el mismo tema. Cada una tiene su tono y su profundidad emocional, y además las tres fueron escritas por Mariano Vera. En la primera un padre le oculta su hija a su nueva pareja; en la segunda, un padre que tiene muchos hijos resulta que no está conectado con ninguno, y en la tercera vemos a un padre con un hijo que resulta que no es suyo. Podría decirse que cierra una trilogía, pero no será la última. Voy a seguir haciendo películas sobre padres”, le expresaba el cineasta a este medio.

*FRUTOS DEL VIENTO (18 de marzo)

Lily Collins forma dupla creativa con su esposo, el cineasta Charlie McDowell , en este thriller que, como otras producciones del realizador, cuenta con pocos personajes interactuando en un mismo escenario. En este caso, el largometraje escrito por Justin Lader y Andrew Kevin Walker nos muestra cómo un hombre, interpretado por Jason Segel, invade una casa de vacaciones que parece estar vacía, hasta que súbitamente arriban su multimillonario dueño (el nominado al Oscar Jesse Plemons) y su esposa (Collins). La llegada de la pareja desata un secuestro por parte de ese hombre sin nombre, quien busca quedarse con todo el dinero del acaudalado matrimonio.

McDowell reveló que la inspiración para su nueva película fue el concepto de hogar como refugio, y cómo esa percepción puede ser alterada. “Siempre imaginamos nuestro hogar y nuestro lugar como el refugio seguro ante el mundo exterior, pero lo que me interesaba contar era una historia en la que ese espacio pierde justamente esa seguridad que nos brinda habitualmente”. Si bien no escribieron el guion, la idea primigenia del largometraje fue concebida por McDowell junto a Segel, quienes ya habían trabajado juntos en el film del cineasta, The Discovery, que se encuentra disponible en Netflix y en el que también se luce Plemons.

*GRANIZO (30 de marzo)

La flamante ficción de Marcos Carnevale finalmente tiene fecha de estreno en el servicio de streaming. El 30 de marzo se podrá disfrutar de Granizo, película protagonizada por Guillermo Francella, quien ya había comandado la exitosa comedia del realizador, Corazón de León. En este caso, el actor interpreta a Miguel Flores, un popular meteorólogo que sufre un radical cambio en su carrera cuando no pronostica una tormenta de granizo que azota al país. Su caída en desgracia lo conduce a alejarse de la ciudad de Buenos Aires para refugiarse en Córdoba, su lugar de origen.

“[Su huida] derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano”, comunicó Netflix sobre la premisa del film coescrito por Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. El elenco de Granizo se completa con los nombres de Peto Menahem, Laurita Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert, y Eugenia Guerty.

*DOWNTON ABBEY: LA PELÍCULA (sin fecha definida)

Downton Abbey: la película

A la espera del estreno del largometraje Downton Abbey 2, que se podrá disfrutar en salas a partir del jueves 28 de abril, Netflix invita a reencontrarse con el primer film derivado de la exitosa serie británica de Julian Fellowes, . La película de Michael Engler había llegado a nuestro país en noviembre de 2019, y fue escrita por el propio Fellowes, ganador del Oscar por su guion de Gosford Park, el memorable film de Robert Altman que también ponía el ojo en la aristocracia y quienes estaban a su servicio, trazando una línea entre “los de arriba” y “los de abajo”.

La trama del film gira en torno a la visita, en 1927, del Rey George y la Reina Mary al icónico castillo de Yorkshire. Como consecuencia de esta revolución inesperada que se suscita en el lugar, Charles Carson (Jim Carter) saldrá de su retiro a pedido de Lady Mary (Michelle Dockery) para manejar adecuadamente la visita real. “Parece que el staff del Palacio de Buckingham, el staff de la realeza, nos correrá del medio, lo cual generará un conflicto”, había revelado el actor sobre uno de los relatos del film que reúne a Dockery, Carter, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Allen Leech, Matthew Goode, Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt, Maggie Smith e Imelda Staunton.

*MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE (sin fecha definida)

Midsommar

Ari Aster irrumpió en el cine de género con la extraordinaria Hereditary, largometraje protagonizado por Toni Collette y Alex Wolff, que denotaba una ambición narrativa y visual desmedida, pero llevada a buen puerto y con escenas icónicas. Su segundo film, Midsommar: El terror no espera la noche, lo consolidó como uno de los cineastas más interesantes de la actualidad, quien, junto a David Robert Mitchell, encontraron la forma de revitalizar el género al mostrar las amenazas en plena luz del día y a cielo abierto con un gran manejo de la tensión y el in crescendo.

