Netflix: cinco películas con nominaciones al Oscar 2022 que podés ver en la plataforma

El martes se anunciaron los nominados a los premios más importantes de la industria de Hollywood: los Oscar. La Academia de Artes y Cinematográficas de Hollywood ya tiene los candidatos para su entrega número 94, que se llevará a cabo el 27 de marzo.

Aquí, cinco películas candidatas al galardón, en distintas categorías, que se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix:

*EL PODER DEL PERRO

Kodi Smit-McPhee y Benedict Cumberbatch en El poder del perro KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX - TPOTD_KG_120220-5214_R

El poder del perro, la película de la realizadora neozelandesa Jane Campion, despuntó como la más nominada con 12 candidaturas. El drama psicológico con clima de western basado en la novela de Thomas Savage es una obra exquisita en la que las dinámicas de poder son la clave. Phil (un extraordinario Benedict Cumberbatch) es un ranchero que se muestra dominante ante su hermano George (Jesse Plemons), especialmente cuando éste se casa con Rose (Kirsten Dunst) y tanto ella como su hijo Peter (el australiano Kodi Smit-McPhee) se mudan a la casa familiar. Desde ese momento, Phil comenzará a atormentar a Rose, quien se siente abandonada en un mundo de machismo imperante en el que su hijo tampoco parece encajar del todo.

Tráiler oficial de El poder del perro

Sin embargo, El poder del perro es mucho que eso, y Campion construye la historia sin dejar ningún detalle librado al azar. El martes, la realizadora se convirtió en la primera mujer en recibir dos nominaciones en la categoría de mejor dirección en la historia de los Oscar.

Nominaciones para El poder del perro: película, dirección (Jane Campion), guion adaptado (Jane Campion), actor protagónico (Benedict Cumberbatch), actor de reparto (Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee), actriz de reparto (Kirsten Dunst), fotografía, edición, diseño de producción, banda sonora y sonido.

*TICK, TICK... BOOM!

Andrew Garfield en Tick, Tick… Boom! Macall Polay/NETFLIX

Después de varias malas rachas, 2021 fue un buen año para los musicales. El género tuvo su exponente indie con Tick, Tick... Boom!, la biopic dirigida por el creador de Hamilton Lin-Manuel Miranda, quien debutó como realizador con este largometraje en el que Andrew Garfield eleva enormemente el material de Steven Levenson, conocedor (junto a Miranda, claro) del género, como ya había demostrado con la miniserie Fosse/Verdon. En este caso, la figura central es Jonathan Larson, a quien Miranda retrata en su época de lucha en Nueva York por triunfar en Broadway en plena gestación de la incomprendida obra Superbia.

Garfield realiza un trabajo apabullante que refleja a la perfección esa vehemencia de Larson, un artista que jamás estaba dispuesto a rendirse, aunque el reloj corriese y el tiempo se le escurriese entre las manos. El dramaturgo murió a los 35 años de un aneurisma de aorta antes del estreno de Rent, la obra que lo convirtió en una leyenda.

“Jonathan vio una comunidad, un nicho que debía reflejarse, en el sentido de que quería despertar a una generación, a todas esas personas de su edad e incluso más jóvenes, de todas las edades en realidad, porque lo que percibía era una mercantilización del espíritu humano, una comercialización, una supresión del alma, la creatividad, el arte y el radicalismo. Creo que él quería abrir todo de par en par y destruirlo y comenzar de nuevo con más vigor, energía, pasión y sentido de comunidad, con un marco ético diferente“, le manifestó a LA NACION Garfield, quien se convirtió en el vigésimo sexto actor en ser nominado al Oscar por una interpretación musical.

Nominaciones para Tick... Tick... Boom!: mejor actor (Andrew Garfield) y mejor edición.

*LA HIJA OSCURA

Olivia Colman en La hija oscura

No hay dudas de que a Maggie Gyllenhaal le gustan los desafíos. La actriz eligió la compleja novela de Elena Ferrante para hacer su debut como directora y logró estar a la altura de las circunstancias, especialmente al momento de adaptar una obra que requería, ante todo, de una actriz protagónica expresiva. Afortunadamente, la actriz elegida fue Olivia Colman, quien superó el desafío de interpretar a Leda (una mujer que en sus vacaciones se ve reflejada en una joven madre y viceversa) y se ganó justamente su tercera nominación al premio por su trabajo (la británica ya obtuvo el Oscar por La favorita).

Si bien La hija oscura no logró ingresar en el listado de las 10 mejores películas de 2021 según la Academia, sí tuvo un excelente desempeño en las nominaciones, entre las que se destaca la de Jessie Buckley, quien en cierto modo sostiene el film a pesar de no estar tanto tiempo en pantalla.

Nominaciones para La hija oscura: mejor actriz (Olivia Colman), mejor actriz de reparto (Jessie Buckley) y mejor guion adaptado (Maggie Gyllenhaal).

*FUE LA MANO DE DIOS

Fue la mano de Dios

El realizador italiano ganador del Oscar por La gran belleza, Paolo Sorrentino, demostró una vez más que tiene mucho peso entre los votantes de la Academia, quienes admiran su obra. El largometraje ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y está ambientado en la Nápoles de los 80, cuando el protagonista, Fabietto Schisa (Filippo Scotti, la revelación del film), “vive su pasión por el fútbol en medio de una tragedia familiar que terminará dándole forma a su futuro como cineasta”.

Sorrentino parte de un hecho doloroso de su vida : la muerte de sus padres por una fuga de monóxido de carbono, accidente al que el cineasta sobrevivió por ir a ver jugar a Diego Armando Maradona. Sin embargo, su film, que tiene poca chances de llevarse el Oscar con Drive My Car como competencia, es una celebración del presente. “[Fue la mano de Dios] es una bellísima frase, paradójica, porque fue dicha por un jugador de fútbol y se refiere a la única parte del cuerpo que no puede usarse en el fútbol, me pareció una buena metáfora”, declaró el director.

Nominación para Fue la mano de Dios: mejor película extranjera.

*NO MIREN ARRIBA

No miren arriba, de Adam McKay NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Otro favorito de la Academia es el realizador ganador de la estatuilla Adam McKay, aunque en esta ocasión no pudo acceder al quinteto de candidatos en la categoría mejor dirección. De todas maneras, su sátira sobre cómo gran parte de la humanidad no se interesa por el tópico del cambio climático no falló a la hora de conseguir nominaciones cruciales como mejor película, montaje y guion original. Al mismo tiempo, resulta curioso que no haya sido nominado su protagonista, Leonardo DiCaprio, quien sí aspira a un BAFTA por su gran interpretación en un film que estaba queriendo comandar desde hace muchos años.

Tráiler de No miren arriba, la película de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio para Netflix

“Quería que los actores tuvieran la posibilidad de agregar cosas, ajustarlas, jugar con ellas”, le contó McKay a LA NACION. “Descubrí que eso ayuda mucho no sólo con la improvisación que permite conseguir momentos cómicos extraordinarios, sino también para que los actores no se sientan restringidos, para que tengan libertad. Eso se nota mucho en la actuación de Jennifer Lawrence y de todo el cast. La improvisación genera un gran clima lúdico, especialmente en la comedia”.

Nominaciones para No miren arriba: película, guion original (Adam McKay, sobre una historia de David Sirota), edición, banda sonora.

*OTRAS NOMINADAS

Trailer de "La familia Mitchell vs. las máquinas" - Fuente: Netflix Lationamérica