Nine: las “cartitas de amor” de Daniel Day-Lewis a las actrices del musical y la confesión de Nicole Kidman

Pensar en Rob Marshall y Federico Fellini es pensar en sus obras, separadas por tiempo, distancia y género. Sin embargo, una película los conecta, Nine: una vida de pasión o simplemente Nine. Estrenada en 2009, el musical se presenta como una adaptación del llevado a cabo en Broadway, que a su vez está inspirada en la película 8 y ½ de Fellini.

El film cuenta con un elenco diverso, encabezado por Daniel Day-Lewis y un ensamble femenino estelar: Penélope Cruz, Marion Cotillard, Judi Dench, Nicole Kidman, Kate Hudson, junto a la cantante Fergie y la primera dama del cine italiano, Sophia Loren. La historia nos introduce al mundo del reconocido director de cine italiano Guido Contini, interpretado por Daniel Day-Lewis. Arrogante y centrado en sí mismo, Guido se encuentra en conflicto por no hallar un significado, propósito y guion a su última película en la Italia de 1967.

A una semana de iniciar el rodaje, busca con desesperación inspirarse en las figuras femeninas que marcaron su vida: su esposa, su amante, su musa y su madre. En el camino, acompañado por su asistente, una exvedette interpretada por la excelentísima Judi Dench, viendo cómo su vida personal es destruida por el escandaloso estilo de vida del espectáculo, el director debe buscar un balance para crear arte sin caer en sus demandas obsesivas.

Con números musicales que intervienen a lo largo del camino introspectivo de Guido, flashbacks de su infancia y por pasajes en los que se presta a sentir que hay una película más dentro de Nine, la busca hacerse espacio entre musicales emblemáticos como Cantando bajo la lluvia, Moulin Rouge y Chicago, también dirigida por Marshall.

“Una de las más grandes de todos los tiempos”

Para el elenco femenino se pensó originalmente en Catherine Zeta-Jones en el papel de Claudia Jensen, Marion Cotillard como Luisa Contini, Penélope Cruz como Carla y Sophia Loren como la madre de Guido. Sin embargo, Zeta-Jones rechazó el papel, por lo que fue reemplazada por Nicole Kidman.

Rob Marshall consideró el trabajo de casting “una tarea fácil”, ya que su primera llamada fue a nada más y nada menos que la veterana Sophia Loren, a quien el director definió como “instantáneamente adorable, y una de las más grandes de todos los tiempos”. En una entrevista con New Yorker, Marshall reveló que se “sintió comprometido con el proyecto” y admitió que el resultado no fue del todo perfecto, según su visión.

Daniel Day-Lewis en Nine

Los ensayos con el elenco iniciaron en julio de 2008, tras finalizar con las audiciones y completar el reparto, para comenzar con el rodaje en septiembre del mismo año, con un retraso en la preproducción ante la huelga de escritores de 2007 y 2008. A pesar de estar ambientada en la Italia de los 60, la película se rodó en los estudios Shepperton de Londres, con la excepción de las escenas en el emblemático estudio Cinecittá, específicamente el estudio N°5, donde grabó el mismo Fellini. Al respecto, Marshall puntualizó en una entrevista con The New York Times que “se trataba de mantener el presupuesto, ya que los costos de producción y trabajo en Italia son muy altos y Cinecittá no prosperaba”.

Con respecto a la música, se utilizaron casi todas las canciones originales del musical, interpretadas por todo el elenco, donde se vislumbra la relación del protagonista con cada una de las mujeres en su vida y el tormento de un hombre que se siente perdido en su trabajo y en los placeres que resultan del mismo.

Daniel Day-Lewis y Kate Hudson en una escena del film

Un elenco ganador

La elección del protagonista se centró en el prestigioso Daniel Day-Lewis y los rumores previos se referían a Javier Bardem como uno de los candidatos para asumir el rol. Day Lewis le envió a los productores un video con su audición, en el cual entonaba una canción. Estos quedaron conmovidos por su voz y lo convocaron de inmediato.

Una de las elecciones novedosas fue la de Kate Hudson, quien asumiría por primera vez un rol dentro de un musical, como la periodista de Vogue y fanática de Guido, Stephanie. En una entrevista con Oprah Winfrey, en 2009, Hudson comentó que le tomó seis semanas preparar su número “Cinema Italiano” y dos días grabar la secuencia. La actriz calificó su trabajo en la película como “la mejor experiencia” en su carrera. En tanto, Judi Dench- quien interpreta a la exvedette y asistente de Guido, Lilli -ya tenía una experiencia previa con el protagonista, ya que compartió el escenario con Day Lewis en una representación de Hamlet, en 1989.

La sorpresa más grande fue la elección de la cantante y antigua miembro del grupo The Black Eyed Peas, Stacy Ferguson, Fergie. Durante una entrevista, Rob Marshall confesó sentirse sorprendido por la audición de la cantante, quien interpretó la canción “Be Italian”, siendo aquello lo que los convenció de darle el rol de Saraghina, una prostituta que Guido conoció en su niñez y su musa.

A pesar de los cambios en la elección del reparto, Marshall logró juntar a un elenco estelar, con múltiples ganadores del Oscar y una ganadora del Grammy.

Nine se basa en el musical homónimo de 1982, creado por Arthur Kopit y Maury Yeston, inspirado a su vez en la película de Federico Fellini, 8 y ½,, estrenada en 1962. Si bien el director no presentó objeciones acerca del musical, exigió que ni su nombre ni el título de su obra fueran mencionados en el proyecto, de allí que se cambió a Nine, nueve en inglés.

Nine (2009), de Rob Marshall

Se mantiene el nombre del protagonista (Guido), el argumento sobre un director de cine exitoso que lucha con la falta de inspiración para escribir el guión de su próxima película y escapa de las presiones de los productores, de las actrices que se quejan por el tamaño de sus papeles y de los periodistas que lo bombardean con preguntas banales e irritantes.

Daniel Day-Lewis: entre el método y el encanto

Si hay algo que caracteriza a Daniel Day-Lewis en su vasta trayectoria en películas y teatro es su compromiso con los personajes que encarna. Durante la grabación del film, se fabricó material de papelería con el nombre del personaje para Lewis, que lo utilizó para enviar notas y cartas de amor a sus coprotagonistas. Tanto Fergie como Kate Hudson afirmaron que el ganador del Oscar “seguía metido en su personaje, aún fuera del rodaje, y que era su forma de comunicarse con ellas”. Mientras que Fergie describió las notas como “preciosas”, Kate Hudson aseguró: “me escribió: ‘El número estuvo genial. Con amor, Guido’. Es un gran recuerdo, todavía lo conservo”.

Sophia Loren dijo estar muy contenta por trabajar con Lewis, aunque no interpretó a una de las amantes sino a la madre del protagonista. “Es muy peculiar y lo quiero mucho”, declaró sobre Lewis. En tanto, Penelope Cruz, que no recibió ninguna cartita del actor, confesó que se sintió nerviosa al conocerlo. “Es uno de mis actores favoritos. Escuché muchas historias sobre su forma de trabajar, pero yo las ignoré”, destacó.

Daniel Day-Lewis y Sophia Loren en una escena de Nine

“Mientras rodabamos nuestras escenas juntos, apenas hablábamos”, repasó Nicole Kidman, quien luego confesó: “Nos sentamos en una pequeña habitación y en ocasiones me sentía lo bastante cómoda para tomar una siesta a su lado”.

Una gran expectativa y la decepcionante realidad

Luego de su estreno, el 18 de diciembre de 2009, las críticas resultaron en su mayoría negativas. La película fue caratulada como un intento pobre de emular el éxito previo de Marshall con Chicago (2004), ya que se quedaba “corta” en su representación musical. Sobre las actuaciones, las opiniones variaron entre los que destacaron el trabajo de Marion Cotillard y Daniel Day-Lewis y quienes aplaudieron la interpretación de Fergie en su debut cinematográfico.

Para la temporada de premios de 2010, Nine consiguió nominaciones para las principales premiaciones, como el Oscar, los Globo de Oro, Bafta y SAG. Mejor película musical, Mejor actriz de reparto (Penélope Cruz en los Oscar y Fergie en los premios SAG), Mejor actriz en un musical para Marion Cotillard y Mejor actor en un musical para Daniel Day-Lewis fueron las nominaciones. Ninguna de ellas logró alzarse con una estatuilla en dicha temporada de premios.

Nine se encuentra disponible en la plataforma MAX.

