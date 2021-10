“No descartamos ninguna hipótesis”, dijo la fiscal que investiga la muerte de la directora de fotografía en el set

Al cumplirse una semana de la trágica muerte en el set de Halyna Hutchins, víctima de un disparo accidental del actor Alec Baldwin en pleno rodaje de una película, las autoridades señalaron que n o descartan ninguna hipótesis y que resulta demasiado prematuro a esta altura hablar de acusaciones formales y posibles órdenes de arresto.

De las primeras declaraciones públicas de los investigadores, realizadas en la mañana de este miércoles en Santa Fe, Nuevo México, se confirma la presunción de que habrá que esperar varios días más para que culmine la etapa de análisis y pesquisas orientadas a determinar por qué había una bala de plomo en el arma disparada por Baldwin que en pleno rodaje del western Rust terminó con la vida de la directora de fotografía Hutchins y provocó heridas al director Joel Souza.

“Es demasiado temprano para hablar de cargos o acusaciones. Lo que creemos es que hubo un exceso de confianza en el set, así como algunas cuestiones relacionadas con la seguridad que deberían ser consideradas por la industria y también por el Estado de Nuevo México”, dijo el sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, con la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies (R), habla con la prensa en conferencia de prensa este 27 de octubre NICK LAYMAN - AFP

Los investigadores secuestraron dentro del set unas 500 municiones, entre las cuales había balas de fogueo, proyectiles sin carga explosiva (conocidas como “dummy rounds”) y “lo que sospechamos como balas de verdad”, según dijo el sheriff Mendoza. También contó que tienen en su poder la bala mortal que había quedado alojada en el hombro del director Souza. “Hasta que se completen los estudios de laboratorio seguimos en el caso de las armas hablando de un caso sospechoso”, agregó.

El funcionario judicial agregó que la investigación todavía no fue completada. Queda pendiente una nueva ronda de entrevistas con testigos e integrantes de la producción, así como la continuidad de la búsqueda de posibles indicios o pruebas. También confirmó que no hay ningún registro de imágenes, videos o filmaciones realizadas en el momento de la tragedia.

Si los hechos investigados y las pruebas convalidan la posibilidad de disponer acusaciones concretas se pondrá en marcha un proceso penal, según adelantó la fiscal Mary Carmack-Altwies. “Todavía no llegamos a ese punto –precisó-. Todas las hipótesis están sobre la mesa. No descartamos ninguna”.

Las personas apuntadas en los últimos días son el asistente de dirección David Halls y Hannah Gutierrez-Reed, encargada de todas las armas usadas en la película. Halls, responsable de la seguridad durante la filmación, fue quien le entregó a Baldwin el arma que terminó matando a Hutchins asegurándole que estaba descargada. Según las autoridades, el arma que mató a Hutchins e hirió a Souza es un Colt 45, el revólver que más se identifica con las historias del Lejano Oeste estadounidense.

En su declaración ante la policía, Halls dijo que cuando Gutiérrez-Reed le mostró el arma antes de la tragedia, solo recordaba haber visto que tenía tres proyectiles. El asistente reconoció el error de no haber verificado la situación y dijo no recordar si la armera hizo girar el tambor de la pistola antes de entregársela. El electricista jefe de la película, Serge Svetnoy, responsabilizó directamente a Halls y Gutiérrez-Reed por la muerte de Hutchins.

“Estamos haciendo nuestra propia investigación porque hay demasiadas preguntas que todavía no fueron contestadas”, señaló la fiscal. Hasta ahora fueron interrogados Baldwin, Souza, Halls y Gutiérrez-Reed. Todos quedaron en libertad y no pesa sobre ellos ninguna restricción para moverse o viajar. Las autoridades señalaron que todos ellos prestaron colaboración, pero a la vez tendrían la intención de pedir una ampliación de sus declaraciones testimoniales. “Alec Baldwin es un participante activo en esta investigación”, precisó el sheriff Mendoza.

Los investigadores también se proponen revisar los antecedentes laborales de Halls y Gutiérrez-Reed. En las últimas horas, el sitio TMZ reveló que la armera de Rust recibió numerosas críticas dos meses atrás mientras participaba en Montana del rodaje de otro western, The Old Way , protagonizado por Nicolas Cage. Según reveló uno de los principales asistentes técnicos del equipo de filmación, Stu Brumbaugh, Cage le recriminó en duros términos a Gutiérrez-Reed la falta de cumplimiento de algunas medidas básicas de seguridad en el uso de las armas.

“Es demasiado novata”, dijo en relación con la armera de 24 años, que omitió más de una vez dar aviso de que iban a hacerse disparos muy cerca del lugar en el que se encontraban los principales actores esperando el momento de filmar. Poco después, uno de los productores de la película relativizó los hechos y dijo que la versión de Brumbaugh era “desproporcionada”.

La filmación de Rust sigue paralizada por tiempo indeterminado y sus productores iniciaron su propia investigación de los hechos, a cargo de un equipo de abogados especialmente contratado para tal fin.