No habrá Antes del amanecer 4: declaraciones cruzadas entre Ethan Hawke y Julie Delpy

Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy) se conocen un 6 de junio de 1994 en un tren con rumbo a Budapest. Ella debe bajarse en París y él, en Viena. Sin embargo, algo tan simple y poderoso como una conversación altera los planes de ese día y del resto de sus vidas. Ya lo decía el título de la canción de Nina Simone: el encuentro se produjo “justo a tiempo”. Jesse persuade a Céline de bajarse del tren y pasar todo el día en la ciudad que quiere visitar. Ella acepta. Cuando se despiden al día siguiente, no intercambian datos de contacto, algo que se reprocharían a posteriori, pero hacen un pacto: reencontrarse en el mismo lugar seis meses más tarde.

Luego nos enteramos que ella no pudo ir y que él efectivamente regresó a la ciudad donde conoció a esa figura que se rehusaba a ser transitoria, como sí lo eran las de Georges Seurat, el pintor que los marcó a fuego. En la saga de Antes del amanecer de Richard Linklater el tiempo es clave y, en consecuencia, también lo son las fechas.

Antes del amanecer - Fuente: YouTube

En 2004 el director estrenaba Antes del atardecer, exactamente nueve años después de esa promesa de cita, y con Delpy y Hawke no solo como protagonistas excluyentes sino también como coguionistas. El resultado es una de las secuelas más maravillosas que haya dado el cine, con ese fundido a negro que se producía luego de que un hombre mirara bailar, enamorado y sonriente, a esa mujer que le escribió un vals porque nunca pudo olvidarlo. El trío fue nominado al Oscar por el guion de una película que era mucho más que una película -como suele suceder con Linklater-, ya que estábamos ante una suerte de experiencia colectiva. Mientras el público se sentaba en sus butacas a presenciar el reencuentro entre Jesse y Céline en París, los nervios surgían como si cada espectador estuviera yendo a una cita y no fueran los testigos de una. La gente que rodea a la pareja poco importa ante ese intercambio cómplice de miradas en medio de esos libros, entre los cuales quizá estaban aquellos que leían en el tren que iba en movimiento para los demás pasajeros, pero no para ellos. Para ellos, el tiempo se detenía para asimilar una buena charla. Una conexión. Como Mason en el final de Boyhood. “Aquí en mi propia piel puedo finalmente comenzar”.

Ethan Hawke, Julie Delpy, y Richard Linklater le dan forma al guion de Antes del atardecer

Linklater siempre expresó que no podía soltar a Jesse y Céline, por lo cual, entre una película y otra, ambos hacen un cameo en su film animado Despertando a la vida. Para dos individuos que hablan sobre lo que implica el no poder conquistar el tiempo (y citan a Wystan Hugh Auden en el proceso), un final no es una posibilidad. Así fue cómo llegó Antes de la medianoche. Nueve años después, claro. En Grecia. Con Jesse y Céline en pareja y con dos hijas, pero con las marcas en la piel y en sus intercambios de ese tiempo que no le perdona nada a nadie. Ni a ellos. Sus defectos relucen como nunca en discusiones eternas y en una nueva promesa: la de perdonar y seguir adelante. La de viajar en el tiempo para recordar esa noche como la mejor de sus vidas porque no será perfecta, pero será real.

Hawke y Delpy, ¿en veredas opuestas?

Ethan Hawke, Julie Delpy y Richard Linklater en la alfombra roja de los Oscar, en 2014 Latinstock - OHLALÁ!

Sí, todo pasa por el tiempo en esta saga. Por lo tanto, no es casual que los fanáticos se hayan puesto a hacer cuentas y a dilucidar que en 2022 debería llegar la cuarta entrega de Antes del amanecer, o la querida trilogía de “Before”, acaso con la esperanza viva de que esta se haya filmado á la Boyhood, en secreto y, en esta ocasión, en medio de una pandemia. La expectativa se incrementó cuando el año pasado Ethan Hawke, en diálogo con el portal IndieWire, confirmó que algo se estaba gestando en ese trío que se manda mails con ideas y luego termina dándoles la más increíble de las formas. Al fin y al cabo, así concibieron Antes del amanecer y Antes del atardecer. Lo curioso es que el actor de The Good Lord Bird no quiso hablar de fechas.

“Si las tres películas están separadas por nueve años, la cuarta no va a seguir ese camino, Linklater querría otra cosa”, adelantó Hawke. “O hacemos un cortometraje o un largometraje ambientado dos décadas en el futuro”, añadió, generando cierta confusión. “Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de la medianoche son parte de mi vida, así que la idea de revisitarlas llegará cuando considere que podremos hacer algo tan bueno como aquello”. Por sus palabras, Hawke dejó en claro que algo estaba en marcha, mencionó que la historia podría transcurrir en una ciudad italiana, pero en simultáneo no quiso dar precisiones.

Así vimos por última vez a Jesse y Celine en Antes de la medianoche

Todo cambió este año cuando Delpy, quien está considerando retirarse de la industria cinematográfica, brindó una entrevista a Telerama y aseguró que no va a formar parte de una cuarta entrega.

“Pienso en dejar la industria constantemente. Hace un año y medio no estuve muy lejos de hacerlo. Producir mi película [Mi Zoe, 2020] fue un infierno, me dejó exhausta”, explicó la actriz y realizadora, quien luego se refirió directamente a lo que habría sido una propuesta oficial de Linklater de continuar con la saga. “Le dije que no a Richard sobre la cuarta parte de ‘Before’. Pensé en volver a estudiar. Podría ser una buena médica, me decís tres síntomas y yo te digo lo que tenés... pero a mí me gusta crear, contar historias, es más fuerte que yo”, expresaba, y añadía que su cansancio también se debía a lo mucho que le costaba que le financien sus proyectos como el film A Dazzling Display of Splendor con Emilia Clarke. “Es uno de mis mejores guiones, está Emilia que es una actriz conocida y talentosa, y a pesar de eso la estoy luchando. Tengo tantas películas en mis cajones que nunca se van a filmar, me harté”, declaró.

Linklater dirigiendo a Hawke y Delpy

Cuando sus palabras se replicaron en diferentes medios, la artista francesa no se mostró muy feliz con ser considerada, en sus propios términos, “como la Yoko [Ono] del grupo”, y explicó que su entrevista fue malinterpretada. Entonces, ¿cuál es el panorama? “Lo que pasó fue que los tres coincidimos en que no pudimos pensar en una buena idea para la cuarta película”, le explicó Delpy a Variety. “Es así de simple. No nos peleamos, no estamos en malos términos, todos estamos felices... se armó un drama de la nada. Tan solo no pudimos generar una buena idea y nunca quisimos forzar nada. Había una idea dando vueltas pero a ninguno de los tres nos gustaba y ese fue el final”, manifestó Delpy.

Si algo sabe el trío es cómo dejar el tiempo suspendido. Si algo sabe Linklater es que el corazón de la saga es el proceso colaborativo. A pesar de las versiones cruzadas, las aclaraciones y la honestidad respecto de la falta de ideas, siempre quedará esa última imagen de Jesse y Céline sentados esa noche, mirando el futuro, sin reloj, como siempre. Quién sabe. Quizá sea cuestión de no estar tan pendientes de fechas, de tiempos, y simplemente esperar a que algo nuevo surja naturalmente. Como esa primera conversación en el tren. Como esa última en el bar.