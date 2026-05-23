Palma de Oro al mejor cortometraje: el cine argentino y un triunfo que hizo historia en el Festival de Cannes

Un extraordinario triunfo para el cine argentino inauguró la ceremonia de cierre del Festival de Cannes, el más importante del calendario anual en su tipo. Allí, la Palma de Oro al mejor cortometraje fue entregada a nuestro compatriota Federico Luis, director de Para los contrincantes.

Federico Luis agradece el premio que obtuvo este sábado en Cannes VALERY HACHE - AFP

Es la primera vez en los 79 años de historia del Festival de Cannes que una figura del cine argentino obtiene una Palma de Oro, una de las mayores distinciones que reconocen en el mundo los méritos de esta disciplina artística. A la vez, este es el segundo éxito en la muestra para uno de los realizadores argentinos más afirmados del momento en su carrera internacional: en 2024, Federico Luis obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica (una de las secciones paralelas más importantes de Cannes) por el largometraje Simón de la montaña, protagonizado por Lorenzo “Toto” Ferro y disponible actualmente en la plataforma Netflix.

Federico Luis saluda a Carla Simón, presidenta del jurado, al recibir la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes, este sábado SAMEER AL-DOUMY - AFP

Para los contrincantes es una coproducción entre Chile, México y Francia que se asoma a un momento de la vida de un niño de 10 años que participa de peleas infantiles (y sueña con ser campeón mundial de box) organizadas en Tepito, uno de los barrios más extensos y peligrosos (se lo conoce como el “barrio bravo”) de la Ciudad de México, conocido sobre todo por sus extensos mercados (tianguis) caracterizados por sus típicos techos y pasillos de lona amarilla y también por su tradición pugilística.

🔴 La Palme d'or du court-métrage est attribuée à "Aux adversaires" de Federico Luis.#CANNES2026 pic.twitter.com/GikSLnxo4l — franceinfo (@franceinfo) May 23, 2026

El corto, de 15 minutos de extensión, está basado en un cuento del escritor mexicano Marco Bellatín y tiene como protagonista excluyente al niño Damián López. En su breve mensaje de agradecimiento, pronunciado en inglés, el director argentino hizo una breve alusión al “crítico estado de las cosas” en nuestro país. Recibió el premio de manos de la realizadora española Carla Simón (Alcarrás, Romería), presidenta del jurado de cortometrajes de este año.

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