Cannes, en fotos: del osado look de Geena Davis a la reaparición pública de Tara Reid

Sofía Carson no se quedó atrás, y posó para las cámaras con un vestido de Elie Saab Alta Costura que refuerza el perfil refinado y clásico que viene mostrando en la alfombra roja. El diseño se construye sobre una silueta larga, estilizada y de caída impecable, con una estructura que acompaña el cuerpo de forma fluida y alargada, priorizando la pureza de las líneas y la sofisticación del conjunto por encima del volumen

Scott A Garfitt - Invision