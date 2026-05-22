Cannes, en fotos: del osado look de Geena Davis a la reaparición pública de Tara Reid
Eva Longoria, Robbie Williams y Heidi Klum son algunas de las celebridades que participaron del evento benéfico que se realiza para recaudar fondos para la lucha contra el sida, en el marco del prestigioso festival de cine
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LA NACION
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