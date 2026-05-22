LA NACION

Cannes, en fotos: del osado look de Geena Davis a la reaparición pública de Tara Reid

Eva Longoria, Robbie Williams y Heidi Klum son algunas de las celebridades que participaron del evento benéfico que se realiza para recaudar fondos para la lucha contra el sida, en el marco del prestigioso festival de cine

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Geena Davis participó de la gala amfAR, en Cannes, con un hermoso diseño que no pasó desapercibido
Geena Davis participó de la gala amfAR, en Cannes, con un hermoso diseño que no pasó desapercibidoJULIE SEBADELHA - AFP
Eva Longoria llegó al evento benéfico amfAR Cinema Against AIDS, celebrado en el Hôtel du Cap-Eden-Roc en Cap d’Antibes, luciendo un vestido rojo de gala que generó un impacto inmediato. El diseño se apoya en una silueta ceñida con corte sirena, que acompaña la figura hasta el suelo y construye una imagen de elegancia muy clásica de red carpet. El cuerpo del vestido está estructurado con un corset integrado que define fuertemente la cintura y el torso
Eva Longoria llegó al evento benéfico amfAR Cinema Against AIDS, celebrado en el Hôtel du Cap-Eden-Roc en Cap d’Antibes, luciendo un vestido rojo de gala que generó un impacto inmediato. El diseño se apoya en una silueta ceñida con corte sirena, que acompaña la figura hasta el suelo y construye una imagen de elegancia muy clásica de red carpet. El cuerpo del vestido está estructurado con un corset integrado que define fuertemente la cintura y el torsoScott A Garfitt - Invision
La actriz completó su look con maquillaje natural que hizo foco en sus labios, cabello con ondas y joyas de rubíes y diamantes
La actriz completó su look con maquillaje natural que hizo foco en sus labios, cabello con ondas y joyas de rubíes y diamantesScott A Garfitt - Invision
Heidi Klum también llamó la atención con un vestido negro con una pieza de corsetería de generoso escote y una falda abombada en corte princesa, creado por Vivienne Westwood
Heidi Klum también llamó la atención con un vestido negro con una pieza de corsetería de generoso escote y una falda abombada en corte princesa, creado por Vivienne WestwoodScott A Garfitt - Invision
La supermodelo alemana llevó el cabello suelto con ondas suaves y un make up con el acento puesto en su mirada
La supermodelo alemana llevó el cabello suelto con ondas suaves y un make up con el acento puesto en su miradaScott A Garfitt - Invision
Sofía Carson no se quedó atrás, y posó para las cámaras con un vestido de Elie Saab Alta Costura que refuerza el perfil refinado y clásico que viene mostrando en la alfombra roja. El diseño se construye sobre una silueta larga, estilizada y de caída impecable, con una estructura que acompaña el cuerpo de forma fluida y alargada, priorizando la pureza de las líneas y la sofisticación del conjunto por encima del volumen
Sofía Carson no se quedó atrás, y posó para las cámaras con un vestido de Elie Saab Alta Costura que refuerza el perfil refinado y clásico que viene mostrando en la alfombra roja. El diseño se construye sobre una silueta larga, estilizada y de caída impecable, con una estructura que acompaña el cuerpo de forma fluida y alargada, priorizando la pureza de las líneas y la sofisticación del conjunto por encima del volumenScott A Garfitt - Invision
La actriz decidió completar su look con el cabello tirante, maquillaje luminoso en una paleta suave y un imponente conjunto de gargantilla y aros gota con esmeraldas y brillantes
La actriz decidió completar su look con el cabello tirante, maquillaje luminoso en una paleta suave y un imponente conjunto de gargantilla y aros gota con esmeraldas y brillantesScott A Garfitt - Invision
Geena Davis desfiló un vestido strapless con aires de novia, de silueta larga y caída fluida, con un profundo escote y falda vaporosa con drapeado lateral
Geena Davis desfiló un vestido strapless con aires de novia, de silueta larga y caída fluida, con un profundo escote y falda vaporosa con drapeado lateralScott A Garfitt - Invision
Lizzo, a su vez, apostó por una lectura mucho más exuberante del glamour. La cantante optó por un vestido se impone primero por el color, construido desde un corset estructurado en forma de cono, que luego se abre hacia una falda larga corte sirena con larga cola. Acompañó por un vistoso juego de joyería y guantes a tono
Lizzo, a su vez, apostó por una lectura mucho más exuberante del glamour. La cantante optó por un vestido se impone primero por el color, construido desde un corset estructurado en forma de cono, que luego se abre hacia una falda larga corte sirena con larga cola. Acompañó por un vistoso juego de joyería y guantes a tonoScott A Garfitt - Invision
Amy Jackson eligió un vestido de gala off white, con bustier con incrustaciones de piedras y drapeado frontal alto que le otorgaba una silueta griega al elegante diseño
Amy Jackson eligió un vestido de gala off white, con bustier con incrustaciones de piedras y drapeado frontal alto que le otorgaba una silueta griega al elegante diseñoScott A Garfitt - Invision
Tara Reid, en tanto, lució un vestido blanco y de estética mucho más etérea, con una sobrecapa de gasa transparente, liviana, casi flotante, que deja ver la estructura superior de la falda
Tara Reid, en tanto, lució un vestido blanco y de estética mucho más etérea, con una sobrecapa de gasa transparente, liviana, casi flotante, que deja ver la estructura superior de la falda THIBAUD MORITZ - AFP
Esa primera capa vaporosa cae abierta sobre el torso y genera un efecto de transparencia, mientras que debajo se intuye un vestido más ajustado que sostiene la silueta. Acompañó con sandalia plateadas, joyería con diamantes y mucho humor para las cámaras
Esa primera capa vaporosa cae abierta sobre el torso y genera un efecto de transparencia, mientras que debajo se intuye un vestido más ajustado que sostiene la silueta. Acompañó con sandalia plateadas, joyería con diamantes y mucho humor para las cámarasTHIBAUD MORITZ - AFP
Lisa Rinna sorprendió con un total look que se aleja por completo de cualquier lectura clásica de red carpet y se acerca más a una estética performática: vestido colorido con texturas y mangas largas abiertas, que acompañó con peinado alto y aros de inspiración ochentosa, con un maquillaje que hizo foco en su mirada
Lisa Rinna sorprendió con un total look que se aleja por completo de cualquier lectura clásica de red carpet y se acerca más a una estética performática: vestido colorido con texturas y mangas largas abiertas, que acompañó con peinado alto y aros de inspiración ochentosa, con un maquillaje que hizo foco en su mirada Scott A Garfitt - Invision
Victoria Silvstedt eligió un vestido de alto contraste construido en dos planos: una parte superior negra, de cuello halter y ajuste ceñido al cuerpo, que decanta en una silueta en género rojo que perfila un corte sirena
Victoria Silvstedt eligió un vestido de alto contraste construido en dos planos: una parte superior negra, de cuello halter y ajuste ceñido al cuerpo, que decanta en una silueta en género rojo que perfila un corte sirenaTHIBAUD MORITZ - AFP
Sara Sampaio lució un vestido negro de alta costura de Roberto Cavalli, de silueta ceñida, con breteles finos y una espalda completamente descubierta, donde el vestido se abre en un sistema de lazos dorados que cruzan la piel y son coronados por la escultura de una serpiente
Sara Sampaio lució un vestido negro de alta costura de Roberto Cavalli, de silueta ceñida, con breteles finos y una espalda completamente descubierta, donde el vestido se abre en un sistema de lazos dorados que cruzan la piel y son coronados por la escultura de una serpienteScott A Garfitt - Invision
El actor Adrian Grenier, en tanto, optó por un look descontracturado, con un traje de dos piezas negro, camisa blanca y zapatillas de lona
El actor Adrian Grenier, en tanto, optó por un look descontracturado, con un traje de dos piezas negro, camisa blanca y zapatillas de lonaTHIBAUD MORITZ - AFP
El cantante británico Robbie Williams y su pareja, la influencer estadounidense Ayda Field, concurrieron a la cita totalmente engamados: él, con un traje negro cruzado y camisa también negra, y ella con un revelador vestido del mismo color, con pronunciado escote, transparencias y detalle de plumas en la parte inferior
El cantante británico Robbie Williams y su pareja, la influencer estadounidense Ayda Field, concurrieron a la cita totalmente engamados: él, con un traje negro cruzado y camisa también negra, y ella con un revelador vestido del mismo color, con pronunciado escote, transparencias y detalle de plumas en la parte inferiorTHIBAUD MORITZ - AFP
El también cantante Robin Thicke y su esposa, la modelo April Love Geary también eligieron el mismo color, solo que con algunas transgresiones: él optó por un traje de línea diplomática y ella por incrustaciones en su vestido totalmente entallado
El también cantante Robin Thicke y su esposa, la modelo April Love Geary también eligieron el mismo color, solo que con algunas transgresiones: él optó por un traje de línea diplomática y ella por incrustaciones en su vestido totalmente entalladoTHIBAUD MORITZ - AFP
Rami Malek, también sin corbata, pero con un sofisticado traje y una impecable camisa abotonada
Rami Malek, también sin corbata, pero con un sofisticado traje y una impecable camisa abotonada Scott A Garfitt - Invision
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Preocupación por la salud de Romina Gaetani: qué le pasó y cómo se encuentra
    1

    Preocupación por la salud de Romina Gaetani: qué le pasó y cómo se encuentra

  2. Suar y Mirás: el regreso al teatro, la amistad en los sets y el deseo de que vuelva la ficción a la TV
    2

    Adrián Suar y Fernán Mirás: el regreso al teatro, la amistad en los sets y el deseo de que vuelva la ficción a la TV

  3. Andy García y sus emotivas palabras sobre la actualidad de Cuba
    3

    Andy García y sus emotivas palabras sobre la actualidad de Cuba: “Tengo un agujero en el corazón”

  4. Ricky Martin fue atacado con gas lacrimógeno durante su show en Montenegro
    4

    Ricky Martin fue atacado con gas lacrimógeno durante su show en Montenegro