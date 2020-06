¡Paren las rotativas! Diez películas con periodistas memorables

Todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman, un clásico sobre el caso Watergate

María Fernanda Mugica 5 de junio de 2020 • 18:17

Hollywood ama a los periodistas. Tal vez no tanto en la vida real, pero sí como protagonistas de sus películas. La profesión permite poner al personaje en situaciones que se prestan para ser dramatizadas: la investigación de un crimen o un escándalo político, revelar la verdad acerca de una figura clave de la sociedad a través de una entrevista, descubrir algo nuevo sobre el mundo y acercárselo a los lectores o espectadores.

Claro que la realidad del periodismo es muy distinta a la que Hollywood presenta en sus películas y series. En el cine todo es más glamoroso, más intenso, más aventurero que sentarse frente a una computadora a escribir rápido para llegar a la hora de cierre de la edición, con un café frío y un sándwich a medio comer sobre el escritorio.

En su adaptación del periodismo a sus necesidades dramáticas, Hollywood creó una serie de clichés en torno a la profesión, algunos graciosos por lo ridículos y otros que llegan incluso a resultar ofensivos para quienes la ejercen todos los días, como aquellas escenas en las que un periodista no toma nota ni graba cuando está hablando con una persona que le ofrece información valiosa para su nota. Pero eso no es tan grave como el repetido cliché de la periodista que tiene relaciones sexuales con una fuente para conseguir información. Se trata de una falta ética muy grave, cuya normalización en los personajes femeninos revela una vez más la misoginia de Hollywood.

En 2019, El caso Richard Jewell , de Clint Eastwood, fue criticada por incluir este cliché en la trama encarnándolo en el personaje de Kathy Scruggs , interpretada por Olivia Wilde, la periodista que fue la primera en informar que Jewell estaba siendo investigado como sospechoso por la bomba que explotó en un parque de Atlanta durante los Juegos Olímpicos de 1996. Es una mancha en un film muy bueno y la ofensa es aún mayor en este caso porque está basado en una periodista real del Atlanta Journal-Constitution, sobre la que no existen pruebas de que haya conseguido la información de esa manera y quien no puede defenderse de ese retrato cinematográfico porque murió en 2001 (sus excompañeros de redacción lo hicieron por ella).

Así comenzaba Sex and the City

Otro cliché menos dañino, excepto por crear falsas expectativas, es el estilo de vida que suelen llevar los periodistas en la pantalla. Tal vez el epítome de este espejismo reside en un éxito de la televisión, Sex and the City . Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie, encarnada por Sarah Jessica Parker , escribe una columna semanal para un diario, pero con ese trabajo, al menos entre 1998 y 2004, cuando se emitía la serie (que está disponible en HBO Go) ganaba lo suficiente como para comprarse ropa y zapatos de diseñador a 500 dólares el par y salir todos los días a comer con sus amigas a los restaurantes de moda de Manhattan. No hay ninguna pista en la serie que indique que su fortuna proviene de una herencia o de un misterioso segundo trabajo.

Algunos clichés pueden ser más aceptables que otros, pero es muy gratificante cuando Hollywood logra un buen retrato de los periodistas. A veces porque es muy fiel, hasta el detalle de la ropa mucho más aburrida y barata que la de Carrie. Y en otras, porque aunque lo llene de adornos, se concentra en lo que hay en el corazón de cada periodista: pasión por entender mejor algún aspecto de la humanidad, encontrar una verdad y comunicarla.

En el día del periodista, repasamos a diez de los mejores retratos que nos dio Hollywood de la profesión, con muchos realistas, alguno romántico, uno profético y uno desopilantemente paródico.

En primera plana, sobre la investigación del Boston Globe sobre los abusos sexuales de sacerdotes católicos

Los realistas

En primera plana (2015)

A pesar de tratar un tema terrible, como es el ocultamiento que hizo el arzobispado de Boston de los casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de su diócesis, la trama de la película de Tom McCarthy se concentra en cómo el equipo de investigación del Boston Globe descubrió lo que había sucedido y el cuidado con el que trabajaron hasta estar seguros de tener la información correcta antes de publicarla. Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton y John Slattery interpretan a estos periodistas que son modelo de ética y vocación periodística con naturalidad y sin una pizca de glamour hollywoodense. Disponible en YouTube y Google Play.

Trailer "Todos los hombres del presidente"

Todos los hombres del presidente (1976)

Otra película basada en un hecho real que también pone su foco en el paso a paso de una de las investigaciones periodísticas más famosas del siglo XX, a cargo de Bob Woodward y Carl Bernstein. Robert Redford y Dustin Hoffman parecen periodistas reales en el film dirigido por Alan Pakula y escrito por William Goldman , trabajando en una redacción construida al detalle para que se vea como la verdadera del Washington Post, buscando fuentes, encontrando a un informante clave en el hombre conocido como "Garganta Profunda", anotando todo e intentando convencer a su editor para seguir adelante con la historia que reveló la verdad sobre Watergate y que llevó a la renuncia del presidente de los EE.UU., Richard Nixon. Disponible en Google Play, YouTube, Apple TV+

The Post - Trailer

The Post: los oscuros secretos del Pentágono (2017)

Dos actores gigantes, Meryl Streep y Tom Hanks , encarnan a Katherine Graham, la dueña del Washington Post y el editor Ben Bradlee, durante los difíciles días en los que discutieron y midieron los riesgos de publicar los llamados "papeles del Pentágono", una serie de documentos secretos del gobierno norteamericano sobre la guerra de Vietnam. Casi como una precuela de Todos los hombres del presidente , la película de Steven Spielberg muestra cómo una decisión editorial arriesgada puede ser el primer ladrillo para construir una institución del periodismo como es el diario norteamericano, que apenas unos años después revelaría el escándalo de Watergate. Disponible en Flow, Google Play, YouTube, Apple TV+

Denzel Washington y una jovencísima Julia Roberts en el thriller basado en la novela de John Grisham

El informe pelícano (1993)

Aunque no se trata de una historia real -la película está basada en la novela homónima de John Grisham- el periodista que compone Denzel Washington se comporta como un periodista verdadero. Hay toques típicos de Hollywood en las escenas de acción que vive junto con su fuente principal, una estudiante de derecho interpretada por Julia Roberts . Pero el muy entretenido film de Alan Pakula se ocupa de mostrar a Gary Grantham haciendo su trabajo de forma realista. Washington da en la tecla en los usos de distintos tonos de voz cuando está intentando recabar información y hasta en pequeños detalles de movimientos y actitudes típicas de un periodista. Disponible en Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y además se emitirá el lunes, a las 19.14, por TCM

A Beautiful Day in the Neighbourhood (2019)

En el film de Marielle Heller, Matthew Rhys interpreta a Lloyd Vogel, un periodista excelente en su trabajo pero amargado por su vida personal, al que le asignan un perfil de Mr Rogers, protagonista de un famoso programa infantil norteamericano. Conocer al beatifico conductor, interpretado por un fantástico Tom Hanks , le cambia la vida. Al hacer un muy buen trabajo periodístico para entender quién es el verdadero Mr. Rogers, Vogel -cuya historia está inspirada en la de periodista real llamado Tom Junod- consigue conocerse mejor y cerrar heridas del pasado. Este tipo de epifanía es más probable en una película que en la vida real, pero es verdad que cada periodista, si sabe aprovecharlo, puede aprender algo valioso de cada entrevistado. Disponible en Google Play, YouTube, Apple TV+

Frank Langella como Nixon; Michael Sheen como sir David Frost

Frost/Nixon, la entrevista del escándalo (2008)

Con su fama de dandy, el conductor de la televisión británica David Frost era considerado una figura incapaz de hacer una entrevista a fondo a Richard Nixon tras el escándalo de Watergate, que terminó en su renuncia a la presidencia de los Estados Unidos. Pero subestimar a un periodista decidido a llegar al fondo de una investigación puede ser un grave error. En la película de Ron Howard, Michael Sheen interpreta al hombre que con confianza en sí mismo y colaborando con un equipo de periodistas de investigación que no pasan por alto ni un detalle logró sacarle una confesión a Nixon, contra todo pronóstico. Disponible en HBO Go, DirectTVGo, YouTube, Google Play

Rachel McAdams y Russell Crowe en La sombra del poder

La sombra del poder (2009)

Russell Crowe y Rachel McAdams - toda una experta en interpretar a mujeres de la prensa- son dos periodistas en momentos muy distintos de sus carreras. El choque generacional, en vez de ser un obstáculo, los ayuda a ambos en la investigación sobre la muerte de una mujer, en la que podría estar involucrado un senador que es amigo de toda la vida del periodista. La obsesión por encontrar y dar a conocer la verdad aparece casi como algo inevitable para estos cronistas, cada uno dispuesto a arriesgar mucho por lograr su misión. Disponible en HBO Go, DirectTVGo, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play

Los proféticos

Network, poder que mata (1976)

El mundo de los medios es tan complicado que no es nada difícil que quienes trabajan en ellos sufran un colapso mental. Eso es lo que le sucede a Howard Beale, un presentador de televisión, interpretado por Peter Finch , que pierde la cabeza pero gana en el rating en Network, poder que mata . La película escrita por Paddy Chayefsky y dirigida por Sydney Lumet presagió en 1976 -el mismo año que se estrenó Todos los hombres del presidente - la transformación de las noticias en espectáculo (el llamado "infotainment"), la batalla sin escrúpulos por el minuto a minuto del rating y otros de los problemas que el periodismo enfrentaría en las décadas siguientes. Disponible en Apple TV+

Periodistas de pueblo chico en Anchorman: la leyenda de Ron Burgundy, con Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd y Christina Applegate

Los paródicos

El reportero: la historia de Ron Burgundy (2004)

La crítica al periodismo convertida en comedia de El reportero: la historia de Ron Burgundy demuestra que no solo los periodistas modelos de inteligencia y ética son representaciones válidas en el cine. Con menos sutileza que Network , el humor acá también es una herramienta para revelar los aspectos más oscuros de la profesión, como la misoginia, expresada en la actitud de Ron y sus compañeros ante la incorporación de Veronica Corningstone a la conducción del noticiero en plena década del 70. Un elenco de grandes comediantes, encabezado por Will Ferrell, en uno de su mejores papeles, y Christina Applegate, la película de Adam McKay hace reír a costa de lo peor del periodismo. Disponible en Netflix, Amazon Prime Video, Flow, Apple TV+, YouTube, Google Play

En Ayuno de amor (o His Girl Friday), el periodismo deviene screwball comedy de primer nivel, a cargo de Rosalind Russell y Cary Grant

Los románticos

Ayuno de amor (1940)

La mejor pareja del periodismo en el cine está interpretada por Cary Grant y Rosalind Russell . Este clásico de Howard Hawks , que Charles Lederer escribió basándose en la obra de Ben Hecht y Charles MacArthur, tiene humor, romance, una mujer periodista que es la mejor en su trabajo y diálogos inteligentes disparados a toda velocidad. Sobre todo, pone a la par al amor romántico con el amor por el periodismo, con todas las dificultades y felicidades que ambos tienen para ofrecer. Disponible en Apple TV+