Nuevo triunfo del cine argentino en los Goya: Belén ganó como mejor película iberoamericana

El cine argentino logró triunfar una vez más en la fiesta de los Goya. Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, se sumó este sábado en Barcelona a la extensa lista de ganadores argentinos del premio a la mejor película iberoamericana, una distinción que en los 40 años de historia de la mayor celebración del año para el cine de habla hispana consagró nada menos que 20 veces a producciones realizadas en nuestro país.

La productora Leticia Cristi y Dolores Fonzi, sobre el escenario; detrás, Karla Sofía Gascón Joan Mateu Parra - AP

Fonzi agradeció el premio con palabras que aludieron a la actualidad internacional y criticaron con ironía al gobierno de Javier Milei. “Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror, donde ya se han nombrado el genocidio en Gaza, los reclamos de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos la humanidad. No lo podemos seguir permitiendo”, expresó Fonzi mientras las cámaras de la transmisión televisiva mostraban un breve primer plano del director iraní Jafar Panahi, reconocido crítico del régimen teocrático de Teherán, que lo condenó varias veces a cumplir prisión y otros castigos.

Dolores Fonzi, actriz y directora del film, en su discurso de agradecimiento LLUIS GENE - AFP

“Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo –agregó la actriz argentina-. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso en venta el agua. Así que no solo tenemos que defender el cine, sino también el agua”. El nombre de Belén como ganadora había sido anunciado por la actriz española Karla Sofía Gascón y el actor del mismo origen Paco León.

Al lado de Fonzi estaba una de las productoras de la película, Leticia Cristi, que sostuvo el Goya mientras la actriz hablaba. “Queremos seguir haciendo cine y vamos a seguir haciéndolo”, dijo brevemente mientras se elevaba el sonido de la orquesta como invitación a dejar el escenario. Otro de los productores, Hugo Sigman, subió al escenario y permaneció en silencio.

Historia

El Goya, considerado como una suerte de equivalente del Oscar para el cine hispanoparlante, consagró al cine argentino con el premio a la mejor película iberoamericana más veces que cualquier otro país de la región. Belén es el vigésimo título en obtener ese lauro, que la pantalla nacional conquistó por primera vez en la gala inaugural del Goya, realizada en 1986, con La película del rey.

La lista y prestigiosa de los triunfadores argentinos previos en esa categoría incluye títulos como Un lugar en el mundo, La odisea de los giles, Cenizas del paraíso, Plata quemada, El secreto de sus ojos, Un cuento chino, Relatos salvajes, El ciudadano ilustre y El clan. El último ganador argentino del Goya iberoamericano fue Argentina, 1985 en la edición de 2022.

Este año, en la gala número 40 de la historia del premio organizado y entregado por la Academia del Cine de España, la lista de nominados incluyó a otros dos argentinos que perdieron en sus respectivas categorías: Juan Minujín, candidato a mejor actor de reparto por la película española Los domingos, y el director Hernán Zin, candidato al mejor largometraje documental por 2025: todos somos Gaza.

Juan Minujín, elegante en su llegada a la ceremonia

Fue justamente la política internacional, y sobre todo los acontecimientos de las últimas horas que se desarrollan a partir del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, un tema presente durante toda la ceremonia del Goya. Buena parte de los asistentes y nominados, además de los presentadores (la cantante y actriz catalana Rigoberta Bandini y el actor gallego Luis Tosar) lucieron en lugares bien visibles distintivos con los colores de la bandera palestina o la expresión “Free Palestine”.

El mismo espíritu pareció haber inspirado el otorgamiento del Goya internacional de este año a la actriz estadounidense Susan Sarandon, una de las figuras de Hollywood de más alto perfil en cuanto al activismo político en favor de la causa palestina y contra Israel. Sarandon, que también lució una emblema de apoyo a Palestina en la solapa de su elegantísimo vestido diseñado por la casa Armani, dejó sobre el escenario expresiones más bien genéricas relacionadas a la política, aunque con una referencia concreta al momento actual de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Susan Sarandon este sábado, en su llegada a la ceremonia JOSEP LAGO - AFP

“Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y la crueldad yo miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país y esto me ayuda donde yo estoy, en medio del caos y de la represión, a sentirme menos sola”, dijo antes de saludar emocionada al público que le brindó una larga ovación de pie.