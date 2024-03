Escuchar

Además de los continuos casos de acoso y abuso, la disparidad salarial y las exigencias estéticas, el movimiento Me Too puso en blanco sobre negro a otra de las problemáticas que enfrentaron históricamente las actrices de Hollywood: la incomodidad que, a veces, generaba filmar escenas de desnudos o de sexo. Este último punto fue el que quizá haya encontrado la solución más certera: ahora esas escenas son supervisadas e incluso “coreografiadas” por un coordinador de intimidad. Eso no pasaba en 1997, cuando Patricia Arquette filmó Carretera perdida, una obra maestra del director David Lynch, quien fue el único que la ayudó en ese momento.

La actriz contó que debió recurrir al realizador de la película para que cesaran los comentarios groseros

La reconocida actriz recordó su experiencia en el set en una charla que brindó el pasado jueve en el Festival Series Mania, en Lille, Francia. Allí, la ganadora del Oscar, que en abril próximo cumplirá 56 años, rememoró aquella sensación “aterradora” que sentía cada vez que debía encarar escenas de desnudos, especialmente cuando los miembros del equipo “decían cosas groseras” al respecto.

“Fue extremadamente molesto para mí. Especialmente la escena en la que mi personaje tenía que desnudarse. Fue aterrador. Algunos de los hombres en el set decían cosas muy groseras. Entonces, le dije a David: ‘No me siento cómoda. Están diciendo cosas horribles’. Y él me respondió: “¿Quién dijo qué?’. Cuando regresé, todos esos hombres estaban con la cabeza baja y se disculparon”, relató la actriz.

En una entrevista de 2022, Arquette confesó que aceptó el papel para vencer su fobia a los desnudos, pero no lo consiguió

Sin embargo, en otros momentos tuvo que arreglárselas sola para encontrar una solución rápida a las miradas indiscretas. “Se suponía que iba a ser un set cerrado, pero no lo fue. Entonces, le pedí a mi coprotagonista, Balthazar [Getty]: ‘Mantené tus manos sobre mis pechos. Prefiero eso a que el mundo entero los vea’”.

En Carretera perdida, Arquette interpretó a Renee Madison, la mujer de un saxofonista que es acusado de asesinato. Los otros protagonistas del film, además de ella y Getty, son Bill Pullman, Robert Blake, Gary Busey, Giovanni Ribisi y Richard Pryor. En una entrevista publicada en 2022 por The Guardian, la actriz se refirió a aquella filmación y explicó: “Una de las razones por las que acepté el papel fue mi fobia a la desnudez, pero hacer todas esas escenas de desnudos no la curó. Todavía me tapo los ojos cuando veo esas imágenes”.

Arquette y Baltazhar Getty en una escena de Carretera perdida, de David Lynch

Para prepararse para su papel, Arquette reveló que visitó algunos “clubes extraños”, incluido un lugar en el que los clientes pagaban para ser utilizados como mesas por dominatrices. “Traté de estudiar cuáles eran las dinámicas de poder allí, las microexpresiones en los rostros de las personas. La mayoría de las mujeres comienza como sumisa antes de convertirse en dominatriz. Realmente creo que me sirvió, porque considero que [mi personaje] Renée/Alice experimentó esos niveles de humillación”, aseguró.

