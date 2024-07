Tori Spelling reveló por qué la última conversación que mantuvo con Shannen Doherty fue crucial para ella: “Estoy agradecida”

Escuchar

La reciente muerte de Shannen Doherty generó una gran conmoción en los millones de fanáticos que cosechó a lo largo de su carrera, pero también entre los actores con los que compartió elenco a través del tiempo. Esta semana, Tori Spelling volvió a referirse a la partida de su colega y reveló por qué se siente agradecida por la última conversación que mantuvieron.

Totalmente emocionada, la actriz, que en Beverly Hills 90210 interpretó a Donna Martin, no pudo evitar referirse a la muerte de Doherty en el último episodio de 90210MG, el podcast que comparte con otra de las protagonistas de aquel recordado programa, Jennie Garth. “He enfrentado la muerte de mucha gente querida a lo largo de mi vida, y no creo en los arrepentimientos... Sin embargo, me arrepiento mucho de no haber tenido ese tiempo para que tuviéramos una segunda oportunidad. Para que intentáramos superar las cosas del pasado y enfocarnos en todos los buenos momentos que pasamos juntas . Y realmente haber podido hablar sobre todo esto en nuestra última conversación fue un gran alivio”, indicó. Y agregó: “Siento que ella y yo queríamos y necesitábamos eso. Estoy súper agradecida por haber podido hacerlo”.

A mediados de abril, las dos actrices compartieron una larga y profunda conversación, que compartieron en sus respectivos podcast (Let’s Be Clear y Misspelling), en la que hablaron sin reparos sobre los problemas que terminaron separándolas, después de haber sido muy amigas. “Fue extraño. Éramos amigas y luego, en un minuto, ya no lo éramos”, lanzó Spelling. Doherty estuvo de acuerdo. “Fue muy frustrante para mí porque siempre solía decirte: ‘Tor, tenés que tener tus propias opiniones. Sos inteligente, divertida y talentosa. Te amaba y te respetaba, y quería que creyeras en vos misma tanto como yo creía en vos”.

Esa falta de opinión propia, a criterio de Doherty, hizo que su amiga se viera influenciada por lo que decían sobre ella “ciertos dos individuos”. “Sabés que soy una persona influenciable. Esa es mi perdición”, aceptó Spelling. “ Éramos como hermanas, mejores amigas. Siempre estábamos juntas. Si yo llegaba tarde, vos también lo hacías. Las dos llegábamos tarde, pero yo siempre fui más afectada por las quejas de los demás y era claro el porqué: no iban a decirle nada a la hija del productor ”, disparó Doherty a quemarropa. Lejos de enojarse, su colega recogió el guante: “ Creo que cuando era joven, quienquiera que fuera el alfa en ese momento, lograba influirme . Y creo que no podía defenderme por mí misma. No me adueñaba de nada. Entonces lo único que hacía era ser amable con todos. Pero es como dijiste: ¡Tené una p... opinión propia sobre algo!”.

Este martes, al escuchar las palabras de Spelling sobre el tema, Garth se lamentó de no haber podido sentarse con Doherty “y tener una conversación realmente sincera”. “ Me hubiera gustado tener esa oportunidad, y estoy muy contenta de que vos hayas podido hacerlo ”, aseguró.

El último encuentro entre Dogherty y Garth fue el año pasado, cuando todo el elenco de Beverly Hills 90210 se reunió en una convención en Florida. Según contó la actriz que interpretó a Kelly Taylor en la serie, su colega tuvo en aquel momento un gesto que aún la sigue emocionando. “Ella tenía que regresar a Los Ángeles de inmediato y estaba utilizando el avión privado de una amiga, y les ofreció a llevar a todos los que tenían que ir en esa dirección, incluso a Jason Priestley, que tenía que ir a Nashville”, reveló Garth en un reciente episodio de su podcast I Choose Me.

Si bien en un principio la actriz no fue invitada a volar con ellos, antes de embarcar Shannen se le acercó y la incluyó. “ Ni siquiera tenía que volver a Los Ángeles, debía ir en dirección opuesta, a Nueva York. Pero Shannen vino a verme justo antes de que se fueran y me dijo: ‘Vamos a ir en este avión. Eres bienvenida a venir con nosotros, Jennie’. Puedo verla decirlo, eso sigue repitiéndose una y otra vez en mi mente ”, contó angustiada.

Tras aclarar que este gesto fue una muestra de que pese a sus diferencias seguían respetándose, la actriz reflexionó: “La invitación fue solo un ejemplo de que, aunque nuestra relación era complicada o se vio afectada a veces por fuerzas externas que se interpusieron entre nosotras, todavía nos amábamos . Shannen era una luchadora. Siempre fue una luchadora, no solo por cosas triviales. Luchó por cosas que le importaban y por las personas que le importaban”.

Cuando se dio a conocer el fallecimiento de Doherty, tanto Garth como Spelling recurrieron a sus redes sociales para dedicarle emotivos mensajes de despedida. “Que se jodan… Eso es lo que diría Shan si le dijera que me sentí presionada a tener que resumir a través de las redes sociales una relación de 36 años y el dolor que siento por un fuego cuya llama se apagó demasiado pronto”, comenzó su mensaje Spelling.

Y continuó: “ Tenía 15 años cuando nos conocimos. Yo era la hija del jefe sin voz y ella era la estrella con una gran voz. Me tomó bajo su protección. Me hizo creer que tenía voz y que era digna. Nos convertimos rápidamente en mejores amigas . Éramos compañeras, verdaderas confidentes, sistemas de apoyo para navegar por malas relaciones, compañeras de habitación a veces, compañeras de viaje y mucho más. Ella siempre me defendió. Siempre me apoyó. Siempre creyó en mí cuando yo no lo hacía. Éramos jóvenes. Dejamos que muchas influencias externas e internas influyeran en nuestra amistad. En un mundo en el que a menudo no podemos reconciliarnos con las amistades de la infancia que formaron gran parte del adulto en el que te conviertes, tuvimos esa oportunidad. Estoy agradecida por eso. Pude volver atrás en el tiempo como amigos adultos y recordar por qué realmente nos amábamos para empezar. Para rememorar. Y, reír de nuevo como solíamos hacerlo. Nadie podría hacerme reír así”.

“Ella era una rebelde en una era en la que la mayoría de las mujeres no se sentían cómodas siendo fuertes. Nunca se esforzó por serlo, simplemente lo era. Ella empoderó la sensualidad, la fuerza, la empatía y todo rematado con un humor perverso. Su humor sardónico era uno de mis favoritos. ¡Y nadie hacía un pastel frito como Shan! Llevaré la antorcha. ¡Asumo mi poder! Y seguiré siendo rebelde por vos. Te amo con todo mi corazón. Siempre”, finalizó.

En cuanto a Garth, indicó: “Todavía estoy procesando mi tremendo dolor por la pérdida de mi amiga Shannen; la mujer que a menudo he descrito como una de las personas más fuertes que he conocido. Nuestra conexión fue real y honesta. Estábamos tan a menudo enfrentadas, pero nada de eso reflejaba la verdad de nuestra verdadera relación, que se basaba en el respeto mutuo y la admiración. Ella era valiente, apasionada, decidida, muy amorosa y generosa. La extrañaré y siempre la honraré profundamente en mi corazón y en mis recuerdos. Mi corazón se rompe por su familia y Bowie y toda la gente que la amaba”.

