Plus One, una comedia romántica inspirada con personajes muy queribles

Plus One, una de las grandes apuestas de TNT Originals

Marcelo Stiletano 18 de febrero de 2020

Plus One (Idem, EE. UU./2019). Dirección y guion: Jeff Chan y Andrew Rhymer. Fotografía: Guy Godfree. Músic: Leo Birenberg. Edición: John Daigle. Elenco: Jack Quaid, Maya Erskine, Ed Begley Jr. Disponible en TNTGO. Nuestra opinión: muy buena

No podría arrancar mejor el primer ciclo de películas originales producidas por TNT. Plus One es una comedia romántica inspirada, muy propicia para estos tiempos y a la vez con destino de clásico, capaz de perdurar más allá del momento. Ben y Alice son viejos conocidos que suscriben una suerte de contrato virtual: aceptan participar juntos de una sucesión de bodas (una verdadera temporada alta de celebraciones nupciales) que compromete a amigos más o menos cercanos. En la observación de esos vínculos y el mutuo acercamiento a esas ceremonias empiezan a preguntarse sobre el significado de la conexión que mantienen, cuán solos o acompañados podrían llegar a sentirse y qué sentimientos aparecen en medio de ese recorrido.

Mientras viajan de boda y boda, Ben y Alice empiezan a tomar conciencia como integrantes de la generación que va de los 30 a los 40 de lo que significa sostener sus convicciones en cuanto a seguir solos o afianzar algún compromiso estable y duradero. Se miran en los respectivos espejos paternos y maternos, que no siempre entregan las mejores enseñanzas de vida, y observan sus propias cicatrices mientras tratan de atenuar con aire ligero la necesidad de hacerse planteos más profundos.

Lo mejor de Plus One es que todas estas cuestiones afloran de la manera más espontánea y natural, sin subrayados ni recargas sentimentales. Los diálogos son fluidos e ingeniosos, cada momento vivido por ambos protagonistas (juntos o por separado) tiene su lógica y de todos ellos surgen emociones francas, genuinas, creíbles. Y si este relato se acerca por momentos a la perfección es porque cuenta con dos intérpretes ideales.

Jake Quaid (el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan) y Maya Erskine tienen talento innato de comediantes (el que sabe hacer comedia, además de hacer reír también sabe emocionar), pasta de notables actores y un extraordinario repertorio de recursos para transitar por todos los estados de ánimo que reclama la historia. Ambos sacan el mejor aprovechamiento de un guion lleno de hallazgos humorísticos, observaciones sarcásticas y mucha, muchísima ternura. Como en las mejores comedias, aquí hay personajes muy queribles.

A la manera de los protagonistas de la trilogía de Antes del amanecer, se pasan el tiempo entre boda y boda en reflexionar sobre las distintas etapas del amor sin dejar nunca de vivir toda esa experiencia con una perspectiva lúdica. La película se afirma en esa postura y consigue hasta en las instancias más oscuras ser luminosa, creativa, radiante.