Premios Globo de oro 2021: todo lo que tenés que saber de la ceremonia

El domingo 28 de febrero comenzará oficialmente la carrera hacia el Oscar con la entrega de los considerados sus “premios antesala”: los Globo de Oro, otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La ceremonia, conducida por Tina Fey y Amy Poehler, se transmitirá por la pantalla de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original), el domingo 28 a las 22. Allí se develarán los ganadores entre los candidatos que las actrices Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson anunciaron el pasado 3 de febrero para su edición número 78, tanto en cine como en televisión.

La modalidad de la entrega: un mismo evento, dos ciudades

Tina Fey y Amy Poehler, dos conductoras y dos ciudades Archivo

Hasta el momento, los pormenores de la ceremonia adaptada a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus se han ido comunicando de manera paulatina. El dato que sí se anunció fue que la entrega se realizará en dos ciudades distintas.

Fey transmitirá en vivo desde el Rainbow Room, en la parte superior del Rockefeller Center, en Nueva York. Por su parte, Poehler oficiará de coanfitriona pero desde el mítico hotel Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles, el lugar en el que todos los años se lleva a cabo la entrega. Esta decisión, adaptada a tiempos de pandemia, significa un momento histórico para los galardones: es la primera vez en su historia que los Globo de Oro se transmiten desde múltiples lugares.

En cuanto a los presentadores que apuntalarán a Fey y Poehler, los datos también son escasos, aunque se estima que el desdoblamiento de la ceremonia en dos locaciones permitirá mayor flexibilidad para los invitados. Sin embargo, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood todavía no ha anunciado ningún nombre a pesar de que la entrega de premios es inminente.

Mank, la película que lidera las nominaciones

Mank de David Fincher aspira a seis estatuillas Netflix

La película que cuenta con mayor cantidad de nominaciones es Mank, film de David Fincher que se estrenó en Netflix y que retrata el proceso de guion de un clásico del cine: El ciudadano. El film fue nominado a 6 premios, entre ellos, mejor película, actor y director. Con 5 candidaturas, le pisa los talones El juicio de los 7 de Chicago.

En cuanto a los largometrajes nominados en la categoría drama son: The Father, Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, Mank, y Promising Young Woman. En comedia, pujan por el premio Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Palm Springs, Music, y El baile.

Los actores nominados en drama son Riz Ahmed por El sonido del metal, Chadwick Boseman por La madre del blues, Anthony Hopkins por The Father, Tahar Rahim por The Mauritarian, y Gary Oldman por Mank. En tanto, en comedia los candidatos son: Sacha Baron Cohen por Borat Subsequent Moviefilm, James Corden por El baile, Lin Manuel-Miranda por Hamilton, Dev Patel por The Personal History of David Copperfield, y Andy Samberg por Palm Springs.

Carey Mulligan, Emerald Fennell, Bo Burnham y Laverne Cox en el rodaje de Promising Young Woman GROSBY GROUP

En lo que respecta a las actrices, la categoría drama está muy reñida con Viola Davis por La madre del blues, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland, Carey Mulligan por Promising Young Woman, y Andra Day por The United States vs. Billie Holiday. En el rubro comedia se disputan el premio Maria Bakalova por Borat Subsequent Moviefilm, Michelle Pfeiffer por French Exit, Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido, Kate Hudson por Music, y Anya Taylor-Joy por Emma.

Mujeres al frente. Este año también se produce otro hecho histórico en los premios, con tres realizadoras nominadas en la categoría mejor dirección: Chloé Zhao por Nomadland, Regina King por Una noche en Miami, y Emerald Fennell por Promising Young Woman. El quinteto de cineastas se completa con Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago y David Fincher por Mank.

The Crown, la reina de las categorías de TV

The Crown lidera las nominaciones en TV Netflix

La cuarta temporada de The Crown, que introdujo a Diana Spencer y generó un frenesí acorde a su figura, lidera las nominaciones televisivas con 6 candidaturas, seguida por la comedia Schitt’s Creek, con 5. El drama de Peter Morgan compite como mejor serie en su género con Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark y Ratched. Olivia Colman y Emma Corrin por The Crown, Laura Linney por Ozark, Sarah Paulson por Ratched y Jodie Comer por Killing Eve compiten por el Globo de Oro a la mejor actriz.

En la otra vereda, Jason Bateman por Ozark, Josh O’Connor por The Crown, Al Pacino por Hunters, Matthew Rhys por Perry Mason y Bob Odenkirk por Better Call Saul aspiran a la estatuilla al mejor actor dramático.

Anya Taylor-Joy, protagonista de la comedia Emma. y de la miniserie Gambito de dama, aspira a dos Globos de Oro

Asimismo, The Great, The Flight Attendant, Schitt’s Creek, Ted Lasso, y Emily in Paris se disputan la estatuilla a la mejor comedia; mientras que Normal People, Small Axe, Poco ortodoxa, Gambito de dama, y The Undoing hacen lo propio en la categoría de mejor miniserie.

Reconocimientos honoríficos. Jane Fonda recibirá el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en cine; y el guionista y creador Norman Lear -responsable de series como All in the Family, The Jeffersons y One Day at a Time- recibirá el galardón Carole Burnett por su contribución a la TV.

Cuándo y dónde ver la ceremonia. La entrega de los Globo de Oro 2021 se emitirá por TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original), el domingo 28 de febrero, a las 22.