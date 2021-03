Andra Day, cantante que sorprendió anoche en los Globos de Oro al triunfar como mejor actriz dramática

La 78ª entrega de los premios Globo de Oro estuvo marcada por la transmisión a pantalla partida, algunas dificultades técnicas en las videollamadas y las críticas dirigidas a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a raíz de un informe de Los Angeles Times que reveló que la entidad que selecciona los premios no tiene integrantes negros desde 2002. A pesar de esto último y de las denuncias por redes sociales en las horas previas al inicio de la ceremonia, cuatro actores y actrices negros fueron premiados en la edición de este año. Quizás el caso más destacado sea el Andra Day, que anoche dio la sorpresa e hizo historia al imponerse en la categoría mejor actriz dramática por su rol protagónico en la película Los Estados Unidos vs. Billie Holiday.

Antes de brillar en la película producida por Hulu, la cantante de 36 años nacida en las afueras de Seattle y criada en San Diego contaba con un currículum bastante acotado como actriz. Participó de varios cortometrajes -incluido uno dirigido por M. Night Shyamalan-, fue la voz de un personaje secundario de Cars 3 (2017) y tuvo un papel como extra en Marshall (2017), además de colaborar en la banda sonora de esa película.

Debido a su inexperiencia, Day rechazó inicialmente la propuesta de encarnar a la legendaria Billie Holiday, una de sus principales influencias musicales en su adolescencia. Según le contó la semana pasada a Jimmy Fallon en The Tonight Show, el director Lee Daniels tampoco creía que estuviera a la altura del desafío, pero los agentes de ambos insistieron en que se reunieran y fue ahí cuando quedaron cautivados el uno con el otro. “No quería hacer una remake de Lady Sings the Blues [1972]. No quería hacerla, punto, porque no soy actriz”, reconoció la artista. “Lo que me incentivó fue la posibilidad de reivindicar su legado y que el mundo sepa que es la madrina de los Derechos Civiles. Y vi en Lee ese miedo, esa necesidad y ese deseo de contar la historia de manera auténtica”, explicó.

La reacción de Andra Day al enterarse que se había ganado el Globo de Oro a mejor actriz en la categoría drama DPA

Además de interpretarla en pantalla, Andra replicó, con sorprendente similitud, la voz a la vez rasposa y aterciopelada de Billie Holiday en las canciones que componen la banda sonora de la película, incluida una composición original nominada a un Globo de Oro que coescribió con Raphael Saadiq. El músico y productor, que había colaborado en el álbum debut de Day, entendió rápidamente lo que ella estaba buscando recrear y así nació “Tigress & Tweed”. “Quería traer su espíritu a la actualidad”, resumió Day en la entrevista con Fallon y continuó: “Entonces [Saadiq] me mandó un track y me dijo: ‘Tiene un acorde fuera de lugar, pero es hermoso’. Y eso describe tan bien a Billy”.

En la misma charla, la entonces nominada al Globo de Oro contó que tuvo distintos trabajos antes de poder dedicarse por completo al arte. Entre todos ellos, destaca como el más “vergonzoso” un empleo como animadora de cumpleaños infantiles, a los que asistía vestida de personaje de dibujos animados como Minnie Mouse, Elmo y Dora la exploradora, entre otros. “Tenés que hacer todo lo posible para hacer que tu sueño funcione”, dijo al respecto.

Fue gracias a una de esas changas que consiguió la oportunidad que esperaba para ingresar a la industria de la música. En 2010, Kai Millard, quien en ese momento estaba casada con Stevie Wonder, la escuchó cantar en un centro comercial y quedó fascinada. A los pocos días, Wonder la llamó por teléfono. A pesar de que no se formó una relación laboral entre ambos en ese momento, unos años más tarde el cantautor le presentó a Adrian Gurvitz, quien produciría su primer disco, Cheers to the Fall (2015). Ese es hasta ahora su único LP solista.