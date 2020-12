Premios Oscar 2021: crecen las dudas sobre una ceremonia presencial

Oscar 2021 aun sin definiciones Fuente: Archivo

Se acerca ese momento del año en el que, junto con los balances y las despedidas, en Hollywood se empieza a encender la aceitada máquina de la temporada de premios. Claro que en 2020, pandemia mediante, ni siquiera con el poder de organización y previsión que tiene la industria del cine norteamericana está en condiciones de asegurar qué forma asumirán las celebraciones. Y claro, la que más expectativas genera es la ceremonia del Oscar que fue anunciada para el 25 de abril de 2021.

Tal es el desconcierto y la incógnita sobre lo que sucederá con los premios de la Academia de artes y ciencias cinematográficas que ayer dos de las publicaciones más respetadas y confiables de la industria, Variety y The Hollywood Reporter, dieron informes opuestos sobre el tema. En un principio llegó el reporte de Variety que aseguraba que la ceremonia de entrega de los Oscar 2021 no será un evento virtual sino un festejo tradicional, una "transmisión presencial".

Según la revista un representante de la Academia y de la cadena ABC, encargada de la transmisión, aseguraron que los Oscar se llevarían a cabo en el Dolby Theater de Los Ángeles, el teatro en pleno corazón de Hollywood que tiene capacidad para 3400 personas donde se realiza desde 2002 aunque no está claro aun cuánta gente podrá asistir a la entrega.

El esperanzador informe, sin embargo, fue refutado unas horas después en una nota de The Hollywood Reporter firmada por Scott Feinberg, especialista en la temporada de premios que cubre hace décadas. Con la ciudad de Los Ángeles y alrededores en una nueva cuarentena de tres semanas debido al creciente número de casos de Covid-19, la nota de Feinberg afirma que ni la Academia ni ABC están en condiciones de empezar a planificar aún la entrega de los Oscar.

Además, el informe de The Hollywood Reporter adelanta que si no hay cambios radicales en relación con el alcance de la pandemia para abril no hay ninguna posibilidad de que la ceremonia de los Oscar se lleve a cabo de modo presencial. De hecho, la Academia aun no confirmó quiénes serán los productores del evento los que, obviamente, tendrán un papel fundamental en cualquier tipo de decisión respecto al formato de la ceremonia que podría seguir los pasos de los Emmy y transformarse en un híbrido entre festejo presencial y remoto.

A todas estas consideraciones organizativas también se suma el hecho de los estrenos postergados, las películas que se lanzaron directamente por streaming y que las salas de cine, principales beneficiadas de la temporada premios, continúan cerradas o trabajando con restricciones en todo el mundo. Así, sin confirmación oficial de la Academia en un sentido o el otro, queda claro que los Oscar, como todo lo demás que fue planificado para este año y el próximo, siguen siendo una incógnita que excede la considerable experiencia que tiene Hollywood para organizar sus festejos autocelebratorios.

