Premios Oscar 2021: Nomadland se llevó la estatuilla a mejor película

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebró la 93ª entrega de los Oscar en una ceremonia atípica, pero marcada por la presencialidad.

“Será un show que va a estar a la altura de lo que el Oscar necesita en este momento”, anunciaban Stacey Sher, Jesse Collins y Steven Soderbergh, quienes prometieron “una experiencia cinematográfica verdadera”.

El comienzo de la ceremonia

La entrega inició como si se tratara de una película de Soderbergh, con el ingreso de Regina King a la Union Square mientras se mostraban los nombres de los presentadores y nominados.

La ganadora del Oscar, quien casi se cae en el comienzo, les dio la bienvenida a parte de los nominados que estaban distribuidos en la mesa. “Estamos llorando la muerte de tantas personas, qué año ha sido”, dijo la actriz, quien añadió que se trataba de una noche para celebrar, porque “el amor por las películas nos unió, nos hizo conectar, nos salvó”. King destacó la escenografía, aseguró que se respetaban los protocolos y que la entrega iba a ser el equivalente a un film, como ya habían prometido los productores.

Oscars 2021 - Apertura y mejor guión original para Emerald Fennell por Promising Young Woman

Emerald Fennell fue la primera ganadora de la noche, por el guion original de Hermosa venganza. “No pensé que esto iba a suceder así que no escribí ningún discurso. Esto es muy pesado y muy frío”, expresó al sostener la estatuilla. “Esta película fue hecha en 23 días por las personas más increíbles del mundo. Le quiero agradecer a la talentosa Carey Mulligan, al equipo más agradable, a mi familia, me siento muy agradecida. Gracias mamá, papá, Coco, mi esposo, gracias a todos”, expresó Fennell en su espontáneo discurso.

Como sucedió con la categoría de mejor guion original, King presentó la categoría mejor guion adaptado aludiendo a las carreras de todos los nominados en lugar de pasar imágenes de los films, como solía suceder en las ceremonias previas a la pandemia. De hecho, muchos de los nominados estaban en otras ciudades. Los ganadores fueron Florian Zeller y Christopher Hampton por la adaptación de El padre. “Escribí el guion para Anthony Hopkins, trabajar con él fue un sueño... Gracias Anthony por haber aceptado y por haber dado todo tu talento, fue la mejor experiencia de mi vida”, expresó Zeller.

Dos premios esperados

Laura Dern, ganadora del Oscar el año pasado por Historia de un matrimonio, presentó las nominadas a mejor película internacional. La ganadora fue finalmente Otra ronda, de Thomas Vinterberg, también nominado como mejor director. El film danés protagonizado por Mads Mikkelsen, un habitué de la obra del realizador, se alzó con el premio. “Nunca hubiese imaginado esto… Excepto que desde los cinco años que imaginaba discursos”, bromeó. Vinterberg le agradeció a su esposa y a sus hijos, visiblemente emocionado, y pidió aplausos para Mikkelsen. El director recordó lo duro que fue perder a su hija en un accidente momentos previos al rodaje. “Ella iba a ser parte de todo esto, le encantaba la película, hubiese estado acá. Terminé haciendo la película por ella... Sos parte de este milagro, y esto es para vos”, expresó emocionando a la audiencia.

Mejor película extranjera: Otra ronda

Tras presentar el Oscar a los mejores guiones del año, Dern dio a conocer el ganador en la categoría mejor actor de reparto. Se trataba del famoso “premio cantado”: la estatuilla dorada fue para Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías negro, la aclamada película de Shaka King en la que interpretó al líder de las Panteras Negras Fred Hampton.

El actor, quien había sido previamente nominado por Huye, de Jordan Peele, recibió el galardón y agradeció a Dios. “No estaría aquí sin tu guía y protección”, manifestó. “Gracias mamá, gracias a mi hermana y a toda mi familia, a mi equipo, “Comparto este honor con el regalo que es LaKeith Stanfield”, dijo, en relación a su partenaire en el film, quien también se encontraba nominado. “Qué hombre era Fred Hampton, gracias por tu vida”, expresó. “Le brindó amor a la comunidad, y demostró la importancia de la unidad, el poder de la unidad. Todos nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, hay que celebrar la vida, estoy tan feliz de estar vivo. Amor, paz y hacia adelante”, concluyó el actor británico.

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya por Judas And The Black Messiah

Posteriormente, el nominado al Oscar Don Cheadle presentó la estatuilla correspondiente a la categoría mejor maquillaje y peinado, que fue para La madre del blues, el film de Netflix protagonizado por Viola Davis y Chadwick Boseman. Los ganadores, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson subieron al escenario y Neal tomó la batuta, le agradeció a sus antepasados, a su abuelo y se refirió a su paso por la Argentina, “donde conoció a Evita”. Asimismo, celebró la grandeza de Boseman y Davis, y del productor del film, Denzel Washington. Minutos más tarde, la biopic cosechaba otro premio: para Anne Roth por mejor vestuario.

Mejor Vestuario: La madre del blues

Una mirada sombría al teatro Dolby

Oscars 2021: Bob Bietcber, integrante de MPTF, Motion Picture Television Fund, recibió el Oscar Humanitario

“Esperemos que el año que viene los premios se puedan volver a dar aquí”, dijo Bryan Cranston al estar en soledad en el emblemático epicentro donde la Academia siempre otorga sus preciados galardones. Luego de un recorrido por los pasillos, se presentó un video con individuos que realizan trabajo humanitario, especialmente en este contexto. Bob Bietcber, integrante de MPTF, Motion Picture Television Fund, el fondo televisivo y cinematográfico que cuenta con 70 miembros, aludió a cómo todos trabajaron en la pandemia para mantener la industria a flote. “Es un honor recibir este premio, gracias Bryan, que sos parte del fondo, por este reconocimiento, quienes participan del fondo son los verdaderos superhéroes”, concluyó.

Un Oscar que hace historia

Mejor dirección: Chloé Zhao, por Nomadland

Luego, desde Seúl, Bong Joon-ho, ganador como mejor director por Parasite el año pasado, un premio que rompió barreras, presentó el galardón al mejor realizador. El Oscar, que también hizo historia, fue para Chloé Zhao. La directora de Nomandland se convirtió en la segunda mujer en obtener la estatuilla dorada luego de Kathryn Bigelow por Vivir al límite.

“Gracias a la Academia, a mis brillantes colegas nominados, a mis compañeros nómades... Qué viaje hemos realizado”, expresó la cineasta oriunda de Pekín. “Siempre encontré bondad en la gente que encontré en el mundo, esto es para todas las personas que, por más difícil que fuera, se mantuvieron fieles a la bondad. Gracias, porque me inspiraron en seguir adelante”, concluyó Zhao.

Mejor sonido: El sonido del metal

Riz Ahmed, nominado a mejor actor por El sonido del metal, presentó apropiadamente el galardón a mejor sonido -categoría que previamente se dividía en dos-, y el Oscar fue a manos del equipo del film que lo tiene como protagonista. Ahmed dio a conocer momentos después el galardón al mejor cortometraje, que fue para Two Distant Strangers, de los directores Travon Free y Martin Desmond Roe, distribuido por Netflix.

Mejor cortometraje live action: Two Distant Strangers

Animación, documentales y efectos

Minutos más tarde, Reese Witherspoon presentó el premio a mejor cortometraje animado. El ganador fue If Anything Happens I Love You, de Will McCormack y Michael Govier.

Cortometraje animado: If Anything Happens I Love You

La actriz que obtuvo el Oscar por Johnny y June, pasión y locura presentó el premio a la mejor película animada. La estatuilla dorada fue para Soul de Pixar, dirigida por Pete Docter y Kemp Powers. Docter y la productora Dana Murray subieron a recibir el galardón. “Esta película empezó como una carta de amor al jazz, le quiero agradecer al cast, a mi codirector, a los músicos, a quienes nos ayudaron a hacer más honestos a los personajes”, expresó el realizador. Murray, por su parte, le agradeció a su familia y al equipo de producción. “Deberían estar aquí arriba con nosotros”, expresó. “Mi deseo es que sigamos el ejemplo de los músicos de jazz: que donde sea que estemos, podamos crear algo hermoso”, apuntó Docter.

Cortometraje documental: Colette

La ganadora del Oscar por Te amaré en silencio, Marlee Matlin, presentó en lengua de señas el galardón al mejor cortometraje documental que fue para Colette, dirigido por Anthony Giacchino y Alice Doyard. Tras la entrega de ese premio, se otorgó el galardón al mejor documental, que fue para Mi maestro el pulpo de James Reed y Pippa Ehrilch, que se impuso contra la aclamada producción chilena El agente topo, el poderoso Time y, especialmente, sobre la doble nominada Collective, que se fue con las manos vacías.

Mejor película documental: 'Mi maestro el pulpo'

Steven Yeun, protagonista de Minari y nominado como mejor actor, fue el encargado de anunciar la película ganadora en mejores efectos visuales, que fue para Tenet del realizador Christopher Nolan. Los ganadores, liderados por Andrew Jackson, recibieron la noticia desde diferentes lugares.

Efectos visuales: Tenet

“¿Cómo puedo ganarle a Glenn Close?”

Brad Pitt, ganador el año pasado como mejor actor de reparto por Había una vez… en Hollywood, anunció a la triunfadora en la categoría mejor actriz de reparto. Youn Yuh-Jung obtuvo el Oscar por Minari, donde interpretó a la abuela de la familia, la entrañable Soonja. “Sin Lee Isaac Chung no hubiese podido llegar a ningún lado. Le quiero agradecer a él y a todo el equipo, que somos una familia. ¿Cómo puedo ganarle a Glenn Close?”, se preguntó, generando risas en la audiencia. “No creo en la competencia, quizá se trata de la suerte, quizá fui más afortunada que ustedes”, añadió, y recordó sus primeros pasos en el cine con mucha humildad ante el galardón recibido, que también hizo historia. La actriz es la primera intérprete surcoreana en recibir el premio de la Academia.

Mejor actriz de reparto: Yu-Jung Youn, por Minari

Luego de ese Oscar histórico, Halle Berry entregó la estatuilla dorada por mejor diseño de producción. La película ganadora fue Mank, de David Fincher, la más nominada de la noche, y los responsables de recrear la década del 40 fueron Donald Graham Burt y Jan Pascale. Posteriormente, se reveló el film ganador en la categoría de mejor fotografía, que también fue para Mank. Erik Messerschmidt subió a recibir su Oscar y, al igual que sus predecesores, le agradeció a Fincher por crear un ámbito ideal para darlo todo. “Lo hiciste”, le dijo risueño el realizador desde su mesa.

El Oscar a mejor fotografía va para 'Mank'

Harrison Ford, tras citar a Blade Runner para demostrar cómo opera el proceso de montaje en el resultado final de un film, presentó la categoría de mejor edición. Contra todos los pronósticos, llegó una de las grandes sorpresas de la noche: El sonido del metal venció a El padre y Nomadland, favoritas en una categoría reñida y definitoria para el galardón máximo. Mikkel E.G. Nielsen agradeció el Oscar a todo el equipo de trabajo “por la inspiración”, a su familia, y a Darius Marder, director del film. “Gracias por tu visión, por este viaje que me cambió la vida, fue como perseguir un arcoiris”, concluyó emocionado.

Mejor edición: El sonido del metal

Luego del premio humanitario para el actor y director Tyler Perry, Zendaya presentó el Oscar a la mejor banda sonora. Los ganadores fueron Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross por Soul, que ya había sido premiada en la categoría de mejor película animada.

Mejor banda sonora original: Soul

Acto seguido, la actriz de Euphoria y Malcolm & Marie dio a conocer la mejor canción compuesta para un film. La ganadora fue “Fight For You” de Judas y el Mesías negro, interpretada por H.E.R., quien expresó que “la música es poder” y que siempre va a “luchar por su gente” mientras pueda estar en pie. De esta manera, Diane Warren, quien recibió una docena de nominaciones, volvió a perder y en su rostro se notó la decepción.

Mejor canción original: 'Fight for you', de Judas and the Black Messiah

Nomadland, la gran ganadora

En memoria de los fallecidos en Oscars 2021

Luego del In Memorian que cerró con la imagen de Chadwick Boseman, se alteró la dinámica habitual de la ceremonia y se entregó el premio a mejor película antes que a los actores. La ganadora fue Nomadland de Chloé Zhao. “Espero que pronto puedan ir al cine y ver todas las películas de esta noche, y que vean nuestra película en pantalla grande”, expresó Frances McDormand, quien especialmente eligió a Zhao para dirigir el mejor film para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

'Nomadland', ganadora del Oscar a mejor película

Renée Zellweger presentó el Oscar a la mejor actriz, que fue para McDormand, por Nomadland. McDormand ya había obtenido dos premios en la misma categoría: por Fargo, en 1997, y por Tres anuncios para un crimen, en 2018. “Gracias por Nomadland y gracias por esto”, dijo la intérprete, muy honrada por un nuevo galardón.

Mejor actriz: Frances McDormand por 'Nomadland'

Joaquin Phoenix, ganador el año pasado por Guasón, cerró la noche con el premio a mejor actor, que fue para Anthony Hopkins por El padre, cuando todos esperaban que Boseman ganara póstumamente por La madre del blues. El actor, ya había obtenido la distinción en 1992 por El silencio de los inocentes, no pudo estar presente en la ceremonia, por lo que la Academia recibió el Oscar en su nombre.

Mejor actor: Anthony Hopkins, por 'El padre'

De esta forma, concluyó, de manera anticlimática, una ceremonia atípica que prometió una experiencia cinematográfica pero que estuvo lejos de lograr el cometido.