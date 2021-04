Premios Oscar 2021: todos los ganadores

Este domingo, se llevó cabo la entrega número 93 de los Premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

A falta de un anfitrión que marque el ritmo de la ceremonia, personalidades como Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon-Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger y Zendaya oficiaron como presentadores de la ceremonia, que dio como gran ganadora a la película Nomadland.

Todos los ganadores:

PELÍCULA

'Nomadland', ganadora del Oscar a mejor película

Nomadland

DIRECCIÓN

Mejor dirección: Chloé Zhao, por Nomadland

Chloé Zhao - Nomadland

ACTRIZ DE REPARTO

Mejor actriz de reparto: Yu-Jung Youn, por Minari

Yuh-Jung Youn - Minari

ACTOR DE REPARTO

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya por Judas And The Black Messiah

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

GUION ADAPTADO

The Father La Nación

El padre

GUION ORIGINAL

Emerald Fennell, ganadora por Hermosa venganza

Hermosa venganza

ACTOR

Mejor actor: Anthony Hopkins, por 'El padre'

Anthony Hopkins - El padre

ACTRIZ

Mejor actriz: Frances McDormand por 'Nomadland'

Frances McDormand - Nomadland

FOTOGRAFÍA

Fotografía: Mank

Mank

VESTUARIO

Mejor vestuario: La madre del blues

La madre del blues

EDICIÓN

Mejor Edición: El sonido del metal

El sonido del metal

MAQUILLAJE Y PEINADO

Mejor peinado y maquillaje: La madre del blues

La madre del blues

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Diseño de producción: Mank

Mank

BANDA SONORA

Mejor banda sonora: Soul

Soul

CANCIÓN ORIGINAL

Mejor canción original: 'Fight for you', de Judas and the Black Messiah

“Fight for You” - Judas and the Black Messiah

SONIDO

Mejor Sonido: El sonido del metal

El sonido del metal

EFECTOS VISUALES

Efectos visuales: Tenet

Tenet

PELÍCULA ANIMADA

Mejor película de animación: Soul

Soul

DOCUMENTAL

Mejor película documental: Mi maestro el pulpo

Mi maestro el pulpo

PELÍCULA EXTRANJERA

Mejor película extranjera: Otra ronda

Otra ronda, Dinamarca

CORTOMETRAJE ANIMADO

Cortometraje animado: If Anything Happens I Love You

If Anything Happens I Love You

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Cortometraje documental: Colette

Colette

CORTOMETRAJE LIVE ACTION

Mejor Cortometraje Live Action: Two Distant Strangers

Two Distant Strangers

