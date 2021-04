Premios Oscar 2021: el encendido discurso político de Daniel Kaluuya

En tiempos del “Black Lives Matter”, el film Judas and the Black Messiah se convirtió en una verdadera declaración de principios y en el marco de los premios Oscar 2021, una de sus estrellas fue distinguida con una importante estatuilla. Daniel Kaluuya se impuso como mejor actor de reparto. Si bien no era el nombre que más sonaba ( Paul Raci, por El sonido del metal y Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago parecían ser los favoritos), la Academia de Hollywood consideró que su excepcional trabajo merecía la estatuilla y el actor, al momento recibirla, brindó un encendido discurso político.

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya por Judas And The Black Messiah

Judas and the Black Mesiah se centra en la verdadera historia de Bill O´Neal (interpretado en el film por Lakeith Stanfield), un espía del FBI encargado de infiltrarse en las filas de las Panteras Negras para establecer un vínculo estrecho con su líder, Fred Hampton (Kaluuya). Esa misión termina con Hampton asesinado a traición por la policía, cuando tenía solo 21 años.

Al momento de subir al escenario, Kaluuya le agradeció a todo su equipo y tuvo unas palabras muy especiales a la memoria de Hampton: “Su legado continuará. Fue un gran hombre. Hemos sido bendecimos simplemente por el hecho de vivir en el mismo mundo del que él formó parte. Y todavía hay mucho trabajo para hacer y eso involucra a todos los que están aquí presentes. Esta no es una tarea que se haga de a uno y en esto los miro a todos ustedes. Tenemos mucho por hacer”.

Irónicamente, Kaluuya y Stansfield, ambos nominados en la categoría mejor actor de reparto, son en realidad protagonistas centrales de Judas and the Black Messiah.

LA NACION