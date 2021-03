Premios Oscar 2021: los nominados

Este lunes por la mañana, Nick Jonas y su esposa, la actriz Priyanka Chopra Jonas, dieron a conocer, desde Londres, los flamantes nominados a los premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, cuya edición número 93 se llevará a cabo el domingo 25 de abril.

“En este año único que ha pedido tanto de tantos, la Academia de Hollywood está determinada a presentar unos Oscar como ningunos, al igual que priorizar la salud pública y la seguridad de todos los que participen”, ha manifestado la Academia en un comunicado. Para evitar la monotonía, como sucedió con los fallidos Globo de Oro, el evento se transmitirá de manera presencial desde varias locaciones para aportar mayor dinamismo a la entrega; entre esos lugares, se encuentro el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles, epicentro de los galardones.

Por lo tanto, la Academia no recurriría a las ya clásicas videollamadas adaptadas a la pandemia de coronavirus, sino que utilizaría diversos escenarios para la entrega de las estatuillas. Si bien todavía no se anunció el host, se espera que el evento sea conducido por varias figuras, y que el anuncio se haga en los próximos días.

Accedé a la lista de nominados:

PELÍCULA

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Minari

Hermosa venganza

El sonido del metal

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

DIRECTOR

Chloé Zhao - Nomadland

Lee Isaac Chung - Minari

David Fincher - Mank

Emerald Fennell - Hermosa venganza

Thomas Vintenberg, Otra ronda

ACTRIZ DE REPARTO

Trailer de Hillbilly, una elegía rural - Fuente: YouTube

Glenn Close - Hillbily: una elegía rural

Olivia Colman - The Father

Yuh-Jung Youn - Minari

Maria Bakalova - Borat, siguiente película documental

Amanda Seyfried - Mank

ACTOR DE REPARTO

La banda sonora de la película Judas and the Black Messiah IMDB.com

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

LaKeith Stanfiel - Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen - El juicio de los 7 de Chicago

Leslie Odom Jr. - Una noche en Miami

Paul Raci - El sonido del metal

GUION ADAPTADO

Nomadland de Chloé Zhao Archivo

Nomadland

The Father

Grandes noticias del mundo

Tigre blanco

Borat, siguiente película documental

GUION ORIGINAL

Esta imagen publicada por Focus Features muestra a Carey Mulligan en una escena de la película "Promising Young Woman". Mulligan fue nominada a un Globo de Oro a la mejor actriz en un drama cinematográfico el miércoles 3 de febrero de 2021 por su papel en la película. Focus Features via AP - Focus Features

Hermosa venganza

El juicio de los 7 de Chicago

Minari

El sonido del metal

Judas and the Black Messiah

BANDA SONORA

Trailer de Mank, la nueva película de David Fincher - Fuente: Netflix

Soul

Mank

Grandes noticias del mundo

Minari

5 sangres

ACTOR

Chadwick Boseman - La madre del blues

Riz Ahmed - El sonido del metal

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

ACTRIZ

Carey Mulligan - Hermosa venganza

Frances McDormand - Nomadland

Viola Davis - La madre del blues

Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

FOTOGRAFÍA

Mank

Nomadland

Grandes noticias del mundo

El juicio de los 7 de Chicago

Judas and the Black Messiah

VESTUARIO

La madre del blues

Mank

Emma

Mulán

Pinocchio

EDICIÓN

El juicio de los 7 de Chicago

Nomadland

El sonido del metal

Hermosa venganza

The Father

MAQUILLAJE Y PEINADO

Mank

Emma

La madre del blues

Pinocchio

Hillbily: una elegía rural

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Mank

La madre del blues

Tenet

Mulán

Grandes noticias del mundo

The Father

CANCIÓN ORIGINAL

Speak Now - Una noche en Miami

Io Si- La vida ante sí

Fight for You - Judas and the Black Messiah

Hear My Voice - El juicio de los 7 de Chicago

Husavik - Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga

SONIDO

El sonido del metal

Grandes noticias del mundo

Soul

Greyhound

Mank

EFECTOS VISUALES

Tenet

Cielo de medianoche

Mulán

The One and Only Ivan

Love and Monsters

PELÍCULA ANIMADA

Soul

Wolfwalkers

Más allá de la luna

Unidos

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

DOCUMENTAL

Time

Collective

Crip Camp

El agente topo

My Octopus Teacher

PELÍCULA EXTRANJERA

Quo Vadis, Aida?, Bosnia

Otra ronda, Dinamarca

Better Days, Hong Kong

Collective, Rumania

El hombre que vendió su piel, República Tunecina

CORTOMETRAJE ANIMADO

If Anything Happens I Love You

Opera

Genius Loci

Burrow

Yes-People

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger Ward

Do Not Split

A Concerto Is a Conversation

CORTOMETRAJE LIVE ACTION

The Letter Room

White Eye

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Present