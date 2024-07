Antonela Roccuzzo adelantó los colores que serán tendencia para el verano con una selección de bikinis

Escuchar

Desde que se instaló en Miami, hace ya un año, la faceta de influencer de Antonela Roccuzzo creció considerablemente. Supera los 40 millones de seguidores en Instagram, trabaja de la mano de importantes marcas de lujo y recientemente fue elegida como embajadora de una reconocida firma francesa de cosméticos y fragancias.

Si bien tiene un perfil bajo, la rosarina encontró en la moda una forma de no solo marcar tendencia, sino también interactuar con sus fanáticos. Con frecuencia modela sus los conjuntos deportivos para entrenar, los vestidos que luce para disfrutar de la noche de Miami con Lionel Messi y sus amigos y siempre causa furor con los outfits que usa para ir a la cancha. Sus seguidores siempre están atentos ante las combinaciones de prendas y colores. Aunque el negro suele ser su color predilecto para armar looks de noche, es fanática del rosa y el estilo Barbiecore.

Antonela Roccuzzo suele usar mucho el color rosa (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

A sabiendas de que sus fanáticos siempre buscan conocer un poco más de su guardarropa, compartió con ellos su selección de bikinis para esta temporada. En los Estados Unidos actualmente es verano y en solo unos meses las tendencias llegarán a la Argentina. ¿Qué colores de traje de baño eligió? Violeta, rojo y negro.

Antonela Roccuzzo mostró su selección de bikinis para el verano (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Roccuzzo mostró en sus stories de Instagram los tres conjuntos que recibió de la marca Sommer Sim. Se trataron de tres bikinis con distintos cortes y colores: un diseño en negro, infaltable en su guardarropa; otro en púrpura y un tercer modelo en rojo. Los tres conjuntos tenían apliques en dorado.

Lo cierto es que Antonela tiene una gran colección de trajes de baño, puesto que es fanática no solo de disfrutar en la piscina y trabajar en su bronceado, sino que junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, suelen vacacionar en destinos paradisíacos con playa y mar.

El fin de semana Antonela y Lionel Messi disfrutaron de un paseo en yate por Miami instagram @antonelaroccuzzo

Incluso el último fin de semana, el matrimonio disfrutó de un paseo en yate por Miami junto a sus íntimos amigos, Luis Suárez y Sofía Balbi y Mariana Balbi y su pareja. Roccuzzo fue la encargada de compartir las mejores fotos del día, entre ellas una postal que se tomó junto a su marido donde ambos mostraron sus looks: ella eligió un traje de baño fucsia de dos piezas y él optó por un traje de baño rojo.

Antonela Roccuzzo mostró una de sus lecturas favoritas

Así como comparte en Instagram sus looks y sus salidas en familia, la influencer ocasionalmente también invita a sus seguidores a sumarse a sus lecturas. Hace un tiempo dejó entrever que tenía en sus manos My Life With Walters Boys (Mi vida con los chicos Walters), libro que Netflix adaptó en una serie, y esta semana contó que está leyendo It Starts With Us (Volver a empezar).

Anto Roccuzzo mostró la novela romántica que está leyendo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Esta novela romántica es la segunda parte del bestseller It Ends with Us (Termina con nosotros), de la autora norteamericana Colleen Hoover. El libro se centra en Lily quien, tras lograr la custodia compartida de su hija con su exmarido Ryle, vuelve a reencontrarse con su gran amor, Atlas. La mujer piensa que la vida le dio una segunda oportunidad para amar y comenzar una nueva historia, pero luego entenderá que por más de que ya no sean pareja, su ex no aceptará que entre todos los hombres, sea Atlas el que esté a su lado.

