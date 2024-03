Escuchar

LOS GANADORES

Película animada

El niño y la garza

El niño y la garza, de Hayao Mizayaki

Cortometraje animado

War is over! Inspired by the Music of John & Yoko

Actriz de reparto

Da’ Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Da'Vine Joy Randolph al recibir su estatuilla Chris Pizzello - Invision

LOS NOMINADOS

Película

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Robert De Niro y Leonardo DiCaprio protagonizaron Los asesinos de la luna IMDB

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés

Director

Justine Triet, Anatomía de una caída

Martin Scorsese, Los asesinos de la luna

Christopher Nolan, Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

Jonathan Glazer, Zona de interés

Actriz

Emma Stone Karwai Tang - WireImage

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Los asesinos de la luna

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Carey Mulligan por Maestro

Emma Stone por Pobres criaturas

Annette Bening y Jodie Foster, las dos nominadas por Nyad NETFLIX

Actor de reparto

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr,.Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

La canción interpretada por Ryan Golsing para la película "Barbie" fue reconocida como la mejor en los Critics' Choice Awards Película "Barbie"

Actor

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Sonido

The Creator

Maestro

Oppenheimer

Zona de interés

Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1

La sociedad de la nieve tiene dos nominaciones al Oscar NETFLIX

Maquillaje y peluquería

Maestro

Golda

Oppenheimer

Pobres criaturas

La sociedad de la nieve

Sandra Hüller en Anatomía de una caída

Guion original

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

Guion adaptado

Barbie

Pobres criaturas

Oppenheimer

American Fiction

Zona de interés

Pobres criaturas (Disney-Fox). Atsushi Nishijima - PT_20211105_00054.tif

Cortometraje

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Perfect Days, de Wim Wenders, representa a Japón en los premios de la Academia

Película internacional

Io Capitano

Perfect Days

La sociedad de la nieve

The Teacher’s Lounge

Zona de interés

Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Napoleón está nominada en la categoría mejor diseño de producción

Edición

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Los que se quedan

Anatomía de una caída

Efectos visuales

The Creator

Napoleón

Godzilla Minus One

Los Guardianes de la Galaxia Vol.3

Misión imposible: sentencia mortal - parte 1

Carey Mulligan y Bradley Cooper en Maestro Netflix

Fotografía

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Robbie Ryan, Pobres criaturas

Rodrigo Prieto, Los asesinos de la luna

Matthew Libatique, Maestro

Edward Lachman, El conde

Música original

Laura Karpman, American fiction

John Williams, Indiana Jones and the dial of destiny

Robbie Robertson, Los asesinos de la luna

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Jerskin Fendrix, Pobres criaturas

Documental

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Vestuario

Pobres criaturas

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Napoleón

Canción original

“I’m Just Ken”, Barbie

“What Was I Made For?”, Barbie

“Wahzhazhe”, Los asesinos de la luna

“The Fire Inside”, Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia

“It Never Went Away”, American Symphony

Cortometraje documental

The ABCs of Book Banning, Sheila Nevins y Trish Adlesic

The Barber of Little Rock, John Hoffman y Christine Turner

Island Inbetween, S. Leo Chiang y Jean Tsien

The Last Repair Shop, Ben Proudfoot y Kris Bowers

Nǎi Nai & Wài Pó, Sean Wang y Sam Davis

LA NACION

Temas Premios Oscar 2024