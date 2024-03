Escuchar

Con siete nominaciones, el film La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, se convirtió en la gran favorita de los Platino 2024, los premios que este año celebrarán su XI edición el próximo 20 de abril en el Teatro Gran Tlachco XCARET de la Riviera Maya, México. Apenas detrás quedaron la película española Cerrar los ojos (de Víctor Erice) y la chilena El Conde (de Pablo Larraín), que aspiran a 6 galardones cada una.

Las nominaciones a los premios que celebran a lo mejor de la producción televisiva y cinematográfica iberoamericana del último año se dieron a conocer este jueves, y son varias las producciones y los talentos argentinos que están en carrera . Así, en cine se destacan Puan (que compite en tres categorías) y Blondi, la ópera prima de Dolores Fonzi que podría quedarse con dos estatuillas; en cuanto a miniseries, la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido y División Palermo lideran con cuatro premios. Cecilia Roth, en tanto, recibirá un reconocimiento a la trayectoria.

Cecilia Roth recibirá el Platino de Honor Gerardo Viercovich - LA NACION

Los Platino nacieron en 2013 por iniciativa de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) en alianza con la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA). En esta edición, de las 44 producciones nominadas figuran producciones argentinas, chilenas, costarricenses, cubanas, ecuatorianas, españolas, mexicanas, peruanas, portuguesas, puertorriqueñas y venezolanas .

Mejor película iberoamericana de ficción

Cerrar los ojos (Víctor Erice)

La sociedad de la nieve (Juan Antonio Bayona)

Los delincuentes, de Rodrigo Moreno

Los delincuentes (Rodrigo Moreno)

Tótem (Lila Avilés)

Mejor interpretación masculina en cine

Damián Alcázar (El caso Monroy)

David Verdaguer (Saben Aquell)

Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve)

Jaime Vadell (El Conde)

Marcelo Subiotto (Puan)

Mejor interpretación femenina en cine

Carolina Yuste (Saben Aquell)

Dolores Fonzi en Blondi Lina Etchesuri - La Union de los Rios

Dolores Fonzi (Blondi)

Laia Costa (Un amor)

Lola Amores (La mujer salvaje)

Malena Alterio (Que nadie duerma)

Mejor interpretación masculina de reparto en cine

Jose Coronado (Cerrar los ojos)

Leonardo Sbaraglia (Puan)

Luis Bermejo (Un amor)

Matías Recalt en La sociedad de la nieve Netflix

Matías Recalt (La sociedad de la nieve)

Mejor interpretación femenina de reparto en cine

Alejandra Flechner (Puan)

Ana Torrent (Cerrar los ojos)

Ane Gabarain (20.000 especies de abejas)

Antonia Zegers (El Conde)

Mejor dirección en cine

Isabel Coixet (Un amor)

Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve)

Lila Avilés (Tótem)

El conde, de Pablo Larraín Pablo Larraín/Netflix

Pablo Larraín (El Conde)

Mejor película documental

El Juicio (Ulises De La Orden)

La memoria del cine: Fernando Méndez-Leite (Moisés Salama)

La memoria infinita (Maite Alberdi)

Una jauría llamada Ernesto (Everardo González)

Mejor película de animación

Dispararon al pianista (Fernando Trueba y Javier Mariscal)

El sueño de la sultana (Isabel Herguera)

Home is somewhere else (Jorge Villalobos, Carlos Hagerman)

Nayola (José Miguel Ribeiro)

Robot dreams (Pablo Berger)

Mejor Ópera Prima de ficción iberoamericana

20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola)

Blondi (Dolores Fonzi)

La pecera (Glorimar Marrero)

Los colonos (Felipe Gálvez)

Simón (Diego Vicentini)

Tengo sueños eléctricos (Valentina Maurel)

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana

Barrabrava

El cuerpo en llamas Instagram: ursulolita

El cuerpo en llamas

Iosi, El espía arrepentido

Los mil días de Allende

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Micaela Riera en El amor después del amor Instagram @mmicariera

Micaela Riera (El amor después del amor)

Aline Küppenheim (Los mil días de Allende)

Lola Dueñas (La Mesías)

Úrsula Corberó (El cuerpo en llamas)

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Alfredo Castro (Los mil días de Allende)

Gustavo Bassani en Iosi, el espía arrepentido https://www.instagram.com/gus_bassani/

Gustavo Bassani (Iosi, El Espía Arrepentido T2)

Javier Cámara (Rapa T2)

Santiago Korovsky (División Palermo)

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

Carmen Machi (La Mesías)

Minerva Casero (Iosi, El Espía Arrepentido T2)

Najwa Nimri (30 Monedas T2)

Pilar Gamboa (División Palermo)

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Andy Chango (El amor después del amor)

Daniel Hendler en División Palermo Tomás Francisco Cuesta/Netflix

Daniel Hendler (División Palermo)

Emiliano Zurita (La cabeza de Joaquín Murrieta)

Manolo Solo (30 Monedas T2)

Creadores de miniserie o teleserie

Álex de la Iglesia (30 Monedas T2)

Daniel Burman (Iosi, El espía arrepentido T2)

Juan Pablo Kolodziej (El amor después del amor)

Santiago Korovsky (División Palermo)

Premio Platino de honor

Cecilia Roth

