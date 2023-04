Premios Platino 2023: Madrid se prepara para un partido con estrellas, una ceremonia con mucho glamour y un homenaje a una figura latina que triunfó en Hollywood

escuchar

MADRID. El Palacio Municipal IFEMA de Madrid se prepara para convertirse nuevamente en sede de los Premios Platino, los galardones que distinguirán a lo mejor de las producciones audiovisuales de Iberoamérica del último año. Con Argentina, 1985 como gran favorita -obtuvo un total de 14 nominaciones-, la ceremonia se podrá seguir en vivo este sábado, desde las 16, por TNT y HBO Max. Una hora antes del inicio, será posible disfrutar de la alfombra roja que reunirá a figuras de la talla de Ricardo Darín, Sebastián Yatra, Luis Tosar, Natalia Oreiro, Óscar Jaenada, Guillermo Francella, Clara Lago, Benjamín Vicuña, Michel Brown y Peter Lanzani, entre muchos otros.

Pero antes de la gala, este jueves, se celebrará el tercer Encuentro de las Estrellas, el partido con fines benéficos que reúne a jugadores de LaLiga con muchos de los nominados y presentadores de la ceremonia del sábado.

La antesala de los premios

El III Encuentro de las estrellas se celebrará este jueves en la Ciudad Deportiva Cívitas Alcalá Henares de Madrid

El estadio de la Ciudad Deportiva Cívitas Alcalá Henares será sede este año del encuentro futbolístico que, por tercer año consecutivo, antecede a la gran gala de los Platino. Los representantes de LaLiga Iker Casillas, Juan Pablo Sorín, Claudio “Piojo” López, David Villa, Miguel Angel Moyá, Aitor Ocio, Miguel Torres, Fernando Llorente, Luis García y Aintzane Encinas, se enfrentarán a talentos como la actriz colombiana Majida Issa, el músico y productor español Nil Moliner, el cantante español Antonio José, el actor chileno Benjamín Vicuña, el cantante colombiano Sebastián Yatra, el actor español Marc Clotet, el actor mexicano Alfonso Herrera, el actor brasileño Alejandro Claveaux y la actriz mexicana Ana de la Reguera, entre muchos otros.

En esta oportunidad, lo recaudado en los tres encuentros de 20 minutos que se disputarán será donado a “Pactos por tu corazón”, la campaña que lleva adelante la Fundación Española del Corazón (FEC) en pos de concientizar acerca de los principales factores de riesgo cardiovascular.

Los nominados

Argentina, 1985, la película más nominada en esta décima edición de los Platino

El film de Santiago Mitre que se centra en el juicio que llevó adelante contra la Junta militar a cargo de la última dictadura encabeza la lista en las categorías principales: mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor interpretación masculina por partida doble (Ricardo Darín y Peter Lanzani). También aspira a llevarse los galardones a mejor actor de reparto -Norman Briski y Carlos Portaluppi-, mejor actriz de reparto -Alejandra Flechner-, mejor dirección de fotografía, dirección de arte, montaje, música original y dirección de sonido. Por detrás, con seis nominaciones cada una, se ubican las películas españolas As bestas (de Rodrigo Sorogoyen) y Cinco lobitos (de Alauda Ruiz de Azúa), y la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (de Alejandro González Iñárritu).

Como gran novedad, se decidió sumar este año el premio a mejor comedia iberoamericana de ficción, que tiene a dos films argentinos como candidatos -Competencia oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, y Granizo, de Marcos Carnevale-, que se medirán con la producción mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y la chilena Desconectados, de Diego Rougier.

Antonio Banderas, Penélope Cruz, Oscar Martínez, protagonistas de Competencia oficial Manolo Pavon - Disney

El premio a mejor dirección se debatirá entre Santiago Mitre (Argentina, 1985), Rodrigo Sorogoyen (As bestas), Carla Simón (Alcarrás) y Alejandro González Iñárritu (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades). El galardón a mejor interpretación masculina tiene como candidatos a Darín y Lanzani (Argentina, 1985), Daniel Giménez Cacho (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades) y Luis Tosar (En los márgenes), al tiempo que el reconocimiento a mejor interpretación femenina podría a Aline Küppenheim (1976), Antonia Zegers (El castigo), Laia Costa (Cinco lobitos), Laura Galán (Cerdita) y Magnolia Núñez (Carajita).

Además de Carlos Portaluppi y Norman Briski (Argentina, 1985), podrían quedarse con el premio Platino a mejor actor de reparto Luis Sahera (As bestas) o Ramón Barea (Cinco lobitos). La estatuilla para la mejor actriz de reparto, en tanto, quedará a manos de Flechner (Argentina, 1985), Carmen Machi (Cerdita), Penélope Cruz (En los márgenes) o Susi Sánchez (Cinco lobitos).

El encargado, otra de las favoritas en esta edición de los Platino Star+

En las categorías dedicadas a las producciones para televisión y/o streaming, nuestro país también cuenta con una gran presencia. En la terna a mejor miniserie, por ejemplo, compiten El encargado (Star+), Iosi, el espía arrepentido (Amazon Prime Video) y Santa Evita (Star+), que se medirán con la ficción colombiana basada en la novela de Gabriel García Márquez Noticia de un secuestro (Amazon Prime Video).

En la categoría de mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie Natalia Oreiro podría quedarse con el Platino por su labor en Santa Evita (Star+); en la terna también están la chilena Claudia Di Girolamo (42 días en la oscuridad, disponible en Netflix), la colombiana Cristina Umaña (Noticia de un secuestro, disponible en Amazon Prime Video) y la mexicana Paulina Gaitán (Belascoarán, en Netflix). En el rubro de mejor interpretación masculina, Guillermo Francella (El encargado, Star+) comparte terna con el mexicano Daniel Giménez Cacho (Un extraño enemigo, de Amazon Prime Video), el argentino-español Juan Diego Botto (No me gusta conducir, de HBO Max), y el colombiano Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro, de Amazon Prime Video).

Noticia de un secuestro, la miniserie basada en el libro de Gabriel García Márquez Gentileza Amazon Prime Video

En el rubro mejor interpretación masculina de reparto, Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido) compite con el colombiano Andrés Parra (Belascoarán), el español David Lorente (No me gusta conducir) y el colombiano Rodrigo Celis (Noticia de un secuestro). En mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie, en tanto, figuran la chilena Amparo Noguera (42 días en la oscuridad), las españolas Leonor Watling (No me gusta conducir) y Verónica Echegui (Intimidad), y la colombiana Majida Issa (Noticia de un secuestro).

Los números musicales

La gala de los Platino presentará distintos números musicales, con Sebastián Yatra y Blanca Paloma como grandes prtagonistas Prensa Premios Platino/Enrique Cidoncha

La conducción de la ceremonia estará a cargo de Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega, pero sobre el escenario del Palacio Municipal IFEMA de Madrid, además de los artistas que presentarán las distintas categorías y los ganadores que retiren sus premios, serán varios los números musicales que se ocuparán de amenizar la velada.

El colombiano Sebastián Yatra y la española Blanca Paloma serán protagonistas de dos esperadas presentaciones a lo largo de la gala, al tiempo que Gaitán, Adrián Lastra, Alejandro Claveaux, Alicia Bánquez, Clara Alvarado, Laila Garin, Lucrecia, Mane de la Parra, Michel Brown y Reynaldo Pacheco se ocuparán de brindar un recorrido musical a través de algunos de los estilos más populares de las regiones iberoamericanas, como la samba, el vallenato, el merengue, la ranchera, la salsa o la rumba.

Un homenaje especial

Benicio del Toro recibirá el Premio Platino de Honor Gabriel Kuchta - Getty Images Europe

Así como en la edición 2022 fue Carmen Maura quien recibió el Premio Platino de Honor, este año será el turno de una figura latina que desarrolló su carrera en Hollywood: el actor portorriqueño Benicio Del Toro.

El protagonista de películas como Traffic -que le valió el premio Oscar al mejor actor de reparto-, 21 gramos o Che: Guerrilla, brindará este viernes una conferencia de prensa en el Hotel Interamericano de Madrid. Allí, seguramente, hará un repaso por el camino que recorrió hasta este reconocimiento que recibirá el sábado, durante la gala de los Platino.

Anteriormente, fueron Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sonia Braga (2014) quienes se alzaron con esta distinción que siempre le aporta una cuota de emoción a la ceremonia.

Un reconocimiento a la producción iberoamericana

En su décima edición, son 12 los países que compiten en las distintas categorías de los Platino: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Premios Platino Juan Bezos

Los ganadores son seleccionados por un jurado mixto y diverso, compuesto por personalidades de la industria cinematográfica, las artes y la cultura iberoamericanas, con las que procura la máxima homogeneidad posible en la elección de las candidaturas. Forman parte del jurado cineastas, productores y artistas de las regiones de habla hispana y portuguesa, críticos de cine y series, directores de festivales y eventos de cine, representantes de las academias e institutos de cine, distribuidores, representantes de plataformas o televisiones.

Desde aquella primera entrega celebrada en abril de 2014, en la ciudad de Panamá, los Premios Platino se proponen poner en relieve la diversidad del audiovisual y las culturas de las regiones de habla hispana y portuguesa. Promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), cuentan también con la intensa colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, la ciudad que los cobija de manera ininterrumpida desde hace tres años.