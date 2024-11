Proyecto descartado: de qué se trataba la película de George Clooney y Brad Pitt, que fue cancelada

En Hollywood no hay fórmulas infalibles y eso es algo que se sabe. No importa qué tan grande pueda ser el nombre de las estrellas en pantalla, del director a cargo o de la historia a contar, cualquier film es susceptible de fracasar en la taquilla. Y actualmente en la industria, en un contexto en el que importantes largometrajes no recaudaron lo esperado, ni siquiera dos de los actores más convocantes del medio se salvaron de ver su nuevo proyecto cancelado.

Hace poco meses, George Clooney y Brad Pitt estrenaron Wolfs, una sólida comedia criminal, que encontraba en el carisma de estos intérpretes uno de sus mayores atractivos. Las posibilidades que presentaba la historia pronto hizo fantasear a los actores y a su director, Jon Watts, con la posibilidad de una segunda parte. La saga de los “fixers” o “cleaners”, especialistas en dejar limpios de toda sospecha a aquellos escenarios en donde se producen hechos criminales, prometía grandes posibilidades, y más aún con el calibre de las estrellas al frente de la franquicia. Sin embargo, esos planes quedarán en no más que una expresión de deseo.

George Clooney y Brad Pitt Gian Mattia D'alberto - LaPresse via ZUMA Press

Según confirmó el portal Collider, Wolfs 2 fue cancelada y Clooney y Pitt no regresarán juntos a la pantalla (al menos no para ese título). Aunque inicialmente Apple TV+ había anunciado la segunda parte, el propio Watts expresó que el panorama no se presenta favorable y aseguró: “No sé cuál será mi próximo proyecto para dirigir, pero no creo que se trate de la secuela de Wolfs”. Según trascendió en las últimas horas, esto no es un rumor sino que efectivamente, el largometraje no se realizará. De momento, desde Apple TV+ no hubo un comunicado formal al respecto.

Los galanes en Venecia

George Clooney y Brad Pitt en la cama con pijamas para una producción fotográfica

En el marco de la última edición del Festival de cine internacional de Venecia, George Clooney y Brad Pitt se presentaron para la proyección de Wolfs. Anunciado como el esperado reencuentro en pantalla de los viejos amigos que trabajaron juntos en La gran estafa, la trilogía de ladrones carismáticos dirigida por Steven Soderbergh y en Quémese después de leerse, la película de los hermanos Coen cuya premiere mundial también fue en Venecia, el nuevo film de Jon Watts, realizador de las últimas entregas de Spider-Man, fue noticia por razones extra cinematográficas.

George Clooney, izquierda, y Brad Pitt llegan a una conferencia de prensa sobre la cinta "Wolfs" durante la 81ra edición del Festival de Cine de Venecia, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Venecia, Italia. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP) Joel C Ryan - Invision

Es que la producción de Apple TV+ y los estudios Sony estaba pautada para ser uno de los estrenos más grandes en salas para los últimos meses de 2024, pensada por su realizador y sus dos famosos protagonistas y productores para que llegara a la mayor cantidad de cines en todo el mundo. Sin embargo, por un cambio de estrategia de lanzamiento de la plataforma, finalmente tras su estreno en Venecia el film solo tuvo una salida en pocas salas durante una semana en los Estados Unidos, para llegar a Apple TV+ pocos días después, sin haber pasado por los cines en el resto del mundo. El tema del dinero, sus salarios y el reprogramado destino final del film fueron algunas de las asignaturas que discutieron los actores en la conferencia de prensa que dieron oportunamente en Venecia, unas horas antes de que Wolfs se viera en una pantalla grande europea por única y última vez.

“Me pareció un artículo interesante y quien haya sido su fuente por la cuestión de nuestros salarios se equivocó por millones y millones de dólares. Fue mucho menos de lo que se reportó y solo estoy diciendo esto porque creo que es muy malo para nuestra industria si la gente cree que ese es el nivel de salarios que recibimos. Si fuera así sería imposible hacer cualquier película”, explicó Clooney para refutar un artículo publicado en The New York Times en el que se aseguraba que él y su coprotagonista habían recibido 35 millones de dólares cada uno por encabezar Wolfs.

El final de esta historia, es que probablemente la mala política de exhibición del film, que terminó en el streaming más que en las salas, fue un golpe que derivó en la cancelación de su secuela.

