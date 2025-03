El cambio de look de George Clooney y la reacción de su mujer, Amal: “Sabía que lo iba a odiar”

George Clooney es uno de los pocos que se ganó el título de galán de Hollywood con una cabellera llena de canas. De hecho, esa melena plateada se convirtió en su arma de seducción durante años. Sin embargo, hace unos días el actor se sometió a una transformación que, por momentos, lo hizo pasar inadvertido por las calles de Nueva York. El protagonista de La gran estafa dejó atrás su sello para lucir un cabello castaño. ¿El motivo? Un nuevo personaje que lo hará subirse a las tablas de Broadway a principios de abril. Su radical cambio en fotos y la reacción de su mujer Amal, a quien -según el propio actor- no le gustó nada su nueva apariencia.

El pasado fin de semana, los turistas que estaban por el SoHo, uno de los barrios más chic de Nueva York, tuvieron que mirar dos veces para ver si era él. Es que con su nueva melena oscura George Clooney está irreconocible. Esta metamorfosis tiene que ver con su inminente debut en Broadway, en donde el artista volverá a protagonizar Buenas noches y buena suerte, aunque esta vez sobre las tablas. Esta adaptación teatral de la película de 2005 (en la que también participó Clooney) trata sobre la legendaria exposición del periodista de noticias de CBS, Edward R. Murrow, sobre el senador Joseph McCarthy.

George Clooney y Grant Heslov en el Winter Garden Theater de Nueva York, donde protagonizarán Buenas noches y buena suerte NYT

Si bien esta nueva versión teatral, que tendrá su estreno el próximo 3 de abril, fue escrita por el actor y su también coprotagonista Grant Heslov (quienes también hace dos décadas atrás colaboraron en el guion cinematográfico), hay algunas diferencias con el recordado film. Mientras que en 2005 George interpretó al productor de noticias Fred Friendly, ahora se pondrá en la piel de Murrow, papel que por entonces encarnó David Strathairn.

Mientras los fanáticos miran con cierto desconcierto su nuevo look, su mujer Amal fue tajante desde un principio. “Mi esposa lo va a odiar porque nada te hace parecer mayor que cuando un hombre mayor se tiñe el cabello” , le decía el actor al New York Times hace unas semanas atrás, antes de teñir su cabello. Su premonición no solo se cumplió, sino que sus hijos se burlaron de su nueva melena, como también había anticipado. “Mis hijos se reirán de mí sin parar” , imaginaba en referencia a sus gemelos, de 7 años, Alexander y Ella.

George Clooney y su esposa Amal, un amor que no dejó de crecer desde sus comienzos Eliot Press/The Grosby Group

Además de su transformación física, Clooney tuvo que someterse a ciertas prácticas para entrar en personaje. Una de ellas fue comenzar a fumar, ya que este legendario periodista fumaba tres paquetes al día y murió a los 57 años por complicaciones de un cáncer de pulmón. ”Tuve que mejorar mi capacidad para inhalar”, le explicó al medio estadounidense. E inmediatamente, confesó por qué lo hace a escondidas: “Salgo para que los niños no me vean y fumo un poquito”, agregó quien planea cambiar a cigarrillos de hierbas cuando suba al escenario.

40 años después...

Para Clooney este estreno no solo significa volver a ser parte de una historia que coescribió en 2005, sino que es su regreso triunfal a las tablas después de cuatro décadas. “No he hecho una obra en 40 años, así que es aterrador”, confesó según la agencia de noticias Reuters, durante una rueda de prensa en La Gran Manzana.

Los nervios de Clooney no solo tienen que ver con haber pasado tanto tiempo fuera de los escenarios, sino con lo difícil que le resulta a esta edad recordar un libreto. “Memorizar las líneas ha sido una pesadilla (...) ¡No recuerdo los nombres de mis hijos! ¡Tengo 63!”, bromeó el actor durante su paso por The Late Show with Stephen Colbert a mediados de febrero. “Es raro. Cuando hice E.R. Urgencias, hacíamos 12 páginas diarias de diálogo médico y podías venir y sacarlo todo. Yo tenía 30 años (...) Ahora no puedo recordar nada”, repitió.

Si bien su estreno para el público está pautado para principios de abril en el Winter Garden Theatre, a partir de esta semana comenzarán las funciones de preestreno con prensa e invitados especiales. “Lo divertido de esto es que podemos hacer una obra sobre un tema que nos toca muy de cerca, que tiene que ver con decir la verdad”, reflexionó.

Buenas noches y buena suerte trata sobre el enfrentamiento entre Edward R. Murrow, un pionero del periodismo televisivo, y el senador estadounidense Joseph McCarthy, conocido por liderar las investigaciones anticomunistas de la HUAC (Comité de Actividades Antiestadounidenses) durante la década de 1950. La obra explora cómo Murrow y su equipo de noticias desafiaron la paranoia y la propaganda de la época, enfrentándose al gobierno federal y a una nación dividida.

En esta puesta, Clooney estará acompañado por un gran elenco, entre el cual se encuentran actores como Mac Brandt, Will Dagger, Christopher Denham, Glenn Fleshler, Ilana Glazer, Clark Gregg y Paul Gross.

LA NACION