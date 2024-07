Telenovelas: en peligro de extinción en la pantalla abierta, resisten y dominan los rankings de las plataformas de streaming

Escuchar

Desde que las plataformas de streaming cambiaron los modos del consumo de la ficción, mucho se ha dicho y escrito sobre la forma en que los espectadores deciden ver sus programas favoritos: si se vuelven maratonistas de la TV o prefieren el visionado pausado y, sobre todo, si la ficción televisiva como “evento” corre peligro de extinción. En muchos de esos análisis se aplican conceptos globalizantes, que tienden a reflexionar sobre los comportamientos de los espectadores como algo uniforme y homogéneo. Alcanza con observar los rankings de los programas más vistos en los principales sistemas de streaming en la Argentina para entender que no solo los contenidos más elegidos están alineados con la cultura local, sino que demuestran un continuo interés por los relatos que siempre distinguieron a la producción y el consumo en América Latina: las telenovelas.

Mentiras desesperadas, la miniserie brasileña que lidera el ranking de las preferencias del público local en Netflix NETFLIX

Si bien en la TV abierta los melodramas ya no tienen el lugar de privilegio de otros tiempos y las tiras locales fueron reemplazadas por ficciones turcas y ciclos de entretenimiento, la avidez del público por los culebrones no desapareció, sino que parece haberse redirigido al streaming. Así lo demuestran las mediciones de las propias plataformas, que entendieron que en algunos casos vale la pena hacer excepciones y atender los gustos particulares de sus espectadores.

En el caso de Netflix, esta semana sus tres ficciones más vistas son herederas de las telenovelas clásicas. En el primer puesto está Mentiras desesperadas, una serie brasileña de 17 episodios que encabeza Juliana Paes, la reconocida actriz de El clon y Pantanal, que esta vez interpreta a Liana, una kinesióloga casada con Tomás que al comienzo de la trama está en pleno trabajo de parto. Los nervios del momento, la certeza de que no llegará al hospital y que tendrá que dar a luz en su casa, marcan también el ritmo de lo que vendrá. La acción se traslada al pasado reciente cuando la pareja está en plena crisis porque el hombre comete una infidelidad justo en el momento en que están buscando un embarazo. El drama entra en el territorio del melodrama cuando Liana descubre, una vez reconciliada con su marido, que está embarazada por partida doble: uno de los bebés es de Tomás y el otro de un amante ocasional que tuvo cuando estuvieron separados. Con un secreto de nacimiento e identidades ocultas a cuestas, pero sin las historias paralelas que suelen ser parte de la narración telenovelesca, Mentiras desesperadas se concentra en el conflicto central aunque manteniendo el melodrama como su motor principal.

Y algo de ese estilo aparece en Vientre funcional, la serie israelí que ocupa el segundo lugar entre las ficciones más vistas de Netflix en la Argentina. En este caso, el programa de ocho episodios que logró atraer al público más allá del título ginecológico que le tocó en suerte con la traducción, la maternidad y los conflictos alrededor de ella asumen un punto de vista más realista. Cuando la editora Ellie y su marido Iddo pierden un embarazo muy deseado de manera traumática, su deseo de ser padres los acerca a la posibilidad de la subrogación y a Chen, una joven que podría ser la persona que los ayude a cumplir sus sueños, aunque su propia vida está plena de desilusiones y frustraciones.

La pasión turca, con Maggie Civantos y Ilker Caleli

En el tercer lugar del podio de la plataforma aparece La pasión turca, una miniserie española de seis episodios que combina el melodrama con el thriller erótico. Inspirada en la novela de Antonio Gala, que ya había sido adaptada al cine a principios de los 90 por Vicente Aranda con Ana Belén en el protagónico, transcurre en Estambul, el escenario de las telenovelas más vistas de los últimos años en la Argentina, aunque en este caso como se trata de una producción española, impera el exotismo que inspira la capital turca en el extranjero. La trama gira en torno a Olivia, una profesora española de Bellas Artes con una gran carrera profesional que despierta de un coma en un hospital de Estambul después de un intento de suicidio y sin recordar qué fue lo que le pasó. Así, el relato retrocede a sus primeros días en Turquía en los que conoció a Yaman, un misterioso hombre del que se enamora perdidamente y con el que comparte una pasión que la lleva a abandonar todo para quedarse con él. Los secretos, la intriga policial y las escenas eróticas abundan en la miniserie que con esa fórmula atrajo la atención de los espectadores locales.

Resistiré

La promesa, un culebrón de época que conquistó a los espectadores de Max Miguel Age

La resistencia de las telenovelas no se agota en Netflix. De hecho, en Max, el género ocupa un lugar de privilegio. La estrategia derivó en que dos de sus programas más vistos estén emparentados con el tradicional formato. En el tercer lugar entre los elegidos de los espectadores locales aparece La promesa, un melodrama de época producido originalmente por TVE, ambientado en 1913 en Córdoba, España. La historia transcurre en el palacio de los marqueses de Luján, y sigue los romances, traiciones y secretos de los dueños de casa y sus herederos además de lo que ocurre con quienes trabajan para ellos.

La historia de amor entre el heredero de la familia aristocrática y una mujer que se acerca a ellos en busca de venganza cumple con todos los requisitos de la estructura narrativa de una telenovela diaria, porque de hecho lo es: creada para la programación vespertina del canal público español, La promesa fue un éxito, hasta el punto de de acumular hasta ahora 491 episodios divididos en tres temporadas. Si bien, en un principio, semejante volumen de capítulos podría parecer desalentador para los espectadores del streaming, lo cierto es que la tira logró llamar la atención del público de Max. El desafío para ellos será no desesperar cuando terminen de ver los 122 episodios disponibles en la plataforma y armarse de paciencia para aguardar el estreno del resto. Se sabe que la fidelidad de los espectadores ya no es lo que era, pero en este caso todo indica que están dispuestos a hacer la excepción. O que ya invirtieron demasiado tiempo en el culebrón como para no seguir viéndolo.

Y tal vez apliquen la misma vara a Prisión de mentiras, la tira turca de 65 episodios que ocupa el cuarto puesto en Max. En este caso se trata de una trama de suspenso e intriga que gira en torno a Fırat Bulut, un exitoso fiscal que un día despierta en prisión acusado de haber asesinado a su esposa y a su hijo. El hombre sufre de amnesia, el padecimiento telenovelesco por antonomasia, y se convertirá en un fugitivo para encontrar al verdadero asesino de su familia y limpiar su nombre.

Griselda Siciliani en Educando a Nina Archivo

Por el lado de los contenidos de Prime Video, las preferencias del público local se inclinan claramente por las telenovelas latinoamericanas menos tradicionales y con algunos años en el ruedo. Así, en el segundo puesto del ranking está Yo soy Betty la fea, la rupturista tira colombiana que a sus 335 episodios originales está a punto de sumarle una nueva temporada, que se estrenará en la plataforma la semana que viene. Y esa misma combinación de romance y humor ostenta Educando a Nina, la tira de 2016 creada por Underground y emitida por Telefe, en la que Griselda Siciliani interpretaba a Mara y Nina, las gemelas separadas al nacer, otro de los recursos narrativos predilectos del género. La novela de 134 episodios ocupa el tercer puesto en la plataforma de Amazon, ranking en el que también aparecen, en el sexto lugar, Las estrellas, la tira de Polka de 120 capítulos estrenada en 2017 y, en el décimo, Graduados, el suceso producido por Underground y Endemol que Telefe emitió en 2012, que inauguró la moda de las ficciones nostálgicas. Ahora, gracias al streaming volvieron con el sello retro incorporado.