Secretos y anécdotas: los tres actores que interpretaron al Hombre Araña brindaron una histórica entrevista conjunta

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Aquella frase que Peter Parker repite como un mantra parece haber calado hondo en los actores que le prestaron su cuerpo al personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko. Es que, con la compleja tarea en mente de posicionar Spider-Man: sin camino a casa en la carrera por los premios Oscar, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland brindaron, por primera vez, una entrevista conjunta en la que desandaron sus experiencias interpretando al enemascarado más famoso de Marvel, contaron cómo fue la experiencia de trabajar juntos y revelaron por qué decidieron participar de la propuesta.

La entrevista, realizada vía Zoom y moderada por el periodista de Deadline, Peter Hammond, se realizó este martes. Allí, los tres actores, que participan en la última de las películas del superhéroe, comenzaron dando cuenta del asombro que sienten por el éxito que el film cosechó desde su estreno, a finales del año pasado (actualmente, sigue ocupando la primera posición en la taquilla de los Estados Unidos). “Siempre supe que esta película sería amada en todo el mundo”, les dijo Holland a sus predecesores. “Pero nunca me imaginé que el fenómeno sería tan masivo. Una de las cosas que más me gusta hacer en este momento es conectarme a Internet y ver las reacciones de los fanáticos cuando ustedes aparecen en esa escena en particular. Quiero decir, supongo que tenía la idea de que a la gente le encantaría esta película, pero de ninguna manera podría haber pensado que iba a ser tan grande como lo ha sido. Las últimas dos semanas volví a la realidad, llegué a casa y comencé a enfrentar problemas cotidianos, y se siente como si hubiéramos estado en una especie de sueño realmente extraño. Se siente realmente extraño”.

Holland, junto a Zendaya, es el protagonista de las últimas tres entregas del trepador de muros. Garfield fue su antecesor y Maguire quien inició la franquicia, en 2002. Si bien cada una de las tres sagas responden a un universo distinto, en el último film los tres Peter Parker conviven, por arte y magia de Dr. Strange (y del guion). La participación de los dos anteriores protagonistas se mantuvo en estricto secreto hasta el día del estreno. Por eso, esta fue la primera vez que pudieron coincidir en una entrevista.

Cuando a Maguire lo convocaron para tener una reunión con los productores Kevin Feige y Amy Pascal, no tenía idea de qué era lo que iban a proponerle. “En esa conversación, fue evidente el amor y el espíritu de celebración que ellos querían imprimirle. Y para mí, cuando los artistas o las personas que dirigen el proceso creativo tienen una especie de intención auténtica y genuina de celebración y amor, solo siento ganas de unirme a eso”, explicó.

Y agregó: “Soy un gran admirador de Tom y esas películas y también de Andrew. Entonces, definitivamente fue intrigante cuando me llamaron, fue un poco misterioso, pero no lo dudé”.

Garfield reveló, a su vez, cuál fue la estrategia para decidir su participación: “Solo estaba esperando ver si Tobey aceptaba. Y cuando aceptó, dije ‘Bueno, no tengo otra opción’, ¿Sabés? Sigo a Tobey hasta los confines de la Tierra”, se rió. “Me ocurrió algo similar a lo que decía Tobey. Fue como, ‘Oh, la intención se siente muy pura aquí. Realmente se siente como una gran idea creativa y una gran historia creativa.’ No nos estaban pidiendo que fuéramos a saludar y luego nos fuéramos de nuevo, sino que querían que nuestra presencia estuviera al servicio de Tom, al servicio del viaje de Tom y de dónde se encontraba él como Peter Parker”.

“Me encanta la sensación de destino del multiverso que se expande en esta película. Y, de hecho, creo que sin el Peter de Tobey y el Peter de Andrew presentes para el Peter de Tom, es posible que él no se convirtiera en el que se supone que debe convertirse. … Se sintió como una hermandad, algo simplemente hermoso”, agregó.

Holland, en tanto, explicó que quedó impresionado por la carga emocional de la experiencia, tanto dentro como fuera de la pantalla. “Definitivamente, tenía la sensación, como actor, de que esta era la última vez que podía ponerme el traje. Así que gran parte de esa emoción provino del acto de decir adiós, que es uno de los temas más importantes a lo largo de esta película”, reflexionó. Y continuó: “Pero este film también se sintió como una celebración de tres generaciones. Entonces, a veces, nos metíamos en estas escenas que eran increíblemente emotivas y exigentes, y estaba tan feliz de estar allí, que tuve que hacerlo de una manera diferente y decir, ‘¡Guau! ¡Mira mi vida! Mira lo que me ha pasado. Estoy trabajando con Tobey Maguire y Andrew Garfield y estamos contando esta historia’”.

“Y me emocionaba un poco lo orgulloso que estaba de la situación que estábamos viviendo, de lo que estábamos haciendo y que realmente creíamos en el proyecto. Entonces, sí, fue difícil, pero cualquier cosa difícil vale la pena. Estaba feliz de esforzarme mucho y hacer que esta película fuera más emotiva de lo que han sido las películas de superhéroes en el pasado”, cerró.

Para cumplir con el trato de mantener sus participaciones en secreto hasta el día del estreno, Garfield y Maguire debieron hacer malabares. El primero, de hecho, se encontraba de gira, promocionando otro de sus films, y en cada entrevista debía esquivar el tema. “Tuve un comportamiento mentiroso poco ético”, dijo, entre risas. Y se sinceró: “Pero lo disfruté un poco. Fue muy divertido y lo viví como en esos juegos en los que sos el hombre lobo y tenés que convencer a todos de que no lo sos. Así que lo convertí en un pequeño juego para mí... A pesar de que hubo todas estas filtraciones y todas estas cosas sucediendo, creo que había suficiente duda en la mente de todos como, ‘Oh, Dios, ¿y si no es así? ¿Y si no aparecen?’”.

“Vi la película con Tobey por primera vez y estaba hecho pedazos. Es una película profunda; una película que trata sobre la mayoría de edad, la aceptación de la pérdida, la aceptación de la muerte, la responsabilidad de tus dones. Me desgarró el viaje que emprendió Tom; es el clásico Peter Parker, pero se sentía totalmente nuevo y totalmente reinventado. Es como si la historia del origen de Tom estuviera sucediendo en su tercera película en lugar de en la primera. ¡Hay algo tan profundo! Entonces, siento que la película de por sí tenía un gran peso sin que yo y Tobey aparezcamos. Espero que la hayamos mejorado, pero creo que [el director] Jon Watts y Tom han hecho de esto algo, en realidad, que es excepcionalmente conmovedor, especialmente para los jóvenes. Es una película hermosa”, elogió Garfield.

Maguire estuvo de acuerdo: “Me sentía agradecido todos los días. Realmente, fue una experiencia tan rica y, como los muchachos mencionaron, de una gran comunión y hermandad. Fue tan rico y emotivo. No es que estaba sentado pensando en eso todo el tiempo, pero hubo momentos en lo que la experiencia logró conmoverme. Día a día, fue simplemente un hermoso desarrollo de esta historia y de nuestras relaciones. La manera en que las películas y personajes evolucionaron es única”.

En algunas de sus respuestas, Holland dio a entender que luego de Spider-Man: sin camino a casa colgaría para siempre el traje del héroe arácnido. Por eso, el entrevistador quiso saber si realmente el film marcaba su despedida o marcaba un nuevo comienzo. “No te va a gustar la respuesta... Y es que no sé la tengo. Esta película para mí fue muy especial; compartí la pantalla con estos chicos... Ha sido una experiencia tan maravillosa, de la cual tengo recuerdos tan increíbles. No sé, hay una parte de mí que siente que es el momento perfecto para saltar del edificio y balancearse hacia la puesta de sol y dejar que el próximo niño afortunado entre para ponerse el traje. O podría, no sé, comprar una casa nueva y necesitar un cheque de pago y volveré”, dijo riéndose.

“No sé. Sé que amo a este personaje y sé que no estoy listo para decir adiós”, continuó Holland. “Pero si es hora de despedirme, lo haré con orgullo, sabiendo que he logrado todo lo que quería con Peter, y compartirlo con estos muchachos será para siempre una de las experiencias más especiales de mi carrera. Entonces, si es el momento, es el momento. Si no lo es, no lo es. Pero por el momento, no lo sé”.