Thor: amor y trueno: todo lo que tenés que saber de esta ochentosa comedia romántica con humor adolescente y espíritu rocanrolero

Vio morir a su madre, su padre y su hermano, a uno de sus mejores amigos y a más de la mitad de su pueblo. Fue Rey de Asgard y no pudo impedir su destrucción; sólo logró reacomodar a los sobrevivientes en un pequeño terruño de Noruega, bautizado Nuevo Asgard, antes de dimitir y pasarle su corona a Rey Valkiria. Es uno de los seres más poderosos del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) y, sin embargo, perdió todos esos combates, uno tras otro. Atormentado por su pasado y padeciendo la incerteza de su futuro, Thor, el mítico Dios del Trueno, atraviesa su momento más vulnerable . Inmerso en una crisis de identidad como nunca antes tuvo, deberá buscar su nuevo lugar en el mundo. Justo cuando un asesino serial intergaláctico viene por su cabeza; y su antigua novia reaparece en escena, portando el que fuera su martillo, vistiendo una réplica de su uniforme y exhibiendo sus mismos poderes.

Inmejorable punto de partida para Thor: Amor y Trueno, cuarta aventura en solitario del rubio superhéroe interpretado por Chris Hemsworth, que este jueves se estrena en la Argentina. Detrás de cámara, el director Taika Waititi redobla su apuesta por la acción desenfrenada, la imaginería pop y el humor apto para toda la familia. Fórmula que le permitió reventar las taquillas del mundo y enloquecer a los fans con la anterior entrega de la saga, Thor: Ragnarok, hace cinco años. “ Amor y Trueno quedó tal como yo quería que quedara -adelantó Waititi, en una reciente entrevista-. Una comedia romántica, con superhéroes y en el espacio exterior. Una película de aventuras de los ‘80, colorida, grandilocuente y rocanrolera, contada con la sensibilidad y el ritmo del cine actual ”.

Odisea cósmica en plan de estudiantina adolescente y musicalizada por Guns N’ Roses, la acción arranca tras los sucesos de Avengers: Endgame (2019), con Thor unido a los Guardianes de la Galaxia y listo para partir hacia el espacio exterior, a ver si en las vastedades del universo logra encontrar respuesta a la duda existencial que lo carcome. “ La última vez que lo vimos -cuenta Hemsworth- estaba atravesando un estado emocional sumamente complejo. Sigue siendo el mismo tipo divertido de siempre, medio infantilón. Pero ahora tiene un montón de preguntas en su cabeza. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Después de todo lo que tuvo que pasar, le llegó el momento de emprender su travesía más importante: el viaje del autodescubrimiento ”.

Estudio identitario del protagonista, Thor: Amor y Trueno también funciona como celebración oficial por los 60 años de vida del héroe, que se cumplen el mes que viene. Creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby en agosto de 1962, debutó como plato principal del cómic Journey into Mystery y, enseguida, se ubicó como uno de los personajes insignia de Marvel. Buscando disparadores narrativos en el vasto catálogo de cómics, Waititi encontró los materiales que necesitaba en dos arcos argumentales, publicados entre 2013 y 2015.

El comic Journey into Mystery

Guionadas por Jason Aaron, ambas historietas enfocaban las facetas básicas de la naturaleza de Thor -su condición simultánea de Dios y superhéroe- y las sacudía al enfrentarlo con sus propios miedos, deseos y frustraciones. La posibilidad de la muerte, en manos de un asesino de dioses; y su efectivo reemplazo por una nueva Thor, encarnada por su antigua novia, Jane Foster.

El Carnicero de Dioses

Mientras intenta encontrar la paz interior, el equilibrio del alma y el desarrollo espiritual, Thor deberá enfrentar a su enemigo más impiadoso, un paria intergaláctico que, cumpliendo una agenda personal de venganza, busca asesinar a los dioses de todos los panteones místicos del UCM, abriendo la posibilidad de cruces referenciales con otras licencias Marvel, en particular Eternals, Pantera Negra y Moon Knight, aunque el alcance final de la movida esté por verse.

Christian Bale como Gorr Marvel Studios

Bajo el maquillaje de esta figura espectral a la que se conoce como Gorr, el Carnicero de Dioses, se encuentra Christian Bale, el Batman de la trilogía fílmica de Christopher Nolan. “Gorr es un monstruo, con una actitud que lo emparenta con (el vampiro) Nosferatu”, de acuerdo con las únicas y escuetas declaraciones periodísticas de Bale. Para Waititi, sin embargo, se trata de “un villano con el que el público, definitivamente, puede empatizar. Sobre todo, después de conocer su origen y saber por qué hace lo que hace” .

Buscando evitar la sangría divina, Thor pedirá el beneplácito de Zeus (interpretado por Russell Crowe) para armar un ejército que pueda detener la andanada de Gorr. Entre los personajes recurrentes de la saga, aparecen reclutados el entrañable hombre de piedra Korg (el propio Taika Waititi) y la guerrera bisexual Valkiria (Tessa Thompson), que ahora ejerce como Rey de Nuevo Asgard. “Sé que ha habido alguna confusión en internet por la cuestión de género con ella siendo Rey -declaró Thompson-, pero la verdad es que ese es el título que ejercía Thor y que Thor le pasó a Valkiria. Es un tema que a ella no le importa mucho y, simplemente, decidió seguir siendo Rey. No hay que darle más vueltas porque no hay más que eso. A nivel personal, me parece más importante que le presten atención al vestuario de Valkiria, pensado como un guiño divertido a Frida Kahlo”.

Chris Pratt como Star-Lord en la nueva película de Thor Captura de video

Quienes también vuelven al ruedo son la poderosa asgardiana Sif (Jamie Alexander) y los Guardianes de la Galaxia, ese equipo de renegados interplanetarios que terminó conformando una familia de aventureros. Se sabe que son de la partida Star-Lord (Chris Pratt), Drax el Destructor (Dave Bautista), Rocket (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) y Kraglin Obfonteri (Sean Gunn), pero se desconoce el nivel real de involucramiento que tendrán en la batalla. Principalmente, por las repercusiones que esta participación podría tener en el próximo Especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, que llegará a Disney+ a fin de año; y en el largometraje Guardianes de la Galaxia vol. 3, a estrenarse en 2023. De todas formas, el arma más importante con que cuenta Thor para derrotar a Gorr pareciera ser la sorpresa más impactante que promete el film: el regreso de una vieja conocida, transformada ahora en la Poderosa Thor .

Cuando Thor conoció a Thor

Natalie Portman (Poderosa Thor) y Chris Hemsworth (Thor) Jasin Boland

Tres hombres-araña en Spider-Man: Sin camino a casa; múltiples doctores Strange en Doctor Strange y el Multiverso de la locura. Si la cuarta fase del UCM está marcada (entre otras cosas) por la multiplicidad de los superhéroes protagónicos, Thor: Amor y Trueno no será la excepción. Sólo que, esta vez, el otro Thor es la otra Thor; y no viene de ninguna dimensión paralela, sino del pasado de la saga. Jane Foster (Natalie Portman), exnovia del musculoso paladín, será la nueva detentora de todos sus poderes y portadora del martillo mágico Mjolnir . ¿Qué pasó en estos casi diez años desde su última aparición en Thor: Un mundo oscuro (el cameo en Avengers: Endgame no cuenta)? Muchas cosas, que el film guarda bajo cuatro llaves, pero alcanza con decir que el radical cambio tiene que ver con su batalla contra un cáncer que la está matando; y con la dignidad intrínseca que se necesita para ocupar el cargo de Diosa del Trueno.

Además, la incorporación de una Thor encajaba justo en el recambio generacional que está llevando adelante el UCM, marcado por el empoderamiento femenino y una mayor representación de las minorías: el Capitán América afroamericano, las nuevas Black Widow y Hawkeye, la llegada de la serie de She-Hulk y la próxima incorporación de mujeres bajo la armadura de Iron Man y el uniforme de Pantera Negra. “Es cierto -asegura Waititi-, pero no creo que este sea el caso. Jane es uno de los personajes más importantes de los cómics de Thor; y hace rato que queríamos tener a Natalie de nuevo en el UCM. Pero no le servía a nadie que vuelva como la científica enamorada que encuentra la manera lógica de explicar las cosas. Queríamos mostrar su evolución; y ahí encontramos su metamorfosis a superheroína. Verla convertida en su propia versión de Thor, no en la copia del Thor de Chris, es fantástico. Implica un sacudón emocional para el ego masculino del héroe y, además, nos abrió la puerta para el gran tema que queríamos tocar en la película: el amor. Pero este es el Universo Marvel, y acá nada, nunca, es gratis ”.

Quién es quién

Chris Hemsworth como Thor ALAMY

Thor Odinson (Chris Hemsworth): Dios del Trueno y fundador de los Vengadores, atraviesa su más profunda crisis de identidad. Sin más posesiones que su propio destino, está buscando su nuevo lugar en el UCM al lado de los Guardianes de la Galaxia. Creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, apareció por primera vez en agosto de 1962 en el cómic Journey into Mystery Nº 83. En la piel de Chris Hemsworth, debutó en el UCM en la película Thor (2011) y después participó en The Avengers: Los Vengadores (2012), Thor: Un mundo oscuro (2013), Avengers: Era de Ultrón (2015), Doctor Strange: Hechicero Supremo (2016), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y la serie What If…? (2021).

Natalie Portman como Poderosa Thor Jasin Boland

Poderosa Thor / Jane Foster (Natalie Portman): Astrónoma, astrofísica y exnovia del Dios del Trueno. Por razones que se revelarán en el film, se convirtió en la Poderosa Thor. Creada por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, apareció en los cómics en septiembre de 1962. Interpretada por Natalie Portman, Foster regresa al UCM después de su participación en Thor, Thor: Un mundo oscuro, Avengers: Endgame y What If…?.

Christian Bale como Gorr Courtesy of Marvel Studios

Gorr (Christian Bale): El Carnicero de Dioses es un asesino serial intergaláctico, empecinado en acabar con las deidades de todos los panteones conocidos del UCM. Creado por Jason Aaron y Esad Ribic en 2013 para los cómics de Thor.

Tessa Thompson como Rey Valkiria Jasin Boland

Rey Valkiria (Tessa Thompson): Única superviviente de un grupo de élite asgardiano. Al frente de las responsabilidades políticas, comerciales y diplomáticas de Nuevo Asgard, extraña los campos de combate. Creada en 1970 por Roy Thomas y John Buscema para el cómic de Los Vengadores, participó del UCM en Thor: Ragnarok y Avengers: Endgame.

Jamie Alexander como Sif

Sif (Jamie Alexander): La guerrera más importante de Asgard, amiga de la infancia y primer interés romántico del Dios del Trueno. Creada en 1964 por Stan Lee y Jack Kirby para las historietas de Thor, apareció en el UCM en Thor, Thor: Un mundo oscuro y las series Agentes de S.H.I.E.L.D. (2013), Loki (2021) y What If…?.

Chris Hemsworth (Thor) y Taika Waititi (Korg)

Korg (Taika Waititi): Guerrero kronaniano que encontró a Thor mientras eran obligados a combatir en una arena intergaláctica. Huyeron juntos y ahora vive en Nuevo Asgard. Creado en 2006 por Greg Pak y Carlo Pagulayan para el cómic de Hulk. Dentro del UCM, apareció en Thor: Ragnarok, Avengers: Endgame y What If…?.

Pom Klementieff (Mantis), Chris Pratt (Star-Lord/Peter Quill) y Chris Hemsworth (Thor) Jasin Boland

Guardianes de la Galaxia (Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Karen Gillan, Pom Klementieff y Sean Gunn): Ecléctico supergrupo conformado por supervivientes de un traumático pasado. Se juntaron por azar y la convivencia los convirtió en familia. Basados en el cómic desarrollado por Dan Abnett, Andy Lanning y Paul Pelletier a partir de 2008, aparecieron en Guardianes de la Galaxia (2014), Guardianes de la Galaxia vol. 2 (2017), Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Russell Crowe como Zeus

Zeus (Russell Crowe): Según la mitología griega, es el Rey de los dioses y gobierna todo desde su trono en el Olimpo. Stan Lee y Jack Kirby lo incorporaron a los cómics de Thor en 1965. Debuta en el UCM.

Thor: Amor y Trueno cuenta además con cameos de Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth y Melissa McCarthy, como los actores asgardianos que representan a Loki, Odín, Thor y Hela en una puesta teatral. Además, los hijos de Hemsworth, Portman, Bale y Waititi tienen apariciones muy fugaces en el film.