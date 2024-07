Ryan Reynolds y Hugh Jackman: los “mejores amigos” que se reencuentran en la pantalla en Deadpool & Wolverine

Escuchar

“Aunque seamos mejores amigos a veces no lo puedo creer. Lo miro y pienso: ‘es Hugh Jackman, ¡wow!’ No dejo de sorprenderme”. Eso decía Ryan Reynolds en una entrevista con The New York Times sobre su amigo y coprotagonista en Deadpool & Wolverine, la película que se estrena este jueves en Argentina. Un proyecto que solo pudo realizarse gracias a la amistad de los dos actores que comenzó hace 17 años, justamente debido a los dos personajes de Marvel.

Durante mucho años, especialmente desde que Jackman se despidió de Wolverine en el film Logan, la posibilidad de que la reunión de los dos superhéroes en pantalla se hiciera realidad parecía más un chiste ideado por Reynolds y los guionistas de la exitosa saga Deadpool que otra cosa. La insistencia de uno y la resistencia del otro se jugaron durante más de una década en las redes sociales, una ida y vuelta de mensajes en los que los actores actuaban una rivalidad graciosa en la que nadie creía.

Para muchos, el paso del tiempo conspiraba en contra de las chances de que el universo cinematográfico de Marvel, unido gracias a que los estudios Disney adquirieron los de Fox que retenían los derechos de los X-Men y Deadpool, pudiera sumar su extraña pareja a su canon. No solo habían pasado demasiados años desde X-Men orígenes-Wolverine, la película de 2009 que había marcado el debut del personaje de Reynolds en el cine, sino que Jackman parecía decidido a no volver a calzarse las garras del mutante que lo hizo famoso.

Sin embargo, tras el éxito de las dos entregas de Deadpool, un par de comedias de acción híper violentas que, a diferencia del resto de las películas de superhéroes apuntaban a un público más adulto, Reynolds encontró motivos para seguir creyendo que el reencuentro era posible. Tal vez porque, según él, fue gracias a Jackman que aprendió lo que es ser el líder de un equipo creativo, una enseñanza que con el tiempo lo ayudó a revivir un personaje en el que no muchos creían e intentar labrar su propio camino en el superpoblado cine con orígenes en los cómics.

Hugh Jackman y Ryan Reynolds en una de las conferencias de prensa de la gira promocional de Deadpool y Wolverine ANTHONY WALLACE - AFP

“Hugh me influyó muchísimo, quizás porque uno de mis primeros trabajos en cine fue interpretar a Deadpool en su película, X-Men orígenes-Wolverine. Y jamás voy a olvidar su ejemplo: protagonizó y produjo ese film con humildad y gracia que yo francamente no había visto antes en este negocio. Para mí funcionó como un antídoto al cinismo que sentía respecto a la industria. Recuerdo pensar en ese momento: ‘Oh, podés ser exitoso y muy bueno en tu trabajo sin necesidad de actuar como un imbécil torturado en busca de una vaporosa idea de honestidad artística’”, explicaba Reynolds en la entrevista publicada en The New York Times, uno de los tantos reportajes de los que participó el dúo en la extensa gira promocional de la película que los llevó por todo el mundo. En sus presentaciones, siempre cómicas, siguieron sacándole provecho al enorme carisma de ambos y a aquella falsa enemistad que tanto disfrutan los fans. Aunque también hubo esporádicos momentos de sinceridad y halagos mutuos. Especialmente cuando rememoraron respecto del comienzo de su larga amistad.

Deadpool junto a Wolverine Captura

“Al final de mi primer día en el set de X-Men orígenes-Wolverine, Hugh me preguntó cómo me sentía y yo murmuré: ‘Ojalá pudiese volver a hacer esa escena de más temprano. Recién ahora sé cómo’”. A los cinco minutos todo el mundo estaba saliendo de sus trailers, poniéndose los trajes y las luces volviendo a encenderse. Hugh lo hizo posible por mí y ni siquiera me conocía. Ahí pensé: ‘Si alguna vez tengo la suerte de estar en su lugar, así es como hay que hacerlo’”. Aquel promisorio primer encuentro derivó en un vínculo de 17 años que recién ahora se podrá ver en la pantalla grande. Aunque gracias a los videos que hace tiempo se dedican los actores el público lleva disfrutando de su amistad, o más bien de su “enemistad”, por más de una década.

Más allá de las bromas, Jackman suele decir que hay pocas personas con las que se siente más cómodo que con su colega. “Es de esas personas a las que le puedo contar todo: lo que me preocupa, avergüenza, lo que sea”, explicaba en una charla a dúo con la revista People el actor australiano en la que, además de contar que su amigo había sido uno de sus mayores apoyos durante el proceso de separación de su esposa, también se hacía responsable de crear el falso enfrentamiento entre ambos. Es que al tiempo que estaban filmando la película de 2009, Reynolds acababa de casarse con Scarlett Johansson y a Jackman le parecía divertido ponerlo en aprietos con el tema.

“Lo gastaba porque yo era muy amigo de Scarlett, así que le decía cosas como: ‘Ojo cómo te comportás, amigo, te estoy vigilando’”. Y él me contestaba con alguna barbaridad y eso derivó en todo el tema de Deadpool y con él presionando y tratando de manipularme a través de las redes sociales para que hiciera lo que él quería”, recordó Jackman, que llevó las bromas privadas al ojo público cuando en 2015 subió un video en su cuenta de Instagram que mostraba a Reynolds imitándolo con su maquillaje de Deadpool puesto.

A partir de ese momento, la disputa se concentró en la supuesta-no tan supuesta-, obsesión del actor canadiense por lograr que Jackman aceptara participar en una película de Deadpool. De hecho, en 2017, tras el estreno de Logan y con Jackman habiendo dicho públicamente que se trataba de su despedida de Wolverine, Reynolds le confesó a Variety que haría todo lo necesario para lograr convencerlo para que regresara al papel y eso incluía aprovecharse de su vínculo con sus fanáticos. “Voy a necesitar la ayuda de mis amigos de internet para juntar fuerzas para hacerlo cambiar de parecer en algún momento”, prometió el actor, que no desperdició oportunidad para hacerle sentir la presión popular a su amigo. Los cumpleaños, las fiestas de fin de año y hasta los compromisos laborales se transformaron en las excusas perfectas para sus cómicos intercambios en las redes y los cada vez más elaborados videos que incluyeron publicidades cruzadas para los negocios de ambos.

En 2019, los actores firmaron una “tregua” y se comprometieron a hacer promociones del proyecto del otro: Reynolds armó un sentido clip elogiando la marca de café lanzada por Jackman y el australiano hizo algo similar y no tan elogioso con el gin del canadiense. Una inteligente estrategia de marketing-de las muchas creadas por Reynolds- que además volvió a poner en el centro de la escena la posibilidad de la tan esperada película juntos. Esa que esta semana después de tantos años y tantos posteos sarcásticos finalmente llegará a los cines.