Todos los ganadores del Festival de Cine de Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata volvió a las salas de la ciudad balnearia, luego de realizarse de forma online en 2020. La 36a. edición de la muestra tuvo como característica principal la austeridad acorde a un período de transición por la pandemia. La programación, que en parte estuvo disponible online para todo el territorio argentino, fue mucho más acotada que en las ediciones previas a la pandemia de Covid-19, con casi la mitad de títulos, pero sustanciosa en cuanto a la inclusión de films de realizadores reconocidos del cine contemporáneo internacional y argentino, además de una buena selección de óperas primas y descubrimientos varios.

Según la organización del festival, se proyectaron 223 títulos, entre cortos y largometrajes, de más de 40 países. Hubo 300 funciones en nueve salas de Mar del Plata, con alrededor de 35.000 entradas vendidas, además de los invitados y acreditados de prensa que asistieron. La organización estima que 25.000 personas vieron películas de forma online.

Hit the Road, una atractiva road movie familiar con un tono peculiar, del iraní Panah Panahi, fue la ganadora del Ástor Piazzolla a Mejor Largometraje de la Competencia Internacional. El jurado formado por Paz Encina, Mitra Farahani, Haden Guest, Aurélie Godet y Federico Veiroj otorgó un premio especial a What Do We See When We Look at the Sky? (Georgia), de Alexandre Koberidze, además de menciones para Espíritu sagrado (España), de Chema García-Ibarra y Kim Min-Young of the Report Card (Corea del Sur), de Lim Jisun y Lee Jae-Eun. El Ástor a la Mejor dirección quedó en manos de Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro, directores de Diarios de Otsoga (Francia-Portugal) y el de Mejor guion fue para Ramon Zürcher y Silvan Zürcher, por The Girl and the Spider (Suiza) . Candela Recio, protagonista de Quién lo impide (España), la película de Jonás Trueba, y Zelda Adams, actriz y co-directora de Hellbender (EE.UU.), fueron premiadas en la categoría de Mejor interpretación.

El premio a Mejor largometraje de la Competencia Latinoamericana fue para Jesús López (Argentina-Francia), de Maximiliano Schonfeld, un film de estética notable y una narrativa potente. De todas las cosas que se han de saber (Perú), de Sofía Velázquez Nuñez, recibió la mención especial para largometraje del jurado formado por Carlos Alberto Gutiérrez, Santiago Fillol y Janaína Oliveira. El premio para Mejor cortometraje de esta competencia fue para Síndrome de los quietos (España-Colombia), de Elías León Siminiani.

Las cercanas, de María Álvarez, fue premiada como Mejor largometraje de la Competencia Argentina; mientras que el premio a la Mejor dirección fue para Agustina Pérez Rial, por Danubio. El jurado compuesto por Mara Fortes, Simplice Ganou y Andrés Duque concedió una Mención Especial de Largometraje a Noh, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone. Engomado, de Toia Bonino y Marcos Joubert, ganó como Mejor cortometraje de la Competencia Argentina.

A Night of Knowing Nothing (Francia-India), de Payal Kapadia, fue elegida como Mejor película de la competencia Estados Alterados, por parte del jurado formado por Daniel Kasman, Camilo Restrepo y Malena Szlam, quienes también le dieron una Mención especial a Nuclear Family, de Travis Wilkerson y Erin Wilkerson. Monólogo colectivo (Argentina), de Jessica Sarah Rinland, resultó el proyecto premiado en la sección competitiva En Tránsito, que reúne películas aún no terminadas, por el jurado formado por Paolo Benzi, Eugenia Mumenthaler y Andrea Queralt. Mientras que Estrella roja (Argentina), de Sofía Bordenave, recibió el premio a Mejor ópera prima Latinoamericana, por el jurado de la crítica joven, compuesto por Daniela Urzola Gutiérrez, Milagros Porta, Layla Al-Azzam, Iván Zgaib, Michel Gutwilen, Rafael Plaza Andrade y Rafael Guilhem.