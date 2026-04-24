Asesinaron a dos personas en el set de la serie colombiana Sin senos sí hay paraíso

Las imágenes son escalofriantes: el sábado 18 de abril, durante el rodaje de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, una de las telenovelas más exitosas de Colombia, un hombre desconocido ingresó al set con un arma blanca y protagonizó un brutal ataque que terminó con un saldo de dos trabajadores de la producción muertos.

Uno de los policías a cargo del caso, el brigadier general Giovanni Cristancho, detalló que apenas unos minutos después del violento ataque, el presunto agresor también perdió la vida por causas aún no conocidas públicamente. Los investigadores determinaron que el agresor sufría de psicosis y esquizofrenia.

Tanto el atacante como sus dos víctimas fallecieron. La policía de Bogotá aún investiga el caso

El hecho sucedió en pleno rodaje, en el centro de la ciudad de Bogotá. La tarde de grabación se sucedía con normalidad cuando de forma repentina, un hombre -presumiblemente en condición de calle y con un arma blanca- agredió inesperadamente a un miembro de la producción.

Según testigos consultados por el diario colombiano El Tiempo, el agresor “apareció inesperadamente, pidió un cigarrillo y, al no obtener respuesta, atacó con un bisturí a uno de los conductores del equipo”. En ese instante, otro trabajador del rodaje quiso intervenir para defender a su colega y también resultó severamente herido. Rápidamente, acudieron otras personas a tratar de reducir al atacante y el forcejeo provocó más heridos. Cuando se apersonaron las autoridades locales se confirmaron tres muertos -los dos miembros de la producción y el atacante- y otro trabajador tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

La Policía Metropolitana de Bogotá está investigando este episodio, que conmocionó fuertemente a la ciudad y a la comunidad artística local. Según trascendió en medios colombianos, la primera víctima del atacante fue un productor identificado como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y la segunda víctima fue identificada como Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, un productor de transporte que también se encontraba en ese momento en el predio de grabación.

El ataque fue capturado por las cámaras de seguridad de la zona y por ahora se descartaron las hipótesis de un ataque por ajustes de cuentas o robo, sino que el violento episodio se adjudicó al inestable estado de salud mental del agresor.

“Horroroso acontecimiento”

La actriz Carolina Gaitán compartió en sus redes sociales una conmovedora despedida a una de las víctimas de la tragedia ocurrida durante el rodaje de la serie que protagoniza. “El más guapo, dulce, el de la sonrisa hermosa, Nico bello: no caigo en que esto pasó. Como quisiéramos que el tiempo retrocediera, que esto no fuera real. Mucho dolor de patria, mucho dolor. Abrazo tu alma y abrazo a toda tu familia. Dios te tenga abrazado en este momento junto a toda la corte celestial, a ti y a todos los afectados de este horroroso acontecimiento”, escribió en honor a Perdomo, con profundo dolor.

Hay cuatro miembros del rodaje que están siendo investigados por reducir al agresor y provocarle la muerte. Por el momento, se encuentran en libertad ya que alegaron que actuaron “en legítima defensa”. “Seguramente tendrán que demostrarlo en el proceso judicial. Pero, si ellos no hubieran actuado, no sé esta persona cuántas muertes más hubiera causado”, aseguró Giovanni Cristancho, comandante de la policía de Bogotá, en diálogo con la prensa colombiana.

La policía sigue de cerca el caso y busca esclarecer cada uno de los movimientos del agresor, que no portaba documentos. La investigación busca revisar si el atacante ya había protagonizado incidentes similares por la zona.