Tragedia en el set: multaron a la productora de la película de Alec Baldwin por fallas graves de seguridad durante el rodaje

“Si se hubiesen seguido los procedimientos normales de la industria, la muerte de Halyna Hutchins no se habría producido. Estamos ante una falla absoluta por parte de los empleadores a la hora de seguir los protocolos reconocidos a nivel nacional que garantizan la seguridad de los empleados”. Con este contundente dictamen y una fuerte multa, la máxima permitida por las leyes estatales, la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo de Nuevo México sancionó a los productores de la película Rust tras comprobar la violación “voluntaria y grave” de varias medidas de seguridad en el set en donde se produjo el 21 de octubre la tragedia en la que Hutchins perdió la vida.

Ese día, en pleno ensayo de una escena que iba a rodarse poco después, la directora de fotografía de Rust murió a causa del disparo accidental de un arma manipulada por Alec Baldwin, la principal estrella de la película y uno de los responsables de la producción. En el hecho, el director Joel Souza sufrió también una herida de bala, de la que luego se repuso. Las autoridades, después de una investigación que llevó seis meses, 14 entrevistas y la revisión de medio centenar de documentos, aplicaron una multa de 136.793 dólares a la compañía productora de Rust, quien poco después señaló que va a apelar la decisión .

El informe oficial indica que los responsables de Rust Movie Productions, la compañía encargada de llevar adelante el proyecto de lo que iba a ser una película ambientada en el Lejano Oeste, tenían plena conciencia de que no se estaban siguiendo en el set los procedimientos de seguridad adecuados en relación con el uso de armas de fuego. También dice que la producción “demostró una indiferencia total hacia la seguridad de los empleados al no revisar las prácticas laborales y adoptar las medidas correctivas”.

El set de filmación en el que se produjo la muerte de Halyna Hutchins no había medidas de seguridad adecuadas, según un informe oficial

Para las autoridades, hubo por parte de la producción una actitud de “indiferencia pura” frente a los peligros que entraña el uso de armas de fuego. Como resultado de esa conducta, una persona murió, otra sufrió lesiones muy serias y el resto padeció condiciones de trabajo inseguras. “ Si bien la industria cinematográfica tiene pautas claras de alcance nacional para la seguridad en el uso de armas de fuego, Rust Movie Productions no las siguió y tampoco tomó otras medidas efectivas para proteger a los trabajadores ”, agrega el informe.

Entre esas violaciones a las normas de seguridad, el informe menciona la introducción nunca aclarada en el set de munición real (que al ser confundida con material de utilería habría provocado el disparo accidental del arma manipulada por Baldwin) y la falta de una capacitación adecuada de los participantes del rodaje en el manejo correcto de armas de fuego.

El informe también indica que Rust Movie Productions “ ignoró los peligros asociados con las armas de fuego al no aplicar sus propios protocolos de seguridad de manera frecuente y al no garantizar que el manejo de armas potencialmente mortales demandara el tiempo y el esfuerzo necesarios para mantener a salvo al elenco y al equipo encargado del rodaje ”. A la vez, señala que los productores “no hicieron preguntas ni trataron de entender qué es lo que había sucedido” cuando algunos empleados denunciaron que no se sentían seguros en el set.

Halyna Hutchins

En el informe se detallan dos incidentes ocurridos durante los días previos a la tragedia. En ambos hubo disparos accidentales de armas de fuego que pudieron haberse evitado. El primero se produjo el 16 de octubre, cinco días antes de la muerte de Hutchins, cuando a la encargada de utilería Sarah Zachary se le escaparon varias balas de fogueo mientras terminaba de cargar un revólver calibre 45 que apuntaba al suelo. Poco después le pasó algo parecido al doble de riesgo de Alec Baldwin. “El arma simplemente se me disparó”, dijo en su defensa.

La investigación de las autoridades de Nuevo México parece exculpar en parte a la cuestionada armera Hannah Gutierrez-Reed, al señalar que tuvo que desempeñar una doble tarea, porque además de sus responsabilidades específicas se le asignaron funciones como asistente de utilería. “Mi representada no recibió en tiempo y forma los recursos adecuados para realizar su trabajo de manera efectiva. Si alguien la hubiese llamado antes del ensayo para hacerle una consulta, toda esta tragedia se hubiese evitado”, dijo el abogado de la armera.

La armera Hannah Gutiérrez-Reed instagram

Más que el valor de la multa, lo que importa es el posible efecto que este dictamen pueda tener en la demanda por homicidio culposo que la familia de Halyna Hutchins presentó contra Baldwin y los otros productores de Rust. Se espera que el juicio se lleve a cabo a mediados de 2023. Queda también pendiente la resolución de la investigación policial.