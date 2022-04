Martín Fierro: historias, enojos y polémicas detrás del gran premio de la televisión argentina

Luego de dos años de pandemia, vuelve el brillo y el glamour a la televisión argentina de la mano de los premios Martín Fierro, la alfombra roja, los abrazos, las lágrimas de felicidad y, seguramente, algún nuevo escándalo.

Con más de 600 invitados, la entrega de premios se realizará el domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y se transmitirá a través de la pantalla de Telefe. Marley estará a cargo de la conducción, mientras que Lizy Tagliani, Zaira Nara, Paula Chaves y Roberto Funes Ugarte conversarán y entrevistarán a los famosos en la alfombra roja y durante la ceremonia.

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), dio a conocer este miércoles los nominados y explicó que la idea de esta edición es premiar solo a los contenidos de 2021, pese a que las producciones de 2019 y 2020 no pudieron ser reconocidas por la suspensión de la entrega durante dos años consecutivos. Además, se hará un homenaje a los médicos que tuvieron un importante rol en los medios de comunicación, informando sobre la crisis mundial del Covid-19.

La historia de un clásico

Primera ceremonia. Los premios se entregaron por primera vez en 1959, en el Teatro Nacional Cervantes. Los premios se llamaban “El gaucho”, y la estatuilla era una réplica de una estatua del escultor Luis Perlotti que pesaba más de dos kilos (actualmente mide 24 centímetros y pesa un kilo). Narciso Ibáñez Menta fue uno de los ganadores de aquella primera ceremonia, gracias a su trabajo en el clásico televisivo Obras maestras del terror. Por esa época, los programas y artistas nominados eran exclusivamente de Canal 7, la única emisora que existía. Ocho años más tarde, se incorporaron las radios y producciones del interior del país.

La estatuilla del Martín Fierro

Censura. En 1976, con la última dictadura militar ya instaurada en el poder, muchos de los artistas nominados estaban prohibidos y exiliados; por eso, lejos del glamour y la parafernalia, se trató de una ceremonia casi clandestina y la última en 12 años. Fue recién en 1988, cuando un grupo de periodistas decidió volver al ruedo con esta premiación.

En constante adaptación. Con el correr de los años, los premios Martín Fierro fueron aggiornandose a los nuevos hábitos de consumo cultural del público. El auge y la popularidad de la televisión por cable llevaron a que, en 1990, se sumen nominaciones a las producciones de estas señales; años más tarde, en 1995, tendrían su propia ceremonia. Algo similar sucedió con los contenidos web: desde 2017, youtubers, influencers y ficciones web son premiados en los Martín Fierro Digital. En 2016, además, se estableció la separación de la ceremonia entre radio y televisión, algo que en un primer momento despertó polémica.

Papelones y algo más

Aunque nada supera –al menos por el momento- la cachetada de Will Smith a Chris Rock en la última entrega de los Oscar , las ceremonias de los premios Martín Fierro tienen en su haber peleas, enojos, escándalos y picantes discursos que quedaron en la memoria . Aquí, los más resonantes:

Ni de pisapapeles lo quiso. Luis Ortega ganó en 2016 dos Martín Fierro, como guionista y director de la miniserie de Telefe Historia de un clan. Días más tarde, el cineasta decidió poner a la venta la estatuilla en Mercado Libre, a través de una subasta que inició con un valor de 7.000 pesos. Según explicó luego, fue el productor de su película Lulú quien tuvo la idea, con la intención de promocionar el film. Tal fue el revuelo que se generó, que finalmente el aviso fue dado de baja.

Eso no se hace. Espléndida y bellísima como siempre, Natalia Oreiro subió al escenario a buscar su premio como mejor actriz de comedia por su trabajo en Sos mi vida. Estaba feliz: no era fácil ganar esa categoría, ya que entre las nominadas estaba Florencia Peña, Carmen Barbieri y Nancy Dupláa, quien por ese entonces ya estaba en pareja con su ex, Pablo Echarri. La alegría le duró poco: los silbidos y abucheos fueron tan claros que, quebrada e incómoda, no pudo ni dar su discurso de agradecimiento. Con los ojos llorosos, apenas pudo pronunciar un tímido “gracias”. Las malas lenguas dicen que los chiflidos –y también un fuerte insulto- salieron de la mesa de Peña; años más tarde ambas compartieron un vivo en Instagram en el que no se evidenció ningún tipo de rencor entre ellas.

El nacimiento de la “grieta” (como concepto). En los últimos años, todos hemos escuchado hablar sobre la grieta. En un noticiero, en una cena familiar, en una conversación entre amigos… Lo curioso es que esta expresión, que se refiere a una polarización política de la sociedad argentina, no surgió en un debate o en un programa periodístico. Nada de eso. El término fue utilizado por primera vez en una entrega de los premios Martín Fierro. Corría el año 2013. Al retirar el premio al mejor programa periodístico de la televisión, Jorge Lanata disparó en su discurso contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los aplausos y los abucheos no tardaron en hacerse oír en la sala del Teatro Colón. “Hace más de 20 años que vengo a los Martín Fierro y nunca vi tanta división entre el público. Hay como una división irreconciliable en la Argentina: lo que yo llamo la grieta”, expresó cuando le tocó retirar su tercer premio.

Spoiler. Es sabido que Jorge Rial no tiene buena relación con Luis Ventura, pese a haber sido amigos y compañeros de trabajo durante años. En la previa de la ceremonia de los Martín Fierro 2016, el ex Intrusos publicó un video en el que revelaba los ganadores de las categorías más importantes. Ante el revuelo que generó, al día siguiente escribió en su cuenta de Twitter: “No fue un fraude. Fue una filtración que aproveché para divertirme y demostrar la vulnerabilidad de APTRA”.

Pasados de copas. Es una fiesta. Y como en toda buena fiesta, en los Premios Martín Fierro no falta la comida y el alcohol. Son varias las estrellas que, olvidándose de las cámaras, terminaron la noche un poquito “alegres”. La borrachera de Soledad Silveyra es una de las más recordadas: tambaleándose, la actriz debió abandonar la ceremonia abrazada a su hijo. Años después, Solita pidió disculpas en público y bromeó varias veces sobre la fama que le hicieron desde ese episodio. Sin embargo, no fue la única. Durante la ceremonia de 2014, Marley confesó estar muy borracho. “Es la única manera de soportar esto es tomando. Dura como cuatro horas. No tengo idea qué pasó porque tomé mucho vino. Sé que subí dos veces, pero no sé muy bien lo que ganamos”, dijo entre risas.

Noche de furia: Recién se había separado de Daniel Osvaldo y los rumores de violencia de género eran el tema del día en todos los programas de espectáculos. Por este motivo, Jimena Barón fue una de las figuras más buscadas en la ceremonia de los Martín Fierro. Pese a haber ganado varios premios por Esperanza Mía, se la notaba molesta y de mal humor por el asedio de los cronistas. “No quiero hablar, sean respetuosos”, respondía una y otra vez. La actriz, sin embargo, perdió los estribos cuando se topó de casualidad con Yanina Latorre, con quien tuvo un fuerte cruce. La panelista de LAM contó que la ex de Osvaldo la increpó y luego la amenazó. “Cuidate porque no sabés lo que te pueda llegar a pasar”, le habría advertido.