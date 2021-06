“Vuelvan a confiar en el cine”: espectadores y empleados celebraron la reapertura de salas en la Ciudad

Esta tarde, luego de dos meses de inactividad debido a las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno ante la suba de casos de Covid-19 en el AMBA, volvieron a funcionar los cines en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los mismos requerimientos implementados en la reapertura de principio de año: aforo del 30 por ciento, tapabocas obligatorio y distanciamiento entre las butacas ocupadas.

Uno de los títulos principales en cartelera es Nomadland. La ganadora del Oscar 2021 a la mejor película se estrenó en la Argentina un día antes del último cierre, por lo que algunos amantes del cine pusieron fin hoy a una larga espera. Tal fue el caso de Enrique, vecino del barrio de Congreso, quien se acercó al Cine Lorca para asistir a la primera función del día. “Recibí con agrado la noticia de la reapertura. Me gusta mucho el cine y no miro televisión”, le señaló a LA NACION antes de ingresar a la que considera su sala de cabecera, por su afinidad con el estilo de producciones que ofrece. Según reconoció, no teme contagiarse de coronavirus, dado que ya está vacunado y, por otro lado, transitó la enfermedad el año pasado. En esa misma línea, otra asistente del reestreno del film de Chloe Zhao opinó: “Si uno se muere, te morís viendo una peli, tomando un café. Hay que ponerle actitud” .

Sin embargo, los empleados del Cine Lorca contemplan que gran parte del público no compartirá esa postura. “Sabemos que la gente tiene miedo, así que no esperamos que se llene. Pero lo que intentamos es que los clientes vuelvan a confiar en el cine y que todos cumplamos con el protocolo para no contagiarnos”, confesó Analía, quien trabaja desde hace casi nueve años en el establecimiento. Sus conclusiones se desprenden de lo que pudo observar durante la inicial reapertura: “Las primeras dos semanas vino bastante gente y después empezó a caer, en coincidencia con la suba de casos. Por eso creo que está vinculado al miedo del contagio y también que no había tantos estrenos, porque ya se comentaba que iban a volver a cerrar”.

Cumpliendo con los protocolos correspondientes, reabrieron las salas de cine en la Ciudad de Buenos Aires Gerardo Viercovich - LA NACION

El reinicio de la actividad es un alivio para ella y sus siete compañeros. “Estamos muy contentos, lo esperábamos desde hace bastante”, afirmó y contó que en 2020 estuvo “preocupada” por el futuro del tradicional cine de avenida Corrientes : “Por ser una sala independiente, realmente dudamos de que pudiera seguir abierta”.

En tanto, el Multiplex Monumental Lavalle reabrió sus puertas con Cruella. Protagonizada por Emma Stone, la precuela de Los 101 dálmatas se estrenó en cines del interior del país el 27 mayo y desde entonces está disponible en la plataforma Disney+, con costo adicional. No obstante, algunos residentes de Capital Federal prefirieron aguardar para verla en la pantalla grande.

Reapertura de los cines en la ciudad, Cineapolis Recoleta. Gerardo Viercovich - LA NACION

“Me aguanté. Intenté convencer a mis hijos, pero no quisieron venir por el frío”, reconoció entre risas Marcelo, mientras esperaba que abriera la venta de entradas para la primera función. “Prefiero siempre ver las películas que me interesan en el cine. Antes solía ir cada fin de semana, con mi familia o solo”, detalló. Por otra parte, destacó que le pareció correcta la aplicación del protocolo en la etapa anterior. “Hay que cuidarse, yo siempre lo hago. Creo que es responsabilidad de cada uno, pero son cosas de la vida, podés enfermarte yendo a un restaurante también”, cerró.

