Vuelven los rumores sobre el próximo James Bond, ahora con un desconocido como principal candidato

Una sola cosa es segura a esta altura con relación al futuro de James Bond: antes de fin de año sabremos el nombre del actor que personificará al agente secreto más famoso del mundo en su esperado regreso a la pantalla grande. Todo lo demás, hasta el momento, son especulaciones y rumores alimentados por una incertidumbre que empieza a hacerse difícil de soportar sin alguna noticia precisa.

La última novedad la aportó este miércoles Page Six, uno de los portales informativos de mayor difusión (y propensión al chisme) en el amplio mundo de la industria del entretenimiento global. Allí ya se mencionan los seis supuestos candidatos que se someterán desde principios de septiembre a las pruebas finales. De ellas surgirá el elegido, un nombre que el mundo del cine espera con ansiedad desde hace casi cinco años.

La lista surgida de los trascendidos que maneja Page Six está integrada por Jack Barton (inglés, 31 años), Callum Turner (inglés, 36 años), Jack Lowden (inglés de raíces escocesas, 36 años), Jacob Elordi (australiano, 29 años), Paul Mescal (irlandés, 30 años) y Harris Dickinson (inglés, 30 años).

¿Quién será el sucesor de Daniel Craig?

Una vez elegido el nuevo Bond, se pondrá en marcha el rodaje de la película número 26 del agente secreto británico con licencia para matar. Y esta selección, que incluye algunos nombres mencionados desde hace tiempo en la mayoría de las encuestas, se acerca en parte al perfil del próximo 007 que buscan los estudios Amazon MGM, los nuevos dueños de la marca.

Lo que en apariencia quieren es contratar a un actor de unos 30 años con la intención de convertirlo en protagonista de las cinco próximas películas de James Bond. De esta manera tendríamos un nuevo 007 más joven que el último dueño de ese papel, Daniel Craig, que tenía 38 años cuando se estrenó Casino Royale (2006) y luego hizo cuatro películas más hasta su despedida en Sin tiempo para morir (2021). Desde entonces, el trono de Bond permanece vacante.

En el flamante informe de Page Six, el principal candidato es Barton, cuyos antecedentes más conocidos hasta el momento son papeles secundarios o muy pequeños en la película Pobres criaturas y en las series Heartstopper (disponible en Netflix) y SAS Rogue Heroes (cuya primera temporada puede verse en HBO Max). Este último antecedente es el más valioso porque esta miniserie sobre las aventuras de un grupo de élite del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial fue creada por Steven Knight (Peaky Blinders), que escribirá el guion de la nueva película de James Bond, la número 26 de su historia. El director es el canadiense Denis Villeneuve, consagrado en los últimos años a la trilogía de Duna.

Etapa final

Entre los actores que figuran como candidatos a James Bond apareció el nombre de Jack Barton, un joven de 31 años que nadie tenía en el radar hasta ahora

La elección del próximo Bond estará a cargo de Nina Gold, una de las más experimentadas directoras de casting del cine y las producciones audiovisuales de Hollywood. Su trayectoria incluye las series Game of Thrones y The Crown y cinco títulos para el cine de la saga de Star Wars, además de Los miserables, Cónclave y Misión Rescate. Fue nominada al Oscar este año por Hamnet, en la primera nominación para la categoría de mejor casting.

Gold se mantuvo hasta ahora en silencio respecto de su crucial participación en el futuro de James Bond. Lo mismo ocurre con Knight y Villeneuve, más allá de una declaración formal cuando se confirmó que iban a estar a cargo del proyecto. Solo queda el registro del comunicado formal de Amazon MGM difundido a mediados de mayo, cuando se confirmó oficialmente el comienzo del casting para elegir al protagonista.

“La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, nos entusiasmará compartir con los fans de 007 más noticias en cuanto llegue el momento oportuno”, señaló el estudio en ese momento.

Paul Mescal, el nombre menos esperado entre los aspirantes a convertirse en el nuevo 007 Jordan Strauss - Invision

De la lista de “finalistas” difundida en las últimas horas, el nombre que más llamó la atención por lo inesperado es el de Paul Mescal, que se encuentra en este momento en pleno rodaje de las cuatro películas de los Beatles dirigidas por Sam Mendes personificando a Paul McCartney. El propio medio que maneja esta información se pronunció en contra de la inclusión de Mescal, a quien considera completamente inapropiado para transformarse en 007. “Ojalá Gold, Villeneuve y compañía tengan buen juicio para darse cuenta de lo mal que encajaría Mescal en ese lugar”, señaló Page Six.

Allí también se afirma que fue la propia Gold quien “descubrió” a Barton durante uno de sus relevamientos a través del Reino Unido en busca de figuras poco conocidas para el papel. Como saben todos los fans de 007, una de las condiciones ineludibles (y no escritas) que rigen desde que se empezaron a adaptar al cine las novelas de Ian Fleming es que James Bond debe ser interpretado por un actor nacido en algún país de la Mancomunidad Británica, conocida como el Commonwealth.

Sean Connery, el que empezó la historia getty images - Moviepix

Los seis James Bond que tuvo el cine hasta ahora responden a ese origen: el escocés Sean Connery, los ingleses Roger Moore y Daniel Craig, el irlandés Pierce Brosnan, el galés Timothy Dalton y el australiano George Lazenby.

Cuando se confirme, antes de que termine este año, el nombre del séptimo 007 de la historia, quedarán en claro unas cuantas cosas. Entre ellas, saber si finalmente la próxima etapa que se iniciará con un nuevo rostro llevará la historia de James Bond a sus orígenes. Hasta que llegue esa certeza, todas las opciones están abiertas. Hasta la posibilidad de que termine anunciándose un “tapado”, alguien mucho menos conocido que todos los nombres que circulan hasta el momento. Algo así ocurrió con Craig, a quien nadie tenía en el radar.

Dos décadas atrás, Craig llegó al lugar del anuncio oficial en una lancha de la Armada Real británica. Y en poco tiempo más la ceremonia se repetirá para conocer a su sucesor. La otra cosa segura es que 2027 será el año del regreso de James Bond.