Solo por una noche renueva el vínculo de la comedia romántica con Nueva York, pero se enreda más de la cuenta

Solo por una noche (One Night Only, Estados Unidos/2026). Dirección: Will Gluck. Guion: Travis Braun. Fotografía: Yaron Orbach. Edición: Robert Nassau, Tia Nolan. Elenco: Callum Turner, Monica Barbaro, King Princess, Molly Ringwald, LeVar Burton, Julia Fox. Calificación: Restringida para menores de 13 años. Distribuidora: UIP. Duración: 92 minutos. Nuestra opinión: Buena.

El lazo íntimo, amoroso y tan fértil de historias entre Nueva York y la comedia romántica lleva más de 60 años aportando al cine de Hollywood una colección de películas inolvidables. Desde Algo para recordar hasta Dos extraños amantes pasando por Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor y Tienes un email, entre otras, el amor y la Gran Manzana definieron el género por décadas. Las esquinas, parques y edificios famosos de la ciudad se volvieron sinónimos de esos romances que formaban parte esencial de las producciones de los grandes estudios. Claro que esa asociación virtuosa también habilitó relatos repetitivos y poco inspirados que le quitaron el lustre al género hasta casi hacerlo desaparecer.

En ese contexto, Solo por una noche, la película que se estrena hoy en las salas locales, intenta revivir lo mejor del vínculo entre Nueva York y los cuentos de amor esquivando clichés con un concepto que exige que el espectador ponga en pausa toda lógica narrativa para entregarse a los rincones más encantadores de la historia escrita por Travis Braun y dirigida por Will Gluck, realizador de Con todos menos contigo, la más reciente comedia romántica en convertirse en un éxito de taquilla (lo único bueno que se puede decir de aquel despropósito espantoso que era la película protagonizada por Sidney Sweeney y Glenn Powell).

En este caso, el guion imagina un presente que se parece mucho al real aunque con una excepción fundamental: en el mundo del film, un gobierno autoritario prohibió que las personas solteras tengan relaciones sexuales salvo por un día al año, por 12 horas la abstinencia obligatoria puede romperse con el beneplácito de la ley siempre y cuando las parejas usen profilácticos. La premisa que podría pertenecer a un relato distópico sobre los límites que el poder impone a las libertades individuales, impulsa en cambio una trama que imagina las aventuras y desventuras que Allie (Monica Barbaro) y Owen (Callum Turner), atraviesan en ese limitado tiempo en que el gobierno habilita para tener relaciones sexuales.

Callum Turner compone a Owen, el dueño de una pizzería que tiene planificada una salida romántica con su novia IMDB

Él es el dueño de una pizzería que ya tiene planificada una salida romántica con su novia, mientras que Allie, una cantante talentosa con miedo escénico y una frondosa imaginación, sale en busca de un compañero sexual, sí, pero también de una posible conexión amorosa que se extienda más allá de las horas de jolgorio programado.

Así, todo lo que podría salir mal con los planes del dúo que se cruza por casualidad una y otra vez, lo hace. A partir de esos encuentros, la película logra desarrollar la química entre los personajes, una tarea que Barbaro y Turner cumplen con creces. Cuando se trata de seguir los pasos y tropiezos que dan Allie y Owen juntos –y por separados-, en Manhattan y sus alrededores la película logra encender la chispa de la comedia romántica más lograda. Sin embargo, las inconsistencias del guion en relación a la prohibición estatal, su mecánico coqueteo con la denuncia política y las volteretas que acumula para estirar más allá del límite la distancia entre los protagonistas la extinguen demasiado pronto. El uso de conocidísimas canciones pop para machacar las acciones e intenciones de los personajes le resta magia a muchas escenas con potencial que no llegan a alcanzarlo.

El carisma y encanto de los actores principales además del inteligente uso de locaciones neoyorquinas que evitan los lugares comunes hacen de Solo por una noche, un entretenido intento para volver a poner a la comedia romántica en el centro de la escena IMDB

Aún así, el carisma y encanto de los actores principales además del inteligente uso de locaciones neoyorquinas que evitan los lugares comunes hacen de Solo por una noche un entretenido intento para volver a poner a la comedia romántica en el centro de la escena.