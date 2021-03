Cinthia Fernández reveló por primera vez que sufrió violencia física

Luego de que este lunes Matías Defederico (31) hablara en Intrusos (América TV) de las diferencias que tiene con la madres de sus tres hijas, Cinthia Fernández (32) le respondió y reveló que fue víctima de violencia de género.

Desde el estudio de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), la panelista recordó traumáticos momentos vividos junto al exjugador de fútbol.

Según su relato, los problemas comenzaron cuando vivían en distintos países de América Latina donde él jugaba. “No sabía cómo separarme. Yo me vine de Ecuador antes, ya ahí estaba todo mal. Fue muy feo”, sostuvo.

Y, si bien en un primer momento la panelista pretendía no hablar más del tema, finalmente se animó y se sacó esa “mochila” que durante tantos años la atormentó.

Cinthia Fernández reveló que fue víctima de violencia de género (YouTube: El Trece)

“Nunca hablé, fueron muchos años. Yo fui a Arica, en Chile, donde hay un solo hospital y ahí pueden verificar que hubo una entrada mía. Hace muchísimos años. Y después me pasó con mis hijas. No saben lo que fue: no tenía un mango para poder ir a la agencia de viajes y poder volverme sola”, reveló entre lágrimas.

Además, reveló que solo después de un tiempo pudo compartir con su familia los detalles del infierno que estaba atravesando. “A mi mamá tardé tres años en decírselo”, añadió.

“Yo lo amenazaba con contar esto y lo estoy diciendo, lo conté. Tengo fotos de todo, de todo”, sostuvo conmovida. Ante la situación en la que se encontraba la panelista, el conductor Ángel de Brito le pidió que no diera más detalles y que si lo necesitaba podía irse del estudio.

LA NACION