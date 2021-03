Alejandra Maglietti le respondió sin filtro a Jonás Gutiérrez: “Me costó cobrar una plata que era mía”

Hace casi un año Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez se separaron definitivamente, pero al parecer cada uno tiene recuerdos diferentes de su relación. La modelo dijo hace un par de semanas que durante su noviazgo “se olvidó de sí misma”, y el futbolista trató de calmar las aguas dejando en claro que “fue una gran mujer” que lo acompañó en difíciles momentos. Lejos de una tregua, la abogada hizo público un reclamo: “Hubo una plata que era mía que me costó mucho cobrar”.

“Me preguntaron si fue una buena idea separarme y sí, la verdad que sí”, fue la categórica respuesta de Maglietti a Leandro Rud en La noche (El Nueve). En esa entrevista la panelista contó que ahora puede dedicarse más a su vida profesional, y se siente más feliz: “No digo que una pareja te quite energía, pero cuando estás con alguien que se dedica al deporte, y todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en donde pareciera que hay uno que es más importante que el otro en la pareja”.

Gutiérrez no pudo evitar que le preguntaran sobre estas declaraciones, y dio su versión en diálogo con Radio Mitre: “No me duele lo que diga. Sé que me acompañó en un momento que yo atravesé una enfermedad y puede ser cierto que haya sido eso”. Recordemos que el jugador de Banfield enfrentó el diagnóstico de cáncer de testículo cuando estaba en pareja con la modelo, y ella estuvo a su lado durante todo el tratamiento.

Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti estuvieron juntos durante cinco años revista Gente

Sin embargo, todo lo que vivieron juntos ahora forma parte del pasado y la abogada redobló la apuesta con un pase de factura en vivo en Bendita (El Nueve): “Me costó cobrar una platita que era mía. Lo tengo que decir. Estuve como seis meses, y yo no hablo desde el rencor; de verdad, costó mucho, demasiado”.

Sus palabras llegan un par de días después de que el futbolista la definiera como “una gran mujer”. En cuanto a su noviazgo, Gutiérrez aclaró que tiene un bello recuerdo: “Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso les pasa a todas las personas, pero en esos años he sido muy feliz, la he pasado muy bien”.

