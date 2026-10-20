Cómo comprar entradas para ver el show de BTS en vivo si no tengo entradas para el recital de La Plata

La banda surcoreana BTS dará tres shows en la Argentina, como parte del BTS World Tour ‘ARIRANG’. Los recitales son el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona ubicado en la ciudad de La Plata. Los tres recitales están anunciados a las 20.

Tras ponerse las localidades a las ventas, los fanáticos arrasaron con los tickets. Esto generó que muchas personas se queden sin la posibilidad de verlos en el estadio.

La banda surcoreana BTS Ashley Landis - AP

Es por eso que la organización, junto a las cadenas Cinépolis y Cinemark Hoyts, decidieron transmitir, en vivo, el último recital pactado para el sábado 24.

Cómo comprar entradas para ver a BTS en el cine

1 Elegir el cine

Una vez ingresado a la web de BTS seleccioná tu cine de preferencia. Luego, elegí el horario para pasar a la siguiente etapa.

2 Crear usuario y contraseña

En la página de Cinemark elegir la fecha (puede ser el 24 para verlo en vivo o el 25, en diferido) y para continuar con la compra se debe acceder con usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, crearla con el mail y una palabra clave para identificarte.

3 Seleccionar la entrada

Una vez que encuentres disponibilidad, seleccioná el horario y apretá “comprar entradas”, una opción que aparece en el margen inferior derecho. Seleccionada la entrada, presiona el botón “continuar” marcado en color blanco.

4 Elegí la butaca

Como si fuese una película, escoge la butaca de preferencia. Luego, presioná continuar. A continuación, te aparecerá un menú opcional con pochoclos y gaseosas.

5 Método de pago

Elegí la opción para pagar: tarjeta de débito o crédito. Tras finalizar la compra, te llegará la orden de compra al mail.

Cuánto sale la entrada

El precio de las entradas en todos los cines del país será de $19.600, sumado a un cargo de servicio de $1100, dando un total de $20.600 cada ticket.

Cuáles son los cines adheridos

Cinemark Abasto

Cinemark Alto Avellaneda

Atlas Caballito

Hoyts DOT

Cinemark Malvinas Argentinas

Cinemark Hoyts Mendoza

Cinemark Hoyts Nine

Hoyts Plaza Oeste Morón

Cinemark Neuquén

Cinemark Nuevo Centro Córdoba

Cinemark Palermo

Cinemark Parque Brown

Hoyts Patio Olmos

Cinemark Puerto Madero

Cinemark Quilmes

Cinemark Alto NOA Salta

Cinemark Hiper Libertad Salta

Cinemark Hoyts San Justo

Cinemark Santa Fe

Cinemark Hoyts Soleil

Cinemark Hoyts Temperley

Cinemark Tortugas

Cinemark Unicenter

Cifras que grafican la magnitud de la banda surcoreana

La gira mundial “ARIRANG” de BTS, iniciada en abril de 2026 en Corea del Sur, abarca 82 conciertos en 34 ciudades hasta marzo de 2027. A seis meses de su comienzo, ya superó los 500 millones de dólares en ventas de entradas, consolidándose como el primer grupo pop en alcanzar tal recaudación con una sola gira.

Se estima que podría generar 1800 millones de dólares, acercándose a los números del The Eras Tour de Taylor Swift. El tour celebra su álbum “Arirang”, que da nombre a una canción tradicional coreana declarada patrimonio de la humanidad, simbolizando la separación y el reencuentro de la banda.

El regreso de BTS

El septeto, que lidera la avanzada del k-pop, presenta un repertorio centrado en este nuevo disco. Actualmente, la gira se encuentra en América Latina, con tres fechas confirmadas en el Estadio Único de La Plata, Argentina, los días 21, 23 y 24 de octubre. Los conciertos ofrecen un formato 360° con escenario central y pasarelas, buscando mayor cercanía con sus fans, las “ARMY”, e incluyen interacción en español y guiños culturales.